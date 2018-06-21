Прогноз: мировая экономика вниз, а российская вверх

Прогноз Всемирного банка в отношении положительных перспектив российской экономики — является "поверхностным", сказал "Правде.Ру" эксперт РАН Александр Широв. Почему же западные финансисты и экономисты хвалят политику российского экономического блока?

Мировая экономика будет падать

Всемирный банк (ВБ) в своем июньском прогнозе позитивно оценивает перспективу развития российской экономики на фоне неважных дел на мировом уровне. ВБ прогнозирует, что в 2018 году мировую экономику ожидает снижение экономического роста за счет падения ВВП Китая на 0,4 процента, Японии — 0,7 процента, ЕС — 0,3 процента. Тревожные сигналы поступают из Европы, говорится в отчете. Так, в апреле Германия ожидала увеличения промышленного производства на 0,3 процента, но зафиксировала снижение на один процент. Замедляется и вторая по величине экономика — Франции. То есть рост мирового ВВП на уровне 2017 года в размере 3,1 процента вряд ли сохранится.

Причины такой стагнации — протекционизм и торговые войны, которые уменьшат мировой торговый оборот на 0,5 процента в 2018 году, а в 2019 году — еще не менее чем на 0,3 процента. Даже в США, хотя и намечается небольшой рост ВВП, с 2,3 до 2,7 процента, но торговые войны с Китаем, Европейским союзом, а также с Канадой и Мексикой могут ниспровергнуть этот прогноз, указывают эксперты.

России бояться нечего

А вот России нечего бояться, утверждается в докладе. "В условиях стабильного экономического роста в 2017 году правительство России удалось вдвое сократить дефицит федерального бюджета, а в 2018 году в первый раз за последние семь лет ожидается профицит бюджета — на сумму около 441 миллиарда рублей". ВВП вырастет от 1,7 до 2,1 процента. Эксперты одобряют действия правительства и в отношении уменьшения долгового бремени для регионов России. Реструктуризация долга вместо выдачи новых кредитов привела к тому, что "региональные власти получили 430 миллиардов рублей, которые могут быть вложены в благосостояние жителей", говорится в отчете.

Доход от экспорта нефти в России достигнет 2,75 триллиона рублей в год — в пять раз больше, чем прогнозировалось (бюджет рассчитан на 40 долларов за баррель, а текущие цены на нефть на мировых биржах достигают более 70 долларов). Благодаря новому бюджетному правилу, согласно которому дополнительные доходы от экспорта нефти идут на покупку валюты и золота, российские золотовалютные резервы постоянно растут, пишут эксперты.

По их мнению, "стабильно растущая экономика России будет выглядеть гораздо более привлекательной для иностранных инвесторов". Об этом свидетельствуют результаты выпуска российских государственных ценных бумаг: в первом квартале доля иностранных держателей еврооблигаций увеличилась с 38 до 42,7 процента, а доля нерезидентов во внутренних займах достигла 34,5 процента. И это несмотря на постоянную угрозу новых санкций со стороны США и ЕС.

Инвесторы не боятся санкций в отношении государственного долга России, продолжают эксперты Всемирного банка и отмечают, что "из-за своей бюджетной и денежно-кредитной политики Центральный банк России обеспечил исторический минимум в потребительской инфляции, которая по состоянию на конец 2017 года оказалась даже ниже ожидаемого регулятором — 2,5 процента".

Последние новости говорят и о том, что Россия перестает кредитовать американскую экономику, ЦБ ликвидировал половину своих американских казначейских активов за апрель 2018 года. В целом вложения в американские бумаги устойчиво сокращаются с 2013 года, когда в них было вложено свыше 150 миллиардов долларов. Сейчас эта сумма составляет всего 48,7 миллиарда, сообщает минфин США. Таким образом, Россия сегодня занимает уже лишь 22-е место в рейтинге кредиторов США, одолжив Америке денег примерно наравне с такими странами, как Нидерланды или Швеция.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, "это довольно поверхностный прогноз, потому что еще не было случая, когда мировая финансово-экономическая система входила в кризис, а Россия бы от этого не пострадала". Основным источником нашего экономического благополучия пока все еще является внешнеэкономическая конъюнктура, в частности, цены на нефть и другие сырьевые товары, сказал эксперт "Правды.Ру".

"Бездефицитный бюджет на самом деле, в реальности, на экономическую динамику вряд ли будет оказывать существенное влияние. Существенное влияние оказывает наличие доходов. А если доходы от внешнеэкономической деятельности, внутренних экономических взаимоотношений будут сокращаться, то будет кризис и вернется дефицит бюджета", — заметил Александр Широв в интервью "Правде.Ру".

Что касается сокращения Россией своих американских казначейских активов, то это действия в рамках контрсанкционных решений правительства, отметил экономист в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". "Но раз мы сократили американские облигации, значит, соответственно выросли вложения в европейские бумаги, бумаги Японии и других развитых стран. Фактически мы продолжаем финансировать экономики если не США, то других развитых экономик. И это подтверждает нашу зависимость от того, что происходит в мировой финансовой системе", — резюмировал Александр Широв в интервью "Правде.Ру".

"Полезные идиоты Путина"?

Почему же западные финансисты и экономисы хвалят политику российского экономического блока? Возможно, они не хотят, чтобы эта политика менялась? Страна по-прежнему имеет преимущественно сырьевую модель развития, внутренний рынок угнетен, нет длинных денег для развития экономики, а если их ищут, то норовят залезть в карман Пенсионного фонда и налогоплательщика. В итоге Россия продолжает покупать товары и услуги на Западе.

С другой стороны, западный бизнес и политики читают не комментарии российских экспертов, а отчеты своих финансовых учреждений. В этом плане их отрицательные прогнозы усиливают действие санкций против России, наложенных в результате "крымской весны" и событий в Донбассе, а положительные — отменяют. И, конечно, дело не столько в санкциях, сколько в разрушении солидарности Запада по отношению к России.

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