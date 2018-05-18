Якушев отличается передовыми подходами к развитию диалога бизнеса и власти - Андрей Назаров

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В пятницу на встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин согласился со всеми предложениями премьер-министра Дмитрия Медведева по кадровому составу нового правительства, в том числе с назначением главой Минстроя Владимира Якушева. Эксперты высказывают свое мнение по поводу назначения нового министра.

По словам сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, но посту губернатора Тюменской области новый министр строительства запомнился передовыми подходами к развитию инвестиционной политики, в том числе снижением налогового бремени и административных барьеров.

Это очень важно для бизнеса, считает А.Назаров. Поэтому деловое сообщество видит перспективы для развития конструктивного диалога бизнеса и власти и дальнейших шагов в сторону облегчения бюрократического бремени.

По мнению сопредседателя «Деловой России», площадкой для такого диалога могла бы стать Всероссийская Ассоциация застройщиков, где участники строительного рынка вместе с властью будут прогнозировать последствия поправок и разрабатывать законодательные инициативы, отметил А.Назаров.

Напомним, что ранее руководителем Минстроя РФ был Михаил Мень. Он возглавлял ведомство с 1 ноября 2013 г.

Владимир Якушев родился в 1968 году в Нефтекамске, в 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "правоведение", в 1997 году там же получил второе высшее образование по специальности "финансы и кредит", в 2005 году в Тюменском государственном нефтегазовом университете защитил диссертацию на тему "Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона".

Работал в различных компаниях, в 2001 году стал заместителем губернатора Тюменской области, которым тогда был Сергей Собянин. В 2005 году был избрал главой Тюмени и в том же году стал губернатором Тюменской области. Возглавлял рейтинг эффективности глав российских регионов, опубликованный Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года. Является членом высшего совета партии «Единая Россия».