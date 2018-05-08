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Автор Юлия Акиньшина

Майские сюрпризы для стройотрасли

Экономика » Недвижимость

Эксперты рынка недвижимости считают, что смена состава правительства не повлияет на отрасль.

Вступление Владимира Путина в должность Президента РФ принесло массу сюрпризов в части изменений в составе нового правительства. Вчера кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев озвучил предполагаемый им состав будущего правительства. Самой обсуждаемой в этом списке стала кандидатура Виталия Мутко (ранее зампред правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. — Ред.), которому в новом правительстве предполагается поручить вопросы строительной отрасли.

Как отметил и. о. премьер-министра РФ, кандидатура Виталия Мутко выбрана неслучайно: это предложение сделано с учетом "опыта и с учетом персональных характеристик", а также того, что "мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами". Эксперты рынка недвижимости, с которыми побеседовала "Правда.Ру", к новости отнеслись нейтрально.

Все они отметили, что сегодня строительная отрасль находится на пороге масштабных изменений. Речь идет о поправках в закон о долевом строительстве, которые вступят в силу уже с 1 июля 2018 года, а также о возможном переходе на проектное финансирование.

"Сейчас на рынке недвижимости происходит масштабная трансформация, и началась она не вчера. Думаю, что она продолжится вне зависимости от новых возможных назначений. Курс был намечен Президентом РФ в послании Федеральному собранию. Это увеличение объемов ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, проработка механизмов увеличения доступности жилья и т. д. Задачи амбициозные, но от назначений они не зависят", — сказал "Правде.Ру" генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

Согласен с коллегой директор департамента продаж Est-a-Tet Валерий Ручий: "Курс задан Президентом РФ ранее, были озвучены основные показатели, на которые мы должны выйти — 120 миллионов квадратных метров жилья в год, переход на проектное финансирование, изменения в ФЗ-218 и ФЗ-214. Задачи остаются те же, а свежие идеи никогда не помешают, главное, чтобы они были конструктивными".

Поддерживает коллег в этом вопросе и управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, который отмечает, что новые назначения не предполагают изменения основного вектора развития рынка недвижимости и строительной отрасли, которым в последнее время уделяется большое внимание властей и главы государства.

Действительно, сегодня на строительную отрасль возлагают большие надежды, считая, что она может стать драйвером для развития всей экономики страны. Так, в частности, предстоит обеспечивать жильем порядка пять миллионов семей ежегодно (для этого как раз и необходимо строить 120 миллионов квадратных метров в год. — Ред.), добиться дальнейшего снижения процентных ставок по ипотеке, что позволит сделать жилье более доступным для людей.

Причем реализовывать эти планы, как отметил Андрей Колочинский в интервью "Правде.Ру", собираются в условиях ужесточения требований к застройщикам, а в перспективе — и полной отмены института долевого строительства.

"Все это должно сочетаться со снижением административных барьеров для застройщиков и модернизацией строительной отрасли. Господину Мутко поручили в непростое время одну из ключевых отраслей экономики страны, имеющую к тому же важное социальное значение. У меня нет сомнений в его профессиональных качествах руководителя и организаторских способностях. Кроме того, в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи и Чемпионата мира по футболу ему приходилось курировать строительство спортивных объектов и таким образом иметь косвенное отношение к строительству. Однако в текущих условиях для достижения поставленных целей скорее нужен человек из отрасли, обладающий узкопрофильными знаниями и соответствующей компетенцией", — заключил эксперт интервью с "Правдой.Ру".

Напомним, в понедельник, 7 мая, Дмитрий Медведев в Госдуме озвучил свои предложения по кандидатам в свои заместители. Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов, который будет курировать финансово-экономический блок. Вице-премьерами Дмитрий Медведев видит Татьяну Голикову (социальный блок), Алексея Гордеева (сельское хозяйство), Дмитрия Козака (промышленность и энергетика), Виталия Мутко (строительство), Юрия Борисова (оборона), Ольгу Голодец (культура и спорт) и Максима Акимова (цифровая экономика, транспорт и связь), руководителем аппарата — Константина Чуйченко, который сейчас возглавляет контрольное управление Президента РФ.

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Темы Минстрой назначения недвижимость Виталий Мутко Валерий Ручий строительство Алексей Перлин Дмитрий Медведев Андрей Колочинский
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