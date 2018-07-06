1 июля напугало девелоперов, а не покупателей

Последние полгода мы с большим опасением ждали вступления в силу новых законодательных поправок в сфере строительства и недвижимости. Было много обсуждений о целесообразности их внедрения, о влиянии на участников бизнеса и рынок в целом. Благодаря широкому информационному охвату данной темы, самыми осведомленными в этой теме оказались покупатели жилья, которые решили приобрести квартиры и апартаменты до 1 июля и до ожидаемого повышения цен в проектах. Таким образом, за пять месяцев 2018 года только в Москве, без учета новых границ, было зарегистрировано почти 20 тысяч ДДУ, и это, не включая сделки с юридическими лицами и оптовые закупки. «Эта цифра на 50% превышает спрос первых пяти месяцев прошлого года», - пояснил Валерий Ручий, директор департамента продаж Est-a-Tet. - Объем заключенных сделок превысил 1,1 млн кв. м. Средняя площадь покупки примерно 50 кв. м».

Благодаря такому высокому спросы в Москве произошло самое ощутимое снижение объемов предложения - за полгода на 300 тыс. кв. м.

«Для нас рекордным месяцем стал май, несмотря на праздничные дни, количество сделок увеличилось на 15% по отношению к апрелю. Мы связываем это с изменениями в институте долевого строительства. Люди, планирующие покупку недвижимости, интересуются новостями отрасли и понимают, что скорый переход на эскроу-счета и банковское проектное финансирование может привести к росту цен», - комментирует Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс».

Дополнительным стимулом для многих являются снижающиеся ипотечные ставки. Так, в ЖК «Кварталы 21/19», например, зафиксировали увеличение числа ипотечных заемщиков, если раньше их доля составляла около 60%, то сегодня она выросла до 80%.

По данным ГК «Инград», в 2018 году в Москве и Новой Москве 81% проданных квартир приходилось на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в соотношении 41%/ 40%. «Примерно 80% спроса приходится на однушки и двушки, но это соотношение меняется в зависимости от класса. Например, в ЖК бизнес-класса «Новочеремушкинская, 17» уже 36% спроса пришлось на трешки, в ЖК «Преображение» и ЖК «Лесопарковый» - почти 40%. Самые популярные этажи - с 5 по 9, на них пришлось 39% продаж. Популярностью пользуются как новостройки на раннем этапе строительства, так и на более высокой строительной стадии. Но наиболее активный спрос реализуется в новых проектах, где традиционно высока доля инвесторов, - пояснила Анна Соколова, руководитель направления стратегии и маркетинга ГК «Инград».

Доля инвесторов пока все равно не превышает 10%. «Если раньше был длительный период, когда их не было вообще, то сейчас люди снова стали покупать сразу от 3 квартир, - поясняет Рустам Арсланов, директор по продажам ГК «Гранель». - Традиционно большей популярностью у них пользуются однокомнатные квартиры и квартиры-студии на средних этажах с отделкой. Этот формат занимает 15-20% от нашего общего объема предложения, в том числе в ЖК «Государев дом» и «Театральный парк».

В итоге мы получили совершенно интересную ситуацию, когда покупатели сами сделали все, чтобы застройщики подняли цены в своих комплексах из-за роста спроса на недвижимость. При этом рост цен в зависимости от проекта составляет от 1-2 до 6-9% на 1 кв. м. Если соотношение спроса и выхода новых проектов сохранится, то до конца года мы увидим еще большее снижение предложение и рост цен на недвижимость до 10-15%.