Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом

Крымским мостом будет пользоваться не только Россия, но и Украина, и Европа для выгодного транзита в Азию, считает сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Сообщается, что 15 мая президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста.

Госконтракт на возведение моста предусматривал запуск автомобильного движения в декабре 2018 года, но первая очередь объекта сдается на полгода раньше обозначенного срока. Как сообщил информационный центр "Крымский мост", для автомобилистов движение по мосту будет открыто 16 мая в 05:30 мск, и первыми по нему проедут местные жители — крымчане и кубанцы.

Как сказал "Правде.Ру" сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, с этим мостом "Крым из острова превращается в полуостров". "Мы теперь имеем прямую связь с Россией, что дает нам дополнительные возможности в экономике, социальной сфере, логистике. Сообщение по мосту снимает транспортную блокаду Крыма, а когда откроется железнодорожное движение на следующий год, то это будет полный прорыв транспортной блокады. Это одно из главных событий страны после воссоединения Крыма с Россией", — заметил Сергей Цеков в интервью "Правде.Ру".

По мнению сенатора, Россия этой стройкой показала, что "является высокоразвитой технологической страной". Продемонстрированы новейшие технологии по сооружению опорных конструкций глубокого залегания на морском дне, по установке арки пролета в судоходном фарватере. Этот мост не только самый протяженный в России, но и в Европе. Поэтому "в данном вопросе мы, как говорится, впереди, может быть, не планеты, но Европы всей — однозначно".

Сергей Цеков убежден, что "от диверсантов мост хорошо охраняется". Охрана будет и самого моста, и подводная, и надводная, и этим будет заниматься специальная служба, на содержание которой уже выделена определенная сумма, заметил эксперт "Правды.Ру".

"Мост важен и крымчанам, и России в целом, он важен Украине, он важен Европе. Я уверен, что со временем мост будет использоваться различными экономическими структурами Украины, которые будут завозить через мост различные продукты на территорию Крыма. А когда будут нормальные отношения между Украиной и Россией (а они будут нормальные), то и территория Крыма, и сам мост будут использоваться для транзита товаров и из Украины, и из Европы в Азию. Поэтому открытие Крымского моста — это событие и в нашей жизни, и в жизни европейского сообщества", — сделал вывод в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Сергей Цеков.

Напомним, строительство Крымского моста, связывающего Крым и Кубань, началось два года назад. Его длина — 19 километров, 11,5 из них — сухопутная часть, и еще 7,5 километра — морская. Мостовой переход через Керченский пролив состоит из параллельных автомобильной и железнодорожной секций. Автомобильная дорога насчитывает четыре полосы движения, максимальная скорость движения по ней составит 120 километров в час. Железная дорога состоит из двух путей. Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту — также 120 километров в час, грузовых — 80 километров в час.

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