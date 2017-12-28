Судить о рынке жилья по количеству квадратных метров не имеет смысла — Станислав Киселев

Генеральный директор ГК "Кортрос" отмечает, что сегодня рынок преобразовался.

События на рынке недвижимости в уходящем году развивались бурно, и он, без сомнения, стал знаковым и важным для всей строительной отрасли. О том, какие настроения превалировали в сегменте жилищного строительства в 2017 году, а также, что его ждет в 2018 году, в интервью Правде. Ру рассказал генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев.

Станислав, смотрите 2017 год был непростым для многих отраслей экономики, были сложности и на рынке строительства. Что вы можете о нем сказать?

Год был действительно непростым для всех застройщиков. И я уверен, что большинство девелоперов крупных профессиональных чувствуют крайнее удовлетворение от того, что мы прошли этот год достаточно успешно. Это был год серьезной трансформации на рынке, год серьезных требований, которые предъявляли нам наши покупатели. Я думаю, что в этом смысле рынок стал более профессиональным, более понятным для крупных игроков, да, собственно говоря, и для мелких тоже, которые больше на рынке этом перспектив своих не увидят.

Насколько прошлый год был успешнее, чем нынешний?

Я бы сказал о том, что на сегодняшний день судить о рынке по количеству вводимых квадратных метров, наверное, уже смысла никакого не имеет. Все-таки рынок преобразовался, это теперь не рынок массового производства, это рынок достаточно серьезного качественного товара. То есть понятно, что много проектов вчерашнего дня еще, которые существуют именно в логике количества квадратных метров, но сегодня рынок характеризуется именно качеством предложения. И в текущем году количество объектов, которые можно отождествлять именно с качественным предложением, оно, конечно, возросло, возросла конкуренция. То есть это все характеристики достаточно здорового качественного рынка. Поэтому, если говорить все-таки о том, что мы имеем на рынке жилищного строительства, — это серьезное качественное предложение, но при этом есть минусы — это серьезная проблема у застройщиков, которые существовали в логике — продать что-либо, может быть, не отвечающее требованиям сегодняшнего дня.

А как дела обстоят со спросом?

Спрос стал более требовательным. То есть с одной стороны, есть статистика, касающаяся серьезного роста количества ипотечных сделок, то есть спрос растет в количественном выражении, с другой стороны — все застройщики ощущают на себе увеличивающиеся требования со стороны покупателей. То есть сегодняшний покупатель — это совершенно другой покупатель, нежели он был в прошлом году, три года назад и так далее.

С чем это связано?

Сегодня в принципе все существуют с тем бюджетом покупки, с которым существовали ранее. И поэтому большинство клиентов ориентируются именно на бюджет покупки. То есть цена, как была одним из существенных факторов приобретения, так она и остается. Второе — это то, что на рынке сегодня очень много качественного предложения. И люди понимают, что есть возможность без спешки найти то самое жилье, которое отвечает требованиям любого человека. То есть можно сегодня найти любой продукт на любой кошелек, на любой спрос и так далее. Поэтому наличие возможностей порождает дополнительные требования.

Я не могу не спросить у вас, поскольку мы говорим с вами об итогах года, Станислав, как вы считаете, сейчас настало время для покупки квартиры?

Вы знаете — это всегда игра "верю/не верю", что будет завтра. Я вот, например, с точки зрения интереса изменений своих жилищных условий очень серьезно задумываюсь о том, чтобы успеть как можно быстрее. Я думаю, что следующий год -это будет год начала заметного роста стоимости жилья. То есть сегодня мы говорим, что в среднем по рынку цена падает. На самом деле, происходит очень серьезное изменение в ценообразовании на рынке. Проекты качественные прирастают уже по 2017 году на 5-10% к стоимости. Проекты некачественные валятся в цене очень серьезно. Можно получить скидки вплоть до 20%. Поэтому ну, наверное, не буду оригинален, конечно же, если как застройщик, скажу, что конечно, время для принятия решения — оно настало. В любом случае, жилье — такой продукт, пока оно не подводило никого во всех смыслах, как минимум, человек получает крышу над головой. Поэтому, если стоит такая задача, конечно, ее надо решать.

Хорошо. Вы только что сказали, что в следующем году будет серьезный прирост цены. На сколько процентов, вы считаете, увеличится стоимость жилья в качественных проектах?

Я не могу вам дать каких-либо прогнозов в среднем по рынку. Наши планы по повышению цен по всем проектам это порядка 5% на следующий год.

Давайте как раз и поговорим о вашей компании. Расскажите о том, с чем заканчивает год ГК "Кортрос"?

Прежде всего, с точки зрения нашего основного результата — это реализация поступления продаж. Мы приросли к предыдущему году на 20%, мы нарастили инвестиционную программу более, чем на 50%. В целом на региональных рынках мы укрепили свои позиции, в Москве мы ставили перед собой задачу — выйти с новыми проектами, мы с этой задачей успешно справились. Следующий год мы готовим новые проекты в Москве.

Конечно, не могу не спросить о ваших проектах, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, чем занимается компания? Может быть, какие-то проекты заканчиваются, может быть какие-то новые проекты выводятся на рынок? Я знаю, что вы представлены в разных регионах. Можно по регионам, что у вас сейчас происходит, например, с проектами в Москве? Насколько я знаю, у вас сейчас вышли новые проекты, по крайней мере, были заявлены?

