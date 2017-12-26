Уходящий год был стабильным для элитной недвижимости — Анастасия Малкова

Коммерческий директор Stone Hedge отмечает, что данный сегмент менее волатилен, чем другие классы.

2017 год был богат на события в строительной отрасли, и, предполагаю, что войдет в историю рынка, как "поворотный": переход от госсубсидированной ипотеки к коммерческому субсидированию, переход к схеме "девелопер-банк", уход от долевого строительства, рекордные объемы продаж на первичном рынке, программа реновации Москвы и др. Такой высокой активности рынок недвижимости, пожалуй, еще не знал. Однако для класса элитной недвижимости год был достаточно стабильным. В целом, это связано с тем, что этот сегмент недвижимости менее волатилен, чем другие классы.

На мой взгляд, в этом году в сегменте высокобюджетного жилья сформировались несколько тенденций, который продолжат укрепляться и в 2018 году.

Начну с квартир с отделкой. Еще несколько лет назад идея продавать квартиры с готовым ремонтом в элитных и премиальных домах казалась абсолютно невообразимой. Мы были уверены, что покупатель такого продукта — индивидуалист со своими вкусами и предпочтениями, и навязывать ему свои взгляды на интерьер неприемлемо. Сегодня уже ни у кого не осталось сомнений, что квартиры с ремонтом востребованы среди клиентов элитного жилья. Предполагаю, что самыми "хайповыми" продуктами элитной и премиальной недвижимости в 2018 году станут именно "квартиры с отделкой". Есть застройщики, которые идут на опережение и уже запускают пилотные проекты с меблировкой и текстилем, но пока это совсем штучные примеры на рынке.

Следующая тенденция, которую отмечу, это курс на эргономичное пространство, уменьшение средней площади лота и появление в этом сегменте небольших однокомнатных квартир и студий. Сегодня средняя площадь элитной квартиры сократилась до 125 кв. м, что на 10% меньше, чем в 2016 году. Следствием этого тренда являются и другие: популярность евроформата (совмещение кухонной и гостиной зон), увеличение площади остекления в комнатах, сокращение площади коридоров и прихожей, увеличение количества второстепенных помещение (гардероб, постирочные, кладовые). Покупатели стали более рациональными и сегодня при покупке квартиры обращают внимание на ее эффективную площадь.

В мой ТОП-3 тенденций в элитной недвижимости попадает реконструкция. В столице все меньше свободных площадей для застройки, но зато огромный фонд старых зданий, которые нуждаются в реставрации или перестройке. И все они сконцентрированы в центре Москвы, что является ключевой характеристикой для элитного объекта. Предполагаю, что в ближайшие несколько лет может случится настоящий "бум" элитных проектов реконструкции.

Еще одно интересное явление выделилось в этом году. Мы замечаем тренд на размывание границ между классами. С одной стороны, большинство девелоперов стремятся улучшить качественные характеристики элитных проектов: за счет качества используемых материалов, инфраструктурного наполнения, улучшения планировочных решений, применения современных архитектурных деталей. Но, с другой стороны, проекты бизнес-класса и комфорт класса тоже пытаются улучшить себя и для этого заимствуют премиальные характеристики, как итог, понятие "элитная" недвижимость все больше размывается и приобретает большой разрыв в сознании покупателей. Сегодня называться "элиткой" претендуют как проекты класса бизнес с улучшенным набором характеристик, так и премиум. К чему приведет такое явление, пока сказать сложно.