"Майский указ" Путина реализуют на пенсионные деньги

Главный источник финансирования "майского указа" Путина, а именно 12 национальных проектов, — это зарезервированные под пенсионные выплаты деньги, считает финансовый аналитик Тимур Нигматуллин. Правительство пойдет по пути увеличения пенсионного возраста, а о перспективах развития российской экономики говорить преждевременно, сказал эксперт "Правде.Ру".

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил минфину и минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования национальных проектов, предусмотренных новым "майским указом" президента, сообщается на сайте российского правительства.

Президент России в ходе своего послания Федеральному собранию говорил о том, что на национальные проекты будет выделено около 15,5 триллиона рублей. Владимир Путин сказал, что надо собирать больше налогов и обеспечить более быстрый — выше среднемировых темпов — экономический рост, который должен помочь увеличить доходы бюджета. Кроме того, он заявил о необходимости повысить эффективность расходов. В так называемом "майском указе" на основе этого выступления президент поставил задачу улучшения демографических показателей, снижения уровня бедности, вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира, ускорения внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, увеличения объема экспорта.

Он озвучил финансирование всего трех проектов. На демографическое развитие и охрану материнства и детства президент обещал выделить 3,4 триллиона рублей за шесть лет. Один миллиард пойдет на проект "Билет в будущее" — проект профориентации для школьников 6-11 классов. И больше 11 триллионов рублей — на строительство и ремонт региональных и федеральных дорог в 2019–2024 годах.

Как мы видим из поручения Медведева, власти пока не знают, откуда брать деньги на другие проекты. Например, базовый сценарий только реформы образования, который предлагают ЦСР и НИУ ВШЭ, требует 4,5 триллиона рублей.

Так за счет чего или кого правительство будет делать жизнь в России лучше?

Своим видением ситуации с "Правдой.Ру" поделился финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

— Разве не надо поступать наоборот — сначала искать деньги, а потом озвучивать проекты?

— Я думаю реализация "майского указа" ведется в нормальном русле. Обычно сначала формируется стратегия развития страны на долгосрочный период. Потом эта стратегия дробится на более краткосрочные отрезки, и далее под них изыскивается бюджет.

Другое дело, что в данном случае требуется очень большой объем финансирования. Проекты очень дорогие, и технически просто невозможно сократить расходы, чтобы профинансировать реализацию этой стратегии. Даже если сократить другие статьи бюджета и увеличить заявленное финансирование за счет выпуска облигаций Федерального займа или сократить межбюджетные транши на поддержку регионов, денег все равно не хватит.

Очевидно, что основная часть финансирования поступит из-за повышения пенсионного возраста. У нас Пенсионный фонд лишь наполовину финансируется страховыми взносами работающих граждан, а другую половину пополняет федеральный бюджет. И, соответственно, после повышения пенсионного возраста этот транш из федерального бюджета (который, по-моему, составляет его четвертую часть) пойдет на реализацию указов в заместительной мере.

По сути, это поручение Медведева проработать бюджет, наверное, косвенно свидетельствует о том, что в ближайшее время будет принято решение о повышении возраста выхода на пенсию.

— Какие проекты могут недополучить финансирование? Например, демографический проект очень дорогой. Проект снижения уровня бедности, тоже, вероятно, не дешевый.

— Этот указ он, в том числе, подразумевает, что российская экономика будет расти такими темпами, как, к примеру, китайская экономика, а эти темпы превышают нынешние российские примерно в пять раз. Очевидно, что это выглядит сложно реализуемым. Я не исключаю, что это возможно, но вероятность в ближайшие годы не очень велика.

Если будет расти экономика, то будут расти налоговые поступления и можно будет рассчитывать на то, что бюджет будет полностью закрыт для исполнения "майского указа". Если же экономический рост будет вялым, как сейчас — 1,5 процента за год, то, наверное, финансирования хватит на реализацию указов только на ближайший год.

— Можно ли получить дополнительные ресурсы для реализации указа президента через облигационные займы?

— Да, действительно, есть такая опция, но отсюда не стоит ожидать какого-то существенного объема финансирования. Есть два способа привлечь деньги за счет облигаций. Первый — выпустить еврооблигации в валюте. Но проблема в том, что из-за санкций их будет очень сложно разместить. Можно рассчитывать только на несколько миллиардов долларов.

Второй — можно выпустить рублевые облигации. На них очень хороший спрос, я бы даже сказал, ажиотажный. Но если упадут цены на нефть, то рубль ослабнет, девальвируется и как бы не возникло проблемы с обслуживанием долга.

Но много рублевых облигаций тоже нельзя выпустить, максимум на 200-300 миллиардов рублей в год. Если выпустить больше, экономика не будет работать, потому что никто другой не сможет разместить облигации, все высушит минфин своими выпусками. Поэтому я не думаю, что это может быть основным источником финансирования. Может быть, заметным источником, но далеко не основным.

Основным, я думаю, будет повышение пенсионного возраста.

— Как вы оцениваете исполнение предыдущих майских указов президента?

— В целом, я думаю, что значительная их часть была выполнена. Проблема в том, что с того момента, как они были приняты (с 2012 года. — Ред.), существенно изменилась экономика: были санкции, падение цен на нефть. И эти факторы нивелировали первые "майские указы", потому что рубль из-за инфляции обесценился на треть. Это не ослабление рубля к валюте, а именно обесценивание из-за инфляции. И тут не так выглядит заметно повышение уровня жизни.

— Есть ли у нас в правительстве люди, способные решать поставленные задачи?

— Антон Силуанов, который будет возглавлять не только минфин, но и назначен первым вице-премьером. Это позволит минфину действовать относительно независимо в рамках исполнения указов. То есть на принятие его решений не будут сильно влиять другие чиновники. Минфин сможет относительно свободно, с одной стороны, сокращать расходы по всем статьям, которые он сочтет нужным, а с другой стороны — финансировать этот "майский указ".

Напомним, об увеличении пенсионного возраста в России говорят на протяжении последних трех лет, однако правительство до сих прямо не высказывалось в этом отношении. Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста. Заметим также, что вице-премьером, курирующим социальный блок, предполагается Татьяна Голикова.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, минфин предлагает правительству повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. В поправках минтруда — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

В начале мая был проведен опрос, организованный агентством исследований HeadHunter, в котором жители России оценивали повышение пенсионного возраста как инструмент повышения валового внутреннего продукта (ВВП) РФ. Из 7872 опрошенных лишь шесть процентов выступили за повышение пенсионного возраста. Еще 53 процента заявили, что существующая планка пенсионного возраста является оптимальной. По мнению респондентов, согласных с увеличением пенсионного возраста, мужчинам следует отправляться на заслуженный отдых в 63 года, а женщинам — в 50 лет.

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