ЧМ-2018 VS недвижимость. Что дороже?

Сколько стоит российская недвижимость, если попробовать измерить ее цену в футболистах, выступающих на чемпионате мира? Результат получается неутешительным. Оказывается, что наша недвижимость проигрывает, причем с разгромным счетом!

Так, совокупная трансфертная стоимость десяти сильнейших команд Чемпионата мира по футболу в 1,5 раза превысила объем всего инвестиционного рынка недвижимости России, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank. Ведь если общая стоимость футболистов первой десятки команд составила 5,4 млрд евро, то объем российского рынка инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам 2017 года - 3,6 млрд евро.

Самой дорогой сборной Чемпионата мира стала Испания - совокупная стоимость 23 игроков команды составляет 1,08 млрд евро. Примерно столько же - 1,04 млрд евро стоит сборная Франции. Коммерческих объектов с сопоставимой ценой в России не так уж много: среди них небоскреб Газпрома в Санкт-Петербурге - Лахта-Центр - со стоимостью строительства в размере 80 млрд руб. или 1,08 млрд евро. Немного дороже стоит территория спорткомплекса «Лужники» с главной спортивной ареной - 82,6 млрд руб. или 1,1 млрд евро, согласно кадастровой оценке.

Самая дешевой командой Чемпионата мира по футболу стала сборная Панамы с трансфертной стоимостью всех игроков в размере 9,5 млн евро. Сборная стоит в 1,5 раза дороже объекта, известного многим иностранцам по туристическим открыткам - Собора Василия Блаженного. Памятник архитектуры, построенный в 1555 году, согласно кадастровой оценке, стоит 443 млн руб. или 6 млн евро по текущему курсу ЦБ.

Один из бывших фаворитов Чемпионата мира по футболу - сборная Аргентины (трансферная стоимость 708 млн евро) стоит немного дороже Большого театра. С 2005 по 2011 гг. государство потратило на реконструкцию 24,2 млрд руб. или 621 млн евро по тогдашнему курсу ЦБ. Учитывая, что в результате работ от исторического здания остались главный фасад и боковые стены, аналитики Knight Frank считают, что затраты на восстановление театра вполне сопоставимы с его реальной ценой.

Другой неудачник турнира - сборная Португалии - стоит 468 млн евро или как другой символ Москвы - сталинская высотка на Котельнической набережной. По подсчетам аналитиков Knight Frank, все квартиры в этом здании в состоянии «без отделки» стоят 34 млрд руб. или 463 млн евро по текущему курсу ЦБ.

Самую дешевую команду из первой десятки сборных - Перу - со стоимостью 37 млн евро можно сравнить со стоимостью музея «Эрмитаж» в Петербурге. Согласно кадастровой оценке, объект стоит 2,7 млрд руб или 36,8 млн евро по текущему курсу ЦБ.

Хозяйка турнира и один из его триумфаторов - сборная России - стоит 138 млн евро или 10,2 млрд руб. По своей капитализации она в 1,7 раз дешевле парка «Зарядье» -- участок и строения на нем оцениваются по кадастру в 18,1 млрд руб.

Совокупная стоимость трех самых дорогих и самых известных игроков Чемпионата мира по футболу - Неймара (180 млн евро), Лионеля Месси (180 млн евро) и Мохаммеда Салаха (150 млн евро) сопоставима с кадастровой оценкой главного здания МГУ на Воробьевых горах. Объект вместе с участком стоят 39,2 млрд руб. или 510 млн евро.

Звезда российской сборной - вратарь Игорь Акинфеев. Его трансфертная стоимость оценивается в 10 млн. евро. За эти деньги можно приобрести, по данным консалтинговой компании S.A. Ricci, Kellerman Center (20 тыс. кв. м) в Питере на 10-ой Красноармейской улице. А вот чтобы приобрести такой знаковый проект рынка недвижимости, как, например, ТРЦ «Галерея», потребуется уже 95 трансферных стоимостей Акинфеевых.

Трансфертная стоимость уже покинувшего чемпионат Криштиану Роналду всего 120 млн. евро. Столько стоит БЦ «Аквамарин III» (45 тыс. кв. м). А для того, чтобы приобрести «Белую площадь», потребуется шесть трансферных стоимостей Криштиану Роналду.

Самым дорогим на сегодня игроком сборной России является россиянин Марио Фернандес, выступающий за ЦСКА. Трансфертная стоимость - 16 млн. евро. За эти деньги можно купить БЦ «Грузинка, 30» (4,5 тыс. кв. м) и еще 800 тыс. евро останется. Вместе с Марио квартет защитников составляют Федор Кудряшов (3,2 млн. евро) и Илья Кутепов (3 млн. евро). Суммы, которую просят за Кудряшова (3,2 млн. евро), к сожалению, не хватит даже на бывший автоцентр Renault в Санкт-Петербурге, нужно будет доплатить 600 тыс. евро. А вот за цену Ильи Кутепова получится купить кирпичный завод в Коломне. Оплот российской защиты бессмертный Сергей Игнашевич. Игрок талантливый и нужный, но «пенсионного» для футбола возраста (38 лет), поэтому трансфертная стоимость игрока составляет всего 25 тыс. евро. За эти деньги, как отмечают эксперты S.A. Ricci, желающие смогут приобрести дачу в Выпуково в Сергиево-Посадском районе.

Победу над испанцами нашей сборной принесла серия пенальти. Пятно 11-метровой отметки представляет собой окружность диаметром 22 см и площадью 0,038 кв. м. В Москве, где расположены два из 12 российских стадионов, на которых этим летом пройдут матчи турнира, стоимость площади пятна 11-метровой отметки, по подсчетам аналитиков компании Knight Frank, составила $480. Стоимость пятна 11-метровой отметки в Санкт-Петербурге оценивается в $235.

А самый "дорогой" пенальти можно пробить в королевстве Монако, которое не является членом FIFA и не принимает участие в мундиале. Стоимость площади 11-метровой отметки составляет почти $2,5 тыс. Это значительно больше, чем у Гонконга, который располагается на втором месте. Там цена такой же площади оценивается в $1720.

Всего в пяти городах стоимость площади 11-метровой отметки составляет более $1000. Помимо Монако и Гонконга, в эту группу лидеров включены Нью-Йорк, Лондон и Сингапур. В Англии, единственной стране из перечисленных, которая выступает на нынешнем Чемпионате мира по футболу, цена площади 11-метровой метки находится на уровне $1400.