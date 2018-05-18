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Эпоха за пятилетку

Экономика » Недвижимость

Министерство строительства и ЖКХ РФ в обновленном составе правительства возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он сменит на этом посту Михаила Меня, который возглавлял Минстрой России с первого дня его существования. "Правда.Ру" решила вспомнить о том, как все начиналось.

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Экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Фото: http://www.minstroyrf.ru

Министерство строительства и ЖКХ РФ было создано 1 ноября 2013 года, и возглавил его Михаил Мень. Задачи перед новым министерством стояли амбициозные, ведь на момент его создания стройотрасль и сфера ЖКХ накопили массу проблем, так что в этих отраслях требовалось срочное наведение порядка и формирование единой государственной политики. Кроме того, Минстрой решал такие задачи, как повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".

Сфера ЖКХ

Сфера ЖКХ — отрасль, с которой каждый человек сталкивается каждый день, поэтому проблемы в этой отрасли ощущались достаточно остро: произвол управляющих компаний, необоснованные коммунальные платежи и многое другое. Минстрой полностью изменил систему управления многоквартирными домами: было введено лицензирование управляющих компаний, запущена система ГИС ЖКХ, установлены ограничения на повышение коммунальных тарифов, а недавно принят закон, предусматривающий переход к системе прямых договоров между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Все это позволило сделать отрасль более цивилизованной и прозрачной. В ЖКХ начали привлекаться частные инвестиции через концессионные соглашения.

Не менее сложной задачей стало расселение аварийного жилья. Минстрою России за годы его существования удалось почти полностью выполнить и завершить эту программу: 71 регион с задачей справился, еще в двенадцати работа должна быть завершена в текущем году. До конца 2018 года также должно быть завершено расселение вновь выявленного аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Эта задача стоит перед 13 регионами.

Еще одним важным изменением в отрасли стало введение программы капитального ремонта многоквартирных домов, в которую включено более 745 тысяч многоквартирных домов. За четыре года ее существования удалось отремонтировать более 121 тысячи домов…

Каждому по метру

Одной из основных задач, стоявших перед Минстроем России, было увеличение объемов ввода жилья с целью обеспечения им граждан. В этом вопросе был сделан серьезный прорыв в общем объеме вводимого жилья. Последние четыре года стали рекордными для российского рынка жилищного строительства — объем ввода жилья в 2014 году составил 84,2 миллиона квадратных метров, в 2015 году — 85,3 миллиона квадратных метров, в 2016 году — 80,2 миллиона квадратных метров, в 2017 году — 79,2 миллиона квадратных метров.

Дольщики без жилья

Одним из механизмов увеличения объемов ввода жилья стало долевое строительство. Правда на момент создания министерства эта система оказалась несовершенной и требовала существенных изменений. Одним из самых болезненных вызовов стало банкротство гиганта "СУ-155", в результате которого необходимо было достроить 130 домов в разных регионах России. Для решения этой проблемы была разработана специальная концепция достройки. Последние дома будут достроены уже в этом году.

Для контроля и регулирования проблем дольщиков был создан государственный компенсационный фонд долевого строительства, а также созданы планы-графики, предусматривающие поэтапный ввод проблемных объектов (836 объектов в 69 регионах. — Ред.). В текущем году планируется решить вопрос по 360 проблемным стройкам.

Doing Business

С момента создания Минстроя в 2013 году Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство" на 63 позиции с 178-го места до 115-го. В 2017 году эта позиция осталась неизменной. Временное замораживание позиции РФ в рейтинге в сфере строительства, по мнению Минстроя, в основном связано с незавершенностью внедрения ряда реформ на момент проведения экспертами Всемирного банка оценки рейтинга.

Ипотечное кредитование

За период руководства Минстроем Менем с 2014-го по 2017 год около четырех миллионов ипотечных заемщиков улучшили свои жилищные условия. Ипотека стала доступна для 33 процентов семей к 2016 году при значении данного показателя не выше пяти процентов в начале 2000-х годов. 2014 год стал для рынка ипотеки рекордным — тогда было выдано более одного миллиона кредитов на сумму около 1,5 триллиона рублей.

В 2015 году под влиянием внешних негативных факторов объемы выдачи ипотеки начали снижаться. Однако благодаря оперативно разработанной при непосредственном участии Михаила Меня программе субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройках удалось не допустить существенного падения рынка. После снижения объемов кредитования в 2015 году более чем на 30 процентов, уже в 2016 году выдано 856 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,47 триллиона рублей.

Ставки по ипотечным жилищным кредитам после роста до 15-20 процентов в начале 2015 года снизились до рекордно низких уровней — 10-11 процентов.

В 2017 году были зафиксированы новые рекорды рынка ипотечного кредитования. Выдано около 1,1 миллиона кредитов на сумму более двух триллионов рублей, что почти на 27 процентов больше в количественном выражении и на 37 процентов в денежном выражении, чем в 2016 году.

Кроме того, к концу года ставки по ипотеке снизились до рекордно низкого уровня — 9,79 процента. Президентом Российской Федерации поставлена задача снизить ставку по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых и увеличить объем ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году.

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Темы ЖКХ Михаил Мень недвижимость строительство Минстрой России
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