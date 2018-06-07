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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Решение по отмене долевого строительства обосновано – Алексей Перлин

Экономика » Недвижимость » Мнение

Решение об отмене долевого строительства логично: государство должно защищать граждан от неполучения жилья, поделился своим мнением с "Правдой.Ру" генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

Решение по отмене долевого строительства обосновано – Алексей Перлин. 387857.jpeg
Генеральный директор СМУ-6 Инвестиции Алексей Перлин

Напомним, традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил гражданам на волнующие их вопросы, оказалась богатой на новости, особенно для строительной отрасли. Новые договоры долевого участия (ДДУ) не будут заключаться уже с 1 июля 2019 года.

"Проблема связана с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. А объем денег, которые находятся в долевом строительстве, большой. Это огромные средства, и далеко не всегда они эффективно используются застройщиками. Мы должны выйти на цивилизованные методы строительства, без привлечения средств граждан. Но если мы сейчас резко сделаем шаги в этом направлении, мы столкнемся с проблемами — резко снизим объемы строительства. Мы приняли решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства через банки", — подчеркнул Владимир Путин.

"Существование обманутых дольщиков — недопустимо. Конечно, это трагедия, когда люди не получают жилье, за которое они заплатили, поэтому идея отмены долевого строительства и переход на проектное финансирование — разумное решение", — сказал "Правде.Ру" Алексей Перлин, генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции".

Он отмечает, что сама схема проектного финансирования достаточно давно существует на рынке: "Наша компания, например, строит с привлечением проектного финансирования с самого первого проекта", — говорит Алексей Перлин.

При этом эксперт "Правды.Ру" добавляет, что условия работы без привлечения средств дольщиков сегодня до конца непонятны, и именно от них будет зависеть ситуация на рынке в случае отказа от продажи строящегося жилья.

Напомним, на сегодняшний день в России свыше одного миллиона договоров о долевом строительстве. Объем денег, который там находится, составляет 3,4 триллиона рублей.

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Темы недвижимость строительство Алексей Перлин долевое строительство
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