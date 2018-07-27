Москва подсела на бургеры

Ресторанный рынок Москвы продолжает активно развиваться и прирастать новыми форматами. Согласно оценке JLL, в Москве сосредоточена 1/8 рынка общепита России: как свидетельствуют данные Росстата, всего в стране работают 88 тыс. заведений. В кафе и ресторанах москвичи тратят 41 долл. в месяц, что составляет 5,7% в структуре их расходов. Это в три раза больше, чем в среднем тратят на еду вне дома россияне, однако по этому показателю жители столицы по-прежнему отстают от европейцев, которые в месяц в среднем тратят 154 долл.

На столичном рынке общепита лидируют сетевые заведения, занимая 45%. При этом больше четверти рынка (26%) сосредоточено в руках крупнейших игроков - ресторанных холдингов и топовых сетевых компаний.

1-е место по количеству заведений на московском рынке общепита среди форматов занял фастфуд. Его доля составила почти четверть от всего объема рынка качественного предложения - почти 2,2 тыс. заведений. При этом самая большая доля - 21% - внутри этого сегмента принадлежит бургерам. В связи с проникновением на рынок тренда на смешение форматов и меню, бургеры стали почти обязательным элементом не только закусочных, но и премиальных ресторанов. 2-е место с долей 19% закрепили за собой заведения фастфуда, фокусирующиеся на пицце, 13% у русской кухни и ее главных блюд - картошки и блинов. Замыкают пятерку лидеров в фастфуде заведения со специализацией на суши (11%) и блюдах из курицы (9%).

Самым динамично развивающимся сегментом московского рынка стал fast casual, включающий в себя современные столовые free flow, крафтовые бургерные, кулинарии премиальных ресторанов и т.д. Доля этого сегмента, появившегося совсем недавно, за последние пару лет достигла 4%.

Такая динамика возникла благодаря смешению нескольких трендов: потребитель пресытился типовым предложением, при этом стремится тратить деньги более рационально и хочет персонального подхода. Аудитория более требовательно относится к качеству и экологичности продукции, но один из главных запросов - это новые гастрономические впечатления. Именно поэтому, как прогнозируют аналитики JLL, элементы «высокой кухни» будут все чаще проникать во все форматы общепита и перестанут ассоциироваться с высоким чеком: уже сегодня в ряде фуд-холлов представлены демократичные концепции «знаменитого шефа очень дорогого ресторана».

«С учетом последних трендов на смешение форматов и одновременно с этим кастомизацию и персонализацию кухни, сегментировать рынок становится все сложнее. Тем не менее мы видим зоны высокой и низкой конкуренции, исходя из концепций ресторанов. К высококонкурентным можно отнести фастфуд-заведения, специализирующиеся на пицце, суши и роллах, а также бургерах, - отмечает Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL. - Рестораны высокого уровня крайне редко фокусируются на каком-то одном продукте. Однако среди самых свежих трендов московского рынка - резкий рост конкуренции в сегменте заведений fine dining, специализирующихся на рыбном меню. Только за последний год открылись такие проекты, как "Рыба моя", "Волна", "Рыба мечты", "Комбинат", "Магадан", с фокусом на морепродукты и рыбу».

«Особняком стоят фуд-холлы, которые, появившись в 2014 году, продолжают набирать популярность. Только за 2017 год их количество удвоилось: были открыты "ГастроFerma", Eataly и гастрономический центр в парке "Зарядье", обновлены Черемушкинский и Центральный рынки, а в начале года запустился гастромаркет "Вокруг Света". Учитывая высокий интерес к этому формату, в будущем мы ожидаем усиления конкуренции в сегменте фуд-холлов в Москве», - добавляет Оксана Копылова.

Анализ выбора рестораторами локаций показал, что 70% заведений расположены на первых этажах жилых домов, в том числе в ключевых торговых коридорах исторической части города.

«Порядка 30% ресторанов и кафе Москвы расположены в торговых центрах. При этом мы с каждым годом замечаем, что собственники стремятся увеличить количество операторов общепита в своих объектах: сейчас они в среднем занимают 5% арендуемых площадей, однако новые ТЦ уже на стадии проекта закладывают большую долю, а в процессе реализации наращивают ее до 8-9% и выше, - комментирует Полина Жилкина, руководитель отдела ритейл консалтинга департамента торговой недвижимости компании JLL. - Кроме того, мы наблюдаем постепенный поворот торговых комплексов от традиционных фуд-кортов в пользу концептуальных ресторанов и даже фуд-холлов, которые готовы предлагать штучные, несетевые проекты с аутентичной кухней, в том числе стартапы гастроэнтузиастов. Лидерами по доле разнообразных заведений общепита в структуре арендуемой площади ТЦ в Москве являются "Европейский" (16%), "Океания" (13%) и "Охотный ряд" (12%). Крупнейшей в абсолютном объеме площадкой под F&B располагает торговый центр "Авиапарк" (12 тыс. кв. м), а также Columbus и "АФИМОЛЛ Сити", в каждом из которых еда занимает более 11 тыс. кв. м».

Судя по прогнозам, в дальнейшем роль торговых центров как мест размещения концептуального общепита будет возрастать. Это не означает, что из торговых центров исчезнет фастфуд или фуд-корты, скорее к ним добавятся новые заведения интересных концепций, в основе которых лежит нестандартный продукт. Все это находится в общем тренде рынка на кастомизацию и индивидуальный подход к каждому гостю, вкусовые предпочтения которого становятся все более взыскательными.