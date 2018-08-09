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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Американские санкции в расчете на медведей

Экономика » Недвижимость » Мнение

Американские сенаторы вынесли на рассмотрение новый пул санкций в отношении России, часть из которых коснется и недвижимости.

Речь идет об обязательствах для компаний, страхующих сделки с жильем в США, информировать Минфин о фактах приобретение покупателями из России различного рода объектов недвижимости. В случае принятия этих норм Минфина США будет обязан разработать документ, обязывающий страховые компании предоставлять чиновникам данные о россиянах и подконтрольных им компаниях, покупающих высокобюджетную жилую недвижимость в стране. В документе указывается, что раскрытию будут подлежать данные о россиянах-бенефициарах компаний в случае, если они контролируют более 25% юрлица.

Смысл подобной затеи кроется, по всей видимости, в том, чтобы иметь возможность накладывать вето на проведение подобных операций. Тогда возникают вопросы — а кому этой нужно и кому это выгодно?

Насколько сегодня вообще интересна недвижимость в США россиянам? Если брать статистические данные, то никакого ажиотажа попросту нет. По различным данным, за последние десять лет количество сделок, совершенных россиянами с американской недвижимостью, упало более чем в 10 раз и сегодня на их долю приходится не более 2% сделок с жильем в США. То есть далеко позади, по данным Национальной Ассоциации риэлторов США, Китая ($30,4 млрд), Канады ($10,5 млрд), Великобритании ($7,3 млрд), Индии ($7,2 млрд) и Мексики ($4,2 млрд). При этом основной интерес россиян сосредоточился на Майами, где действительно в последние годы образовалась некая община представителей в первую очередь российского шоу-бизнеса. Бюджет их покупок колеблется в пределах 1-4 млн долларов, приобретаются в основном апартаменты в высотных жилых комплексах на первой или второй береговой линии. Кстати, учитывая эту специфику, ряд американских девелоперов, работающих в этом районе, внимательнейшим образом стали выяснять предпочтения звезд российской эстрады, с тем, чтобы создать объект, максимально подходящей именно под потребительские требования наших звезд.

Стоит также отметить, что за последние годы, помимо общего падения спроса на американскую недвижимость, наметилась и еще одна тенденция. Многие владельцы жилья в США из числа представителей нашей страны стали выставлять свои объекты на продажу. И дело не только в санкциях или высоких патриотических чувствах. Просто содержание и ежегодное налогообложение недвижимости в США — вещь достаточно дорогостоящая. Да и сам рынок подвержен в последнее время сильным колебаниям и в любой момент может снова просесть. Так что избавиться от этого актива, приобретя взамен гораздо более дешевое и комфортное по всем параметрам жилье в Европе — решение вполне обоснованное и с экономической точки зрения.

Кстати, подобное недоверие американской рынку недвижимости выказывают не только россияне. С апреля 2017 года по март 2018 года иностранные инвесторы суммарно вложили в жилую недвижимость страны $121 млрд, что на 21% меньше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

То есть ситуация на рынке недвижимости США отнюдь не ах. Инвесторы бегут. Местные девелоперы уж точно не возрадуются новым санкциям и, несомненно, выскажут свое фи. Тем обеспеченным россиянам, которые уже приобрели недвижимость в США, эти санкции также абсолютно безразличны: этот законопроект не имеет обратной силы, то есть если договор страхования заключен до его вступления в законную силу, то страховщик может отказать в предоставлении казначейству информации о страхователе.

Получается, что все эти угрозы, во всяком случае в сегменте недвижимости, абсолютно ни о чем. И ждет их та же судьба, что и недавние инициативы представителей Англии по введения различного рода ограничений для россиян, приобретающих недвижимость на Туманном Альбионе. То есть они благополучно канут в лету. Впрочем, имена сенаторов, их выдвинувших, наверняка останутся в истории борцов с лицами, приобретающими прекрасную американскую недвижимость на нетрудовые российские доходы.

Хотя… Может они просто решили сыграть на падение американского рынка недвижимости? Ведь и китайские инвесторы в последнее время с опаской смотрят на США, не понимая, чего ждать. Так что если это продуманный элемент игры на понижение стоимости недвижимости в Америке — то респект, ход красивый.

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Темы зарубежные счета рынок недвижимости инвестиционные проекты антироссийские санкции
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