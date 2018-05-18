Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Екатерина Полянская

Якушев отличается передовыми подходами к развитию диалога бизнеса и власти - Андрей Назаров

Экономика » Недвижимость » Мнение

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В пятницу на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин согласился со всеми предложениями премьер-министра Дмитрия Медведева по кадровому составу нового правительства, в том числе с назначением главой Минстроя Владимира Якушева. Эксперты высказывают свое мнение по поводу назначения нового министра.

По словам сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, но посту губернатора Тюменской области новый министр строительства запомнился передовыми подходами к развитию инвестиционной политики, в том числе снижением налогового бремени и административных барьеров.

Это очень важно для бизнеса, считает А.Назаров. Поэтому деловое сообщество видит перспективы для развития конструктивного диалога бизнеса и власти и дальнейших шагов в сторону облегчения бюрократического бремени.

По мнению сопредседателя «Деловой России», площадкой для такого диалога могла бы стать Всероссийская Ассоциация застройщиков, где участники строительного рынка вместе с властью будут прогнозировать последствия поправок и разрабатывать законодательные инициативы, отметил А.Назаров.

Напомним, что ранее руководителем Минстроя РФ был Михаил Мень. Он возглавлял ведомство с 1 ноября 2013 г.

Владимир Якушев родился в 1968 году в Нефтекамске, в 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "правоведение", в 1997 году там же получил второе высшее образование по специальности "финансы и кредит", в 2005 году в Тюменском государственном нефтегазовом университете защитил диссертацию на тему "Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона".

Работал в различных компаниях, в 2001 году стал заместителем губернатора Тюменской области, которым тогда был Сергей Собянин. В 2005 году был избрал главой Тюмени и в том же году стал губернатором Тюменской области. Возглавлял рейтинг эффективности глав российских регионов, опубликованный Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года. Является членом высшего совета партии «Единая Россия».

 

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Россия министр губернатор строительство Владимир Якушев Минстрой России
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Почему в России можно не повышать пенсионный возраст. Это реально?
Мнение
Якушев отличается передовыми подходами к развитию диалога бизнеса и власти - Андрей Назаров
Мнение
Владимир Якушев для строительной отрасли достойный кандидат - Андрей Цвет
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия России
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы
Экспертное мнение
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы Видео 
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Видео 
Европа заразила весь мир проказой
Человек
Европа заразила весь мир проказой Видео 
Новости Все >
Украинская полиция опозорилась: арест подозреваемого "боевым гопаком"
Назван самый вероятный победитель ЧМ-2018
Путин объяснил неприязнь США к "Северному потоку-2"
Жуткая смерть звезд: что обнаружили ученые
Новый поворот: Россия отказалась считать Скрипаля предателем
Как США вооружают "Аль-Каиду"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Инна Шейхатович Соломенная шляпа для короля стендапа Инна Шейхатович Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина? Пол Крейг Робертс Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев
Комментарии
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Финал ЛС в Киеве: почему напуганы поклонники Реала
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Почему в России можно не повышать пенсионный возраст. Это реально?
Трамп пригрозил сжечь КНДР как Ливию с Каддафи
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Пенсионный фонд выходит на борьбу с пенсионерами?
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
За недостоверные посты и новости хотят сажать
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Италия выйдет из Евросоюза
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"

Почему России "надо помалкивать" при разборках между Евросоюзом и США, "Правде.Ру" рассказал венгерский политолог Габор Штир.

Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался