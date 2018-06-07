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Автор Юлия Акиньшина

Обратный отсчет начался

Экономика » Недвижимость » Аналитика

Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил гражданам на волнующие их вопросы, оказалась богатой на новости, особенно для строительной отрасли. Новые договоры долевого участия (ДДУ) не будут заключаться уже с 1 июля 2019 года.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Проблема связана с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. А объем денег, которые находятся в долевом строительстве, большой. Это огромные средства, и далеко не всегда они эффективно используются застройщиками. Мы должны выйти на цивилизованные методы строительства, без привлечения средств граждан. Но если мы сейчас резко сделаем шаги в этом направлении, мы столкнемся с проблемами — резко снизим объемы строительства. Мы приняли решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства через банки", — подчеркнул В. Путин.

Итак, обратный отсчет пошел, у рынка долевого строительства осталось 387 дней, Правда. Ру решила узнать как строительная отрасль отреагировала на подобную новость

Слухами земля полнится

Стоит отметить, что новость об отмене долевого строительства не стала сюрпризом для отрасли: проработать механизмы перехода от долевого строительства к проектному финансированию президент поручил еще осенью прошлого года, тогда говорилось, что этот процесс должен занять три года. Основной и главной причиной отмены долевого строительства стала проблема обманутых дольщиков, решения у которой нет до сих пор. Масла в огонь подлила майская ситуация с крупным подмосковным застройщиком Urban Group, из-за финансовых проблем которого без жилья рискуют остаться порядка 20 тыс. дольщиков. Все это привело к тому, что уже на прошлой неделе власти заговорили о полной отмене долевого строительства раньше запланированного срока.

Что ждет отрасль

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, сегодня перед государством стоят две серьезные задачи — уход от котлового метода и банковское сопровождение.

"Эти два института должны заработать с 1 июля текущего года. А с 1 июля 2019 года запланирован переход на специальные счета, на которые будут привлекаться деньги участников долевого строительства, но этот счет не будет находиться под распоряжением застройщика. Денежные средства будут заблокированы, и под них застройщик сможет отрыть в банке кредитную линию. Этот кредит может быть использован исключительно на финансирование строительства объекта. После того, как ключи от квартир будут вручены покупателям, на счете, где аккумулировались средства дольщиков, будет погашена кредитная линия, и застройщик получит свою прибыль. Этот механизм позволит использовать деньги дольщиков исключительно на строительство, при этом максимально их сохранить и не допускать пирамид", — считает министр.

По его словам, поправки планируется принять 27 июня 2018 года, а до 1 октября 2018 года будет подготовлена вся нормативная база, которая позволит выполнить данное поручение.

Мнение рынка

Девелоперы восприняли подобные новости неоднозначно: с одной стороны эксперты понимают, что данные меры необходимы для предотвращения новой волны обманутых дольщиков, с другой — условия работы пока вызывают больше вопросов, чем ответов.

"Переход на проектное финансирование вполне обоснован, поскольку государство должно минимизировать риски граждан при покупке жилья. Да и в проектном финансировании нет ничего страшного: наша компания строит с привлечением проектного финансирования с самого первого проекта", — говорит генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин, отмечая, что пока очень трудно рассуждать на эту тему, поскольку условия работы еще не озвучены.

Солидарен с коллегой директор по развитию ГК "Гранель" Андрей Цвет, который также отмечает, что многое будет зависеть от тех условий, которые предложат банки, и смогут ли они потянуть такой объем.

"Тем не менее, если застройщики будут продавать только готовое жилье, то цены будут выше на 20%", — говорит эксперт.

Такого же мнения придерживается управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, который отмечает, что квартиры в готовых домах стоят на 30-40% дороже, чем в домах на этапе котлована.

"Кроме того, стоит учесть расходы на обслуживание банковских кредитов, которые теперь придется привлекать на весь период строительства дома без возможности досрочного погашения. Сегодня деньги дольщиков являются единственным доступным источником финансирования стройки, лишившись его, ряд застройщиков может и вовсе отказаться от реализации девелоперских проектов по новой схеме", — предостерегает эксперт, добавляя, что такая мера избавит правительство от новой волны недостроев и обманутых дольщиков, однако, затруднит решение другой социально важной задачи по обеспечению населения доступным жильем.

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Дольщики - покупатели квартир или инвесторы строительства?
Темы президент недвижимость строительство Владимир Путин долевое строительство прямая линия президента
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Решение по отмене долевого строительства обосновано – Алексей Перлин
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Обратный отсчет начался
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