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Способны ли санкции повысить проценты по ипотеке?

Экономика » Недвижимость » Аналитика

Власти США понемногу знакомят общественность с новым списком антироссийских санкций. Если в итоге он будет принят именно в первоначальном варианте, сотрудничество с российскими компаниями по добыче нефти встанет под большое сомнение, а крупнейшие российские банки потеряют возможность проводить долларовые расчеты. На строительной отрасли новые санкции также могут сказаться и "ударить" сразу по нескольким "больным" местам…

Во-первых, любое укрепление доллара и евро ведет к повышению цен во всех сферах экономики России. Несмотря на импортозамещение часть строительных материалов и комплектующих по-прежнему приобретается заграницей в валюте. Как только курс вырастает, то себестоимость строительства увеличивается, что, в конечном счете, может привести к попыткам девелоперских компаний переложить свои возросшие расходы на плечи покупателей.

Вопрос в том, а готовы ли эти плечи выдержать даже небольшое повышение цен в текущей ситуации и не приведет ли это к падению покупательского спроса?

"Помимо самих санкций нагнетают обстановку и их рисковые ожидания. Они вероятнее всего скажутся на бирже и акциях нефтегазовых компаний, а также скорректируют показатели по индексам, что несомненно отразится на бирже нефтепродуктов. Мы понимаем, что нефть привязана к доллару, а он к ней, поэтому скачки курса валют неизбежны. Уже сейчас мы наблюдаем эти изменения. Рынок новостроек, как не странно, также чувствителен к таким изменениям в экономике", — утверждает Роман Родионцев, руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet. — Рисковые ожидания способствуют не только корректировке курса валют, санкции предусматривают ужесточение условий ведения международного бизнеса — способствуют тому, чтобы валютная масса будет поступать в Россию в меньшем объеме или будет стоить дороже".

И если стоимость квартир для покупателей увеличивается, то должен оставаться "помощник", благодаря которому можно будет приобрести жилье по новым ценам. Ипотека по-прежнему остается основным инструментом покупки недвижимости, сегодня более 60% квартир и апартаментов продается с ее привлечением. "При наихудшем варианте, если список новых антироссийских санкций будет исполнен в том виде, в котором сейчас заявлен, вполне возможно, что ЦБ РФ будет вынужден поднять ключевую ставку. Как следствие, ипотека действительно может подорожать. Насколько именно, спрогнозировать невозможно, пока не будет понятен финальный механизм действия новых санкций и наши контрмеры в их отношении", — рассуждает Анастасия Малкова, коммерческий директор группы компаний STONE HEDGE.

По словам Романа Родионцева, корректирующая политика будет негативно сказываться на всей экономике, поэтому не исключен рост ключевой ставки ЦБ РФ, что скажется на крупном кредитовании застройщиков и их проектов, а также на политике ипотечного кредитования. Повышение процентов по ипотечным программам для застройщиков может не только обернуться уменьшением объема сделок и снижением спроса, но и ростом стоимости денег на строительство, а это серьезный вызов для девелоперов, особенно сейчас, когда вступили в силу правки к 214 ФЗ.

Однако российская экономика научилась адаптироваться к западным санкциям. "Объявленный законопроект Конгресса США не первый в ряду ограничительных мер со стороны Нового и Старого Света. Вопреки их действию и даже расширению, наша экономика показала в прошлом году хоть и небольшой, но рост. Это доказывает, что рыночная система в стране обладает большим запасом прочности, — подчеркивает Евгений Семенов, вице-президент по стратегии ГК "ИНТЕКО". — К санкциям адаптировались не только предприятия, но и граждане. В настоящее время мы продолжаем вести переговоры со своими покупателями и готовим необходимые документы для получения ими ипотечных кредитов".

Тем не менее, в настоящее время, по мнению экспертов, нет существенных оснований для изменения ключевой ставки Центробанка РФ и, соответственно, для повышения ставок по ипотечным кредитам. Все та же практика показывает, что после частичного ослабления российской валюты в дальнейшем рубль отыгрывает свои позиции.

Как показывает практика, при колебании курсов валют и увеличении ставок по кредитам большой процент людей начинают испытывать психологический дискомфорт и быстрее принимать решение о покупке жилья. Возможное ослабление рубля — главный аспект, поскольку большинство людей, сидящих в рублевых накоплениях, считают, что в такой момент именно вложения в недвижимость способны сохранить их накопления. Не будем спорить с этой категорией граждан, предупредим лишь их, что подобные инвестиции носят сегодня достаточно долгосрочный характер, поскольку в случае выхода из вложений в недвижимость в достаточно краткосрочном интервале времени (порядка одного года), подобные инвестиции способны принести убытки за счет возможного падения цен на квартиры и необходимости дать большой дисконт в случае срочной реализации недвижимости.

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Темы цены на жилье ипотечный кредит квартира в Москве рынок недвижимости антироссийские санкции
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