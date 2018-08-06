Проверка на Урбан

Власти считают, что с 1 июля 2019 года, то есть уже менее чем через год, когда в силу вступят все поправки в текущее законодательство в жилищной сфере, о проблеме обманутых дольщиков удастся забыть. Мнение это основано на том, что новая схема осуществления строительного цикла по сути не оставит девелоперам возможности самостоятельно распоряжаться средствами дольщиков, использовать их не по назначению, выводить на зарубежные счета и т. д. То есть не оставит им возможности безнаказанно воровать деньги, со спокойной душой уезжая в нужный момент за границу. В принципе, это действительно так, правда, с небольшой поправкой — реально новый закон заработает в полную силу году в 21-22, и то если к этому времени девелоперам не удастся пролоббировать массу изменений, поправок и послаблений. А пока что мы поживем в тревожном переходном периоде, предвещающем немало громких банкротств и ухода с рынка большей части сегодняшних мелких и средних девелоперов.

Кстати, судя по имеющейся у "Правда.Ру" неофициальной информации, поводом для принятия в итоге наиболее жесткого варианта изменений в 214-ФЗ стало нашумевшее в последнее время банкротство крупной, по российским меркам, компании Урбан Групп. Не произойди синдром Урбана — увидели бы мы в июне гораздо более лояльную версию закона. Лояльную по отношению, конечно же, к застройщикам, а не будущим приобретателям жилья в новостройках.

Однако Урбан перевернул все с ног на голову. Ведь произошел крах действительно крупной девелоперской компании, остановка 9 крупных строек и появление пары десятков тысяч очень злых и громких обманутых дольщиков. Очень не вовремя. И очень громко. Так что появившийся у властей новый вид головной боли, вызванный вирусом типа "Урбан", можно смело причислять к тройке призеров проблем этого типа, наряду с "Социальной инициативой" и "Су-155".

Решать проблему Урбана власти решили самостоятельно, не взывая о помощи к частному бизнесу и не пытаясь договориться с девелоперами. Произошло это в том числе и с подачи Владимира Якушева, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, справедливо считающего, что подобная "помощь" девелоперов может привести к финансовым проблемам у самих помощников. Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительный сектор, считает, что дольщикам Урбан беспокоиться не стоит, государство не оставит их в беде.

Однако дольщики почему-то продолжают беспокоиться. Объем средств, необходимый для решения проблемы, составляет, по различным оценкам, от 60 до 70 млрд рублей. Схема финансирования завершения строительства выглядит на данный момент следующим образом: значительная часть средств будет выделена из федерального бюджета Фонду защиты дольщиков, достройка социальной инфраструктуры ляжет на бюджет Московской области. Два млрд рублей из названной суммы уже есть. По словам Мутко, это средства, накопленные в рамках действующей системы страховых отчислений (на случай остановки строительства) в Фонд защиты дольщиков.

"Наконец, еще до 10-12 млрд руб. можно получить за счет продажи свободной недвижимости в проектах застройщика", — уточняет вице-премьер.

Здесь необходимо сделать небольшое уточняющее отступление. Поскольку с имеющей свободной недвижимостью в рамках проекта также есть масса проблем. По данным Росреестра, на конец мая 2018 года в залоге у Московского индустриального банка (Минбанк) были 392 квартиры в комплексах "Лайково", "Митино О2", "Видный город", "Солнечная система 2", "Опалиха О3". У Московского ипотечного агентства (Банк МИА) — еще 224 квартиры в "Митино О2" и "Лайково". По данным Федеральной нотариальной палаты, в залоге у Промсвязьбанка четыре дома с двумя корпусами и еще по одному корпусу в трех домах в "Видном городе". У "Возрождения" — 799 квартир в "Митино О2", у Сбербанка — 540 квартир в "Лесобережном".

Как отмечает "КоммерсантЪ", у Минбанка квартиры в проектах Urban Group — это обеспечение по кредиту на сумму 640 млн руб., выданному одному из подрядчиков девелопера. Сейчас, по имеющейся информации, долг обслуживается своевременно и в полном объеме, кроме того, Минбанк располагает "дополнительным высоколиквидным обеспечением". Однако эксперты рынка единодушно сомневаются в том, что займы будут возвращены своевременно. Если кредиты выдавались на рыночных условиях, то заем Минбанка мог составлять около 1,5 млрд руб. Максимальный размер резервов, который Минбанк в принципе может создать без нарушения нормативов (если не будет сокращать активы или акционеры не окажут дополнительную помощь), составляет порядка 640 млн руб., подсчитал старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов. Эта цифра точно совпадает с размером кредита подрядчикам Urban Group. Если банку все же придется создавать по этому кредиту резервы в размере 100%, например, по требованию ЦБ, то нормативы банка окажутся в критической зоне — на минимально допустимом уровне. Для остальных кредиторов Urban Group ситуация не так критична.

Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что свободной от залогов и иных обременений недвижимости в составе проектов Урбан Групп не так уж и много. И удастся ли ее быстро и дорого продать, учитывая нежелание любого здравомыслящего человека приобретать недвижимость в проблемных проектах — большой вопрос.

Настораживает, да что там, пугает дольщиков и тот факт, что, судя по всему, владелец Urban Group Александр Долгин и гендиректор Андрей Пучков, против которых начато уголовное преследование и выписаны ордера на арест, уже давно находятся в неизвестном месте, но точно за пределами России. Удастся ли их найти — неизвестно. Удастся ли вернуть перечисленные на различные оффшорные компании со счетов Урбан Групп денежные средства — непонятно.

Как показывает практика, работа арбитражных и конкурсных управляющих по выяснению всех имеющихся активов компании и попытки возврата незаконно выведенных денежных средств займут не менее года. Различные строительные и иные экспертизы, без которых государство никак не сможет начать выделение обещанных денежных средств на достройку объектов Урбана — месяцев от 3 до 6.

И все это еще достаточно оптимистичные прогнозы. А пока дольщикам Урбана остается довольствоваться словами и обещаниями. Ответственными за это назначены ДОМ. РФ (бывшее АИЖК) и Фонд защиты прав дольщиков, генеральным директором которых является Александр Плутник. Что же пока предлагается дольщикам? К примеру, рефинансировать ипотечные кредиты, взятые на покупку квартир в домах проблемного застройщика. "Мы откроем специальную программу по рефинансированию ипотечных кредитов, чтобы ежемесячные платежи были поменьше", — утверждает Александр Плутник и добавляет, что ставка будет меняться в соответствии с текущими рыночными значениями.

"Ставка будет снижена до сегодняшней рыночной ставки. То есть кредиты, которые брались несколько лет назад под 12-12,5% годовых, могут быть рефинансированы по ставке 9,5%", — утверждает Александр Плутник, подчеркивая при этом, что каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально. А ведь стройка встала из-за недостаточного контроля властей за соблюдением инвестиционного договора. Но никто же не виноват, поэтому дольщикам предлагается по-прежнему платить по ипотечным кредитам государственным банкам. Не объявить каникулы по выплатам на период до возобновления строительства, раз уж власти признали по сути свой просчет в деле Урбан Групп, а просто платить чуть меньше. На пару сотен рублей в месяц.

Еще одна срочно необходимая инициатива — установить камеры видеонаблюдения на всех стройках проблемного девелопера. "Мы ведём установку камер на всех площадках, чтобы контролировать ход строительства", — рассказывает Александр Плутник. Правда, не объясняя, когда собственно, само строительство начнется.

А сменивший Александра Плутника в качестве вестника добрых новостей для дольщиков Урбан Групп управляющий директор АО "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс пообещал, что "там, где отделка включена в договор долевого участия, включена в его стоимость, обязательства будут исполнены и застройщик под нашим контролем ее сделает". При этом он отметил, что в проектах Urban Group включение в ДДУ было не единственным вариантом приобретения отделки.

"К сожалению, мы видим ситуацию, когда Urban Group продавал сертификаты на отделку, заключённые с подрядными организациями. В этом случае дольщикам придется решать вопрос напрямую с подрядчиком".

Так что помощь дольщикам власти пока что оказывают просто неоценимую. А они не ценят этого, даже подготовили недавно открытое письмо чуть ли не Президенту РФ с просьбой освободить Александра Плутника от занимаемых им должностей, не справляется он с ними. Как они считают.

Зря они так. Буквально на днях вот Александр Плутник сообщил, что на достройку объектов из резервного фонда правительства РФ до конца текущего года будет выделено 3 млрд рублей. Поскольку это самая быстрая процедура. А в целом на достройку всех проблемных объектов понадобится 2-3 года.

Чувствуя такую заботу властей, порядка 20 тыс. обманутых дольщиков Урбан Групп в последнее время стали вести себя потише. А что сделаешь. Сиди и жди. Ведь через 2-3 года у нас на рынке недвижимости наступит счастье. Просто надо немного подождать, затянуть пояса, крепиться, потому что денег нет. Впрочем, это уже тоже где-то было.