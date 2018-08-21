Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эскроу-счета добавят проблем дольщикам

Экономика » Недвижимость » Аналитика

Крупнейшие региональные застройщики — "Брусника" и "Талан" — уже опробовали схему продажи новостроек через систему эскроу-счетов. Оказалось, что ничего страшного в ней нет.

Напомним, что официальное введение системы эскроу-счетов назначено на 1 июля 2019 года. До этого момента первичный рынок недвижимости будут находиться в состоянии некоего переходного периода, когда можно работать как по старым схемам реализации квартир в новостройках по 214-ФЗ, так и по эскроу-счетам. Правда, последним будут сделано некоторые преференции, связанные с меньшими выплатами в различные фонды страхования и защиты.

По идее, система эскроу-счетов действительно должна максимально обезопасить покупателей от недобросовестных застройщиков, поскольку девелопер сможет получить доступ к выплаченным денежным средствам лишь после сдачи объекта в эксплуатацию. Если объект не построен в предусмотренный договором срок, то дольщик получает право на расторжение ДДУ и возврат средств с заблокированного счета.

Многие девелоперы пугают рынок, что новая схема неизбежно приведет к росту цен. Однако если это и произойдет, то лет через 5, когда закончится действие выданных в этом году разрешение на строительство и абсолютно все застройщики будут вынуждены работать через эскроу-счета. Однако, как показывает уже имеющаяся практика работы по новой схеме в регионах, в частности компаний "Брусника" и "Талан", ничего страшного в работе по схеме проектного финансирования для застройщиков нет и катастрофическому росту стоимости строительства это не ведет. Так что спешить, бежать, покупать пока не стоит.

А вот разобраться с новой схемой финансирования и продаж новостроек стоит. Тем более что уже первые месяцы показали ан ряд тонкостей, важных для всех фигурантов рынка недвижимости. В качестве первого нюанса специалисты компании "Бон Тон" выделяют вопрос компенсационности. Ведь принятые на данный момент законодательные акты не предусматривают начисления процентов на блокируемые на счетах-эскроу средства. То есть независимо от времени депонирования дольщик в случае негативного сценария получит ровно такую же сумму, которую заплатил при заключении ДДУ. А если проще, то попросту потеряет деньги с учетом инфляции (если брать запланированные ЦБ РФ 4% годовых, то за два года получится порядка 10%) и возможности получения дохода от их инвестирования в другие инструменты. Нет, у банков в этом плане кончено вес в порядке. А вот у покупателей не слишком. Поэтому пока что этот вопрос широко не обсуждается. Все-таки банковское лобби в высших органах власти намного мощнее потребительского.

Очень близко к этой проблеме лежит и вопрос об оплате ипотеки. Ведь на сегодняшний день именно ипотека является основным двигателем продаж на рынке недвижимости и на ее долю приходится уже значительно больше половины всех заключаемых сделок. Что же изменится с введением эскроу-счетов?

На них будет размещаться первоначальный взнос (те средства, что внесет заемщик) и тело кредита (деньги, которые выдаст банк). Пока объект строится, дольщик спокойно выполняет свои финансовые обязательства и погашает задолженность, выплачивая как тело кредита, так и проценты. Однако при расторжении договора участия в долевом строительстве заемщик забирает со счета эскроу только ту часть тела кредита, которую успел погасить к этому моменту, а проценты за пользование, составляющие сотни тысяч рублей, уже никто не вернет.

"Таким образом, проблема, которую планируется решать с помощью эскроу-счетов, переходит из плоскости чистой юриспруденции в сферу юридической психологии, — отмечает Дмитрий Логинов, руководитель юридического департамента агентства недвижимости "Бон Тон". — Новый механизм предполагает, что расторжение ДДУ — это право, а не обязанность. Дольщики будут самостоятельно решать — расторгать им договора и нести финансовые убытки, либо оставаться с ДДУ и требовать достройки своих домов в процедуре банкротства застройщика. Те участники долевого строительства, которые предпочтут сохранить ДДУ, пополнят ряды "обманутых дольщиков". Более того, в России сформируется новая категория "обманутых дольщиков со счетами-эскроу".

Как видим, проблем у дольщиков особо не убавляется. Одни уходят, другие появляются. Одна из новых проблем заключается в том, что в некоторых случаях судебная практика не может применяться к ДДУ со счетами эскроу, что заново обнажает законодательные пробелы. "В качестве примера можно привести взаимоотношения в треугольнике "застройщик-дольщик-банк" на этапе расхождения проектной и фактической площади, когда застройщик при снижении метража должен соразмерно уменьшить стоимость ДДУ и вернуть часть средств дольщику", — комментирует Дмитрий Логинов.

Проблем много, но, зато, такие прекрасные опции дольщиков, как проведение "потребительского терроризма" у них сохраняются и даже усиливаются. Не стоит лишний раз комментировать и объяснять, о такой возможности давления дольщиков на застройщиков, как составление дефектного акта до подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. Теперь деньги девелопер получит только после его подписания.

Права потребителей не защищают дольщиков Права потребителей не защищают дольщиков

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы законодательство квартира в Москве обманутые дольщики новостройки Москвы рынок недвижимости
Обсудить
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Аналитика
Эскроу-счета добавят проблем дольщикам
Аналитика
Задержан лидер мошеннической схемы Bitconnect
Новости Все >
Копить на квартиру надо 5 лет
Неизлечимая Эбола вернулась, чтобы убивать
В России предлагают создать криптоофшоры
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
В Калифорнии хакера выпустили под залог биткоинами
Кудрин: Россия сможет пережить только один кризис
Партнерство SSE с компаниями улучшит индустрию с помощью блокчейн
Киев уличили в сокрытии "убийственной правды" о туризме в Крыму
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
National Interest: образованная молодежь не хочет Майдана у Кремля
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Видео 
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай Видео 
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило
Криминал
Узнай маньяка в толпе! Интервью с поймавшим Чикатило Видео 
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном
Газ
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном Видео 
Читательский топ
Во что превратится организм от овсянки по утрам
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Мошенники рассказали, как "разводят лохов" на российских трассах
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам

Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.

Во что превратится организм от овсянки по утрам
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Прибалтика
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией

Теперь на российском рынке прибалтийские шпроты будут представлены одной-единственной компанией из Латвии.

Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
Украина
На Украине заявили, что "Механик Погодин" пробудет в плену три года
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Экономика
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Происшествия
"Скорая помощь" отказала больному в госпитализации. Мужчина скончался
Любовь Степушова Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул? Любовь Степушова Соломон Соловьев Королевство Сергея Брина по имени Google Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Айдын Мехтиев
Комментарии
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Кудрин: Россия сможет пережить только один кризис
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
"Прибоя" не будет? Почему Россия остается без своих "Мистралей"
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Безработица в России достигла исторического минимума в 5%
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
"Прибоя" не будет? Почему Россия остается без своих "Мистралей"
В Иране показали новейший истребитель своей разработки
СМИ: Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
В Литве рассказали, как Россия может прийти в Прибалтику
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
На Украине бушует эпидемия кори
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?

Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.

Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