В этом году все-таки мы своими результатами показали себя, как московский застройщик. Сейчас мы реализуем четыре проекта. Один из них очень крупный. Это проект "Центр-Сити". Сейчас мы реализуем первую очередь — это 140 тыс. кв. м. Это первый жилой комплекс небоскребов, максимальная этажность 53 этажа. Рядом с ММДЦ "Москва-Сити". Уникальный во всех смыслах проект. И на сегодняшний день то, что мы по факту закончили монолитные работы, ну, говорит о том, что мы перешагнули экватор по этому проекту. Сейчас работа над фасадом, инженерными системами и так далее. То есть знаковый проект не только для "Кортроса", но и для Москвы.

Мы реализуем проект по улице Живописная, дом "Серебряный бор", — это тоже предмет нашей гордости. Гордость в том, что мы смогли качественно вписать этот проект в окружающую зеленую среду, не нарушили ее. И то, что мы показывает уникальные темпы строительства по этому объекту. То есть за год мы по факту закончили коробку и нам до конца этого проекта, до его завершения осталось буквально три месяца. Отлично отсроены технологические процессы. Причем продукт очень непростой. Он сложный в плане архитектуры, в плане инженерного оснащения и в плане технологии производственных работ. То есть здесь мы себя показываем, как достаточно серьезная технологическая компания.

Ну, и два небольших проекта. Это "Дом на Профсоюзной, 128" и "Дом Люблинский" у сквера. В следующем году мы анонсируем еще один проект, дом на улице Бочкова "Калибровский завод", тоже будет качественный серьезный проект в партнерстве с Capital Group.

По регионам, если говорить, Санкт — Петербург — это проект Royal Park. В следующем году мы вводим его в эксплуатацию. Это элитный жилой комплекс прямо на берегу Невы, со своей мариной, очень уникальный и красивый проект, который реально может украсить Петровский остров, да не может, а украсит Петровский остров.

В регионах наш флагманский проект — "Академический": в этом году мы вышли на 130 тыс. кв. м в стройке и в продажах. Замечательный результат. по ноябрю доля наша на рынке Екатеринбурга составила порядка 24%. Очень серьезный прирост за полтора года реализации.

В Перми в этом году мы вводим в эксплуатацию порядка 50 тыс. кв. м, проект "Гулливер" в самом центре краевой столицы. Уникальность этого проекта в том, что французская архитектура с бумаги перешла в фактическую реализацию. Ну и его по достоинству оценили и покупатели.

Насколько я знаю, у вас еще планируется к выходу, к старту проект в Ростове-на-Дону?

В следующем году нам предстоит по этому проекту очень серьезная работа в части градостроительной документации, градостроительной проработки, разработки проектной документации, начало 2019 года — это начало реализации, начало строительства первой очереди по этому проекту. Проект на территории аэропорта, уже старого аэропорта 350 га. Это проект комплексного освоения территорий и в нем мы сконцентрировали все наши навыки и компетенции в реализации проектов комплексного освоения. То есть мы накопили серьезный опыт в реализации масштабных проектов. И вот концентрация всего лучшего будет именно на этом проекте в Ростове.

Насколько я знаю, там очень интересная у вас концепция, связанная с тем, что вы сохраняете взлетно-посадочную полосу. Может быть, поподробнее об этом расскажете?

Да. Концепция от нашего французского партнера, агентства — Антони Бишу, они известны тем, что умеют сохранять и создавать возможности для зеленого девелопмента. То есть вся архитектурная концепция этого проекта построена от учета особенностей той природной среды, которая есть на этой территории. И не противоречит этой среде. То есть то лучшее, что заложила там природа, будет реализовано в этом проекте.

Ну, и вторая его особенность, как вы правильно заметили, это сохранение взлетно-посадочной полосы. Порядка 40 га, которое будет сохранено и реализовано, как общественное пространство. Это уникальная возможность для того, чтобы создать очень серьезный центр притяжения не только коммерческого, но и общественного проекта. Я думаю, что Ростов, как одна из южных столиц, наверное, может похвастаться подобного рода проектом на международном уровне. Когда мы его презентовали на выставке во Франции, он получил достаточно серьезную экспертную положительную оценку.

Конечно, раз уж мы с вами говорим об итогах года, нельзя не вспомнить о прогнозах. Что будет вообще с рынком в 2018 году? Насколько позитивно вы оцениваете? Может быть, негативно?

Скажем так, оцениваем здраво. Мы понимаем, что будет тяжелее. Но драйва и позитива добавляет, что мы понимаем, что это движение к здоровому рынку. Работать в комфортной профессиональной среде всегда лучше для всех. То есть это вклад, с одной стороны в перспективу. То есть это не рынок "купи- продай", не знаю, что будет завтра и так далее. Это будет рынок устойчивый, рынок серьезный, но с другой стороны, это рынок — достаточно тяжелый, с точки зрения того, что справится на нем будет под силу не каждому. На нем останутся профессионалы. И вот записать себя в строчку "я -профессионал", это будет достаточно тяжело, но окупится.

Я так понимаю, что вы в своих силах уверены и ждете с позитивом следующего года, да и последующих тоже?

Вы знаете, всегда в конце уходящего года, в начале нового года позитива больше. К концу года сил меньше, но опять же, настроение только улучшается. Поэтому, если не верить, если не быть уверенным в успехе, то успех и не придет.

Спасибо вам большое, Станислав, за интервью и с наступающим Новым годом!

Спасибо. Я бы тоже хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. Прежде всего, я бы хотел сказать спасибо нашему коллективу, всему коллективу группы компаний "Кортрос", большое спасибо за работу. Наши результаты оценены по достоинству клиентами. А всем нашим клиентам я хочу пожелать уверенных и качественных покупок жилья в новом году.