Север vs Юг

Москва — город наполненный жизнью, но течение ее в разных уголках столицы неоднородно. В отличие от крупных городов мира, Москва не делится строго на благополучные и неблагополучные районы. Многое зависит от личных предпочтений, так что изложенная ниже информация — субъективное восприятие. Правда. Ру узнала у экспертов рынка недвижимости, какое столичное направление сегодня выбирают покупатели.

Мнения специалистов разделились, но при этом все они считают, что в большинстве случаев локация проекта не так важна для покупателя, как принято считать: "Первоочередную роль в проекте играет не только его расположение, но и конфигурация самого проекта", — говорит коммерческий директор компании Glincom Иван Татаринов.

Эксперт отмечает, что с точки зрения экологичных факторов, что северное, что южное направление "плюс/минус одинаковое".

Поддерживает коллегу в этом вопросе и директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов, который считает, что сравнивать север Москвы с югом или любым другим направлением, по большому счету, бессмысленно: "У каждого района есть своя специфика, но на количество девелоперских проектов в каждом из них они влияют мало".

Эксперт также отмечает, что привлекательность любого района Москвы во многом определяется транспортной инфраструктурой. Кроме того, значение имеет развитость улично-дорожной сети и системы общественного транспорта.

По его мнению, именно развитие "новой" Москвы, все-таки, делает привлекательными районы южной части столицы. При этом, по словам эксперта, многие привлекательные районы постепенно теряют покупательский интерес: "Жилье на вторичном рынке в них, во-первых, часто относится к старому фонду, а, во-вторых, существенно дороже новостроек в той же "новой" Москве. При этом во многих районах внутри МКАД люди сталкиваются с отсутствием в шаговой доступности рекреационных зон с насыщенной парковой инфраструктурой. "Новая" Москва готова ответить на подобный запрос обширной зеленой территорией и разнообразным ландшафтом", — рассказывает Д. Цветов, становясь на сторону южного направления.

Солидарна с ним руководитель направления стратегии и маркетинга ГК "Инград" Анна Соколова, которая отмечает, что проекты компании на юге пользуются хорошим спросом альтернативной транспортной доступности (метро), тогда как на севере есть микрорайоны, сильно удаленные от станций метро.

При этом эксперт отмечает, что не все так однозначно: "Если сравнивать именно северные и южные направления, то сегодня нельзя сказать, что одно направление менее популярно, чем другое, — говорит А. Соколова. — Я бы не стала сравнивать средние цены и темпы реализации, поскольку сегодня два соседних проекта на одной улице могут быть как более, так и менее ликвидными, а на активность девелоперов в том или ином округе влияют такие факторы, как наличие свободных площадок (в том числе, с реновацией промышленных зон), цена этих площадок, экономика перспективных проектов, а также настоящая и будущая конкуренция. На севере есть как менее престижные, так и более престижные районы и микрорайоны, в последнее время в северо-восточном, северном, северо-западном округах строятся проекты как комфорт, так и бизнес-класса".

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, наибольшим спросом у покупателей пользуются жилые комплексы в ЗАО, СВАО, САО и ЮВАО. Первые три округа привлекают благоприятной экологией, ЮВАО — доступным бюджетом покупки. Стоит также отметить, что за последние месяцы (с конца прошлого года) существенно возрос спрос в ЦАО, ЗАО, САО.

Управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, отмечает и другую тенденцию. По ее словам, на севере строится намного больше жилья, чем на юге (17% в САО против 10% в ЮАО).

"На мой взгляд, такая разница связана именно со структурой предложения. На севере сегодня возводятся действительно масштабные проекты, тогда как на юге представлены по большому счету более компактные проекты, либо же новостройки уже введенные в эксплуатацию, где остался небольшой объем предложения", — объясняет эксперт, отмечая при этом, что максимальный потенциал имеют юго-, юго-восточные и восточные направления столицы. Это, по ее словам, связано с запуском программы реновации старого жилого фонда, и в этих районах сосредоточено наибольшее количество "хрущевок".

Другого мнения придерживается генеральный директор компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин, который видит потенциал у севера столицы: "Наиболее интересным и перспективным направлением является север Москвы в пределах МКАД, где сейчас ведется строительство большого количества новых жилых комплексов".

По словам эксперта, данное направление пользуется спросом у любителей активного образа жизни, так как именно по Дмитровке расположены горнолыжные комплексы, яхт-клубы и другие объекты для активных развлечений.

"Север Москвы характеризуется очень неплохой экологией, хорошей транспортной доступностью, удобными выездами на МКАД и трассу М-11, новыми станциями метро, которые открылись в этом году и сложившейся инфраструктурой. Правительством Москвы ведутся работы по благоустройству и созданию новых парковых и рекреационных зон, запланированная реновация и строительство коммерческих объектов рядом с новыми станциями метро существенно меняет сложившийся облик района", — говорит он.

Все эксперты сходятся во мнении, что покупатель выбирает не направление как таковое, а проект. И в этой связи важны традиционные факторы, такие как: цена, транспортная доступность, качество проекта, а также среда вокруг, обусловленная развитой инфраструктурой того или иного района. Ну, и, конечно, не стоит забывать о личных предпочтениях человека.