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Автор Редакция рубрики "Общество"

Как УК может заработать на доверии

Экономика » Недвижимость

Рынок жилья в России стремительно развивается. Есть большое количество факторов, способствующих этому развитию: снижение ипотечной ставки, льготное кредитование, государственная поддержка приобретения жилой недвижимости отдельными категориями граждан, принятие целевых программ по расселению и сносу ветхого жилого фонда.

Это касается не только Москвы. Северная столица также наращивает объемы строительства. Так, по данным "Коммерсанта", с января по май 2017 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию на 33 процента больше жилья, чем за аналогичный период 2016 года — 1 458 000 квадратных метров.

С учетом этих данных тема, которую мы хотели бы обсудить, приобретает особую актуальность, поскольку может коснуться каждого читателя.

Люди, купившие новую квартиру, сразу сталкиваются с рядом вполне естественных трудностей. Необходимо перевезти свои вещи, сделать масштабный или мелкий ремонт, привыкнуть к новому месту и изучить его инфраструктуру, обзавестись новыми знакомствами.

Мало кто в такой ситуации захочет ввязываться еще и в коммунальные войны, однако такие конфликты возникают достаточно часто и внезапно. А в Ленинградской области вообще стали бичом счастливых обладателей нового жилья.

На написание данной статьи нас натолкнули материалы, опубликованные в блогосфере. Познакомить читателя с недобросовестными методами работы некоторых управляющих компаний нам поможет один конкретный случай, произошедший в районе Мурино Ленинградской области.

Данную ситуацию в своем блоге осветил пользователь LiveJournal под ником demkristo. Он пишет, что в 2016 году управляющая компания "Ай Си" решила завладеть домами 7 и 7 к. 2 по ул. Новая в ЖК "Новое Мурино". Стоит отметить, что ими уже законно управляла другая компания — ЖЭС-4.

В первую очередь для достижения поставленной цели компанией "Ай Си" было проведено фиктивное ОСС (Общее собрание собственников жилья), сопровождавшееся подделкой документов и подписей жильцов. За это на "Ай Си" уже заведено уголовное дело — по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

По итогу фиктивного собрания "Ай Си" была как бы избрана в качестве новой управляющей компании. (Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу № 2-818/2017 протокол этого собрания позднее был признан незаконным.)

Далее "Ай Си" перешла к стадии физического захвата рабочих помещений. В сентябре 2016 года работники "Ай Си", воспользовавшись услугами ЧОП, болгаркой выпилили двери в нежилые помещения, ранее занимаемые законной управляющей компанией ЖЭС-4, похитили всю документацию и даже сейф. За это на компанию также заведено уголовное дело по статье "самоуправство" (ст. 330 ч. 2 УК РФ). Фотографии, на которых запечатлено данное правонарушение, также содержались в посте блогера demkristo.

Завладев помещениями и документацией, а также имея на руках протокол фиктивного голосования, компания "Ай Си" в сентябре 2016 года начала выписывать квитанции на оплату ЖКХ. При этом цены в них были сильно занижены, что, безусловно, подкупало жильцов. Однако им не сообщалось главное — "Ай Си" не имела договоров с РСО (ресурсоснабжающими организациями), и потому деньги жильцов им не направляла. Получается, что на самом деле жильцы отдавали деньги не за использованные ресурсы, а просто складывали их в карманы мошенников.

Условно такая схема выглядит следующим образом.

1. "Ай Си" выписывает фейковые квитанции.

2. Жильцы оплачивают сумму по квитанциям.

3. По квитанциям средства уходят в ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр).

4. ЕИРЦ в отсутствие договоров "Ай Си" с РСО провести расчеты не может и направляет средства обратно на расчетный счет компании "Ай Си".

Чтобы дома просто не отключили от сетей за накопившиеся долги, законная управляющая компания ЖЭС-4 все это время оплачивала поставку ресурсов добровольно.

К моменту ухода с объектов в связи с решениями судов "Ай Си" с помощью такой нехитрой мошеннической схемы смогла собрать с доверчивых жильцов более 71 миллиона рублей. Данная сумма с компании будет взыскиваться через суд.

По итогу можно выделить три основных шага в этой и подобных схемах незаконного захвата домов с целью обогащения.

1. Получение контроля над жилым домом через проведение фиктивного собрания собственников жилья. Набор методов для привлечения части собственников на свою сторону мы оставляем за скобками.

2. Сбор денег через выписку фиктивных платежек с заниженной стоимостью услуг.

3. Уход с объекта с полученными деньгами.

Есть большая вероятность, что история закончится положительно — мошенникам придется вернуть деньги и прекратить мутить воду на этом и соседних объектах, где их уже достаточно хорошо знают. Однако руководство компании "Ай Си" выстроило структуру, которая позволит реализовывать подобную схему незаконного обогащения и в дальнейшем, но уже под другими названиями.

И на эту удочку клюнет еще немало доверчивых жильцов, даже несмотря на предостережения и наличие подозрительных моментов в биографиях менеджеров компании "Ай Си". О наиболее громких эпизодах из их прошлого писал также телеграм-канал "Опер слил", посвященный инсайдам в силовых структурах.

Гендиректор ООО "Ай Си" Елена Тимофеева была осуждена в 2008 году по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата). Она также являлась учредителем другой компании с таким же названием — ООО "Ай Си", впоследствии переименованной в ООО "Престиж-ГарантСПб". Директор "Престиж-ГарантСПб" и публичный представитель ООО "Ай Си" Арсен Белялов осужден в 2009 году Военным судом Хабаровского гарнизона Хабаровского края по ст. 286 ч. 3, п. А, В УК РФ на пять лет за превышение должностных полномочий и доведение до самоубийства. Такую информацию дал телеграм-канал "Опер слил".

85,7 процента компании "Ай Си" принадлежит ООО "В-Стиль". Руководителем и владельцем ООО "В-Стиль" является Самохвалов Виталий Владимирович, женатый на сестре Арсена Белялова. Самохвалов В. В. уволен с военной службы за должностные злоупотребления.

О том, что руководство компании "Ай Си" регистрирует новые организации, чтобы и в дальнейшем обогащаться за счет проверенных схем, пишет пользовательница LiveJournal под ником k-poli.

Дочь Елены Тимофеевой Наиля работает в "Ай Си" паспортисткой, при этом имеет судимость за мошенничество в крупном размере. В феврале 2018 года, по информации блогера k-poli,  она зарегистрировала ООО "Сервис Град", выступив генеральным директором и стопроцентным учредителем.

Телефон, который указан этим ООО при регистрации, принадлежит Анне Молодцовой из компании "МЮАДАР", скорее всего, осуществлявшей консультацию при регистрации. В один день с ООО "Сервис Град" Молодцовой была зарегистрирована еще одна управляющая компания — ООО "Дом комфорт". Гендиректор и единственный учредитель — Хутов Алим Мухамедович, земляк Арсена Белялова. Хутов А. М. также имеет судимость.

Таким образом, в структуре, выстроенной компанией близких родственников, поголовно имеющих судимости, появились новые элементы. Это позволит и дальше прокручивать продемонстрированную выше схему незаконного обогащения. Правда работоспособность такой схемы обеспечивается в основном за счет неведения жильцов.

Здесь можно посоветовать только одно. Чтобы не попасться мошенникам, не потерять свои деньги, не утратить комфортных жилищных условий (вследствие отсутствия должного ухода за домом и его отключения от сетей за долги), имеет смысл не только разобраться самому, чтобы отличать обещания от реальных дел, но и распространять среди своих соседей и знакомых информацию об уже выявленных фактах использования мошеннических схем.

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Темы ЖКХ недвижимость Санкт-Петербург управляющая компания
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