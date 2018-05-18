Назначение Якушева я связываю с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина - Андрей Колочинский

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить губернатора Тюменской области Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ.

По сообщению официальных источников, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства было несколько претендентов, но кандидатура Якушева была наиболее очевидной. Эксперты комментируют назначение нового министра, от которого будет зависеть работа стройкомплекса в предстоящие несколько лет.

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский считает, что назначение на пост Министра Владимира Якушева связано с рекомендациями со стороны мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, они имели опыт совместной работы в Тюменской области, которая, к слову, является очень развитым и благополучным регионом. Владимир Якушев зарекомендовал себя как эффективный губернатор области, нет сомнений в его организаторских способностях.

Однако, как считает Андрей Колочинский, вызывает вопрос отсутствие необходимой компетенции в сфере строительства. Сегодня отрасль нуждается в профессионалах, глубоко разбирающихся в специфике строительной деятельности. "Мы возлагаем надежды, что новый министр будет лучше отстаивать интересы застройщиков, не допуская размывания полномочий и делегирования части компетенций представителям банковского сообщества", - отметил А.Колочинский.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин согласился со всеми предложениями вице-премьера Дмитрия Медведева по кадровому составу нового правительства, в том числе с назначением главой Минстроя В.Якушева. Ранее руководителем ведомства был Михаил Мень. Три дня назад - 15 мая - Д.Медведев на встрече с президентом представил предложения по новой структуре федеральных органов исполнительной власти. В этот же день указом главы государства она была утверждена, в новой структуре правительства будет 10 вице-премьеров и 22 министерства.

Губернатора Якушева могут поставить в прямое подчинение курирующему строительство вице-премьеру Виталию Мутко.

Напомним, губернатор Тюменской области Владимир Якушев сменил на посту Сергея Собянина, ныне мэра Москвы. До этого Якушев исполнял обязанности главы города Тюмени.