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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Россияне воют от расслоения на богачей и нищих

Экономика » Прогнозы и статистика

Разрыв в доходах граждан можно прекрасно отследить по двум очевидным параметрам. Согласно данным статистики, в стране наблюдается бум продаж новых автомобилей. А с другой стороны, явно виден рост хронических неплатежей граждан за услуги ЖКХ.

Россияне воют от расслоения на богачей и нищих. 389163.jpeg

Эксперты Росстата недавно отчитались о рекордном росте реальных зарплат россиян. Так, по данным ведомства Александра Суринова, за пять месяцев текущего года реальная заработная плата в РФ увеличилась на рекордные девять процентов. При этом реальные располагаемые доходы граждан за тот же период увеличились на два процента.

Специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подтвердили картину роста продаж товаров далеко не первой необходимости. В частности, продолжают увеличиваться продажи легковых автомобилей в России, сообщила вчера, 5 июля, АЕБ. Согласно ее данным, в июне этого года продажи авто увеличились почти на 11 процентов в годовом выражении и составили 156,4 тысячи штук. В целом же за первое полугодие продажи увеличились на 18,2 процента — до 849,2 тысячи авто.

Рынок подержанных машин тоже не стоит на месте — его объем превысил 486 тысяч, что на 11,4 процента выше аналогичных показателей прошлого года. Однако в целом за первые пять месяцев текущего года в стране было приобретено свыше 2,6 миллиона подержанных авто, что лишь на 1,3 процента выше показателей прошлого года.

Нужно, разумеется, учитывать, что разнонаправленность показателей продаж новых и поддержанных машин объясняется тем, что первые чаще покупают в кредит, тогда как последние — за наличный расчет. И доля выданных в стране автокредитов действительно увеличивается, подтверждают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

С точки зрения НБКИ, основанной на данных от 4100 кредиторов, в январе-мае 2018 года было выдано автокредитов на сумму в 218,7 миллиарда рублей, что на 34,4 процента больше, чем годом ранее.

Эти показатели выглядят просто феерически на фоне того факта, что растет также и задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги. Так, согласно данным того же НБКИ, только по состоянию на 1 июля число злостных неплательщиков, то есть тех, кто не погасил долг за услуги ЖКХ по решению суда, достигло 27,5 тысячи человек. По сравнению с началом 2018 года их число увеличилось на 13,6 процента.

При этом по состоянию на 1 июля 2018 года задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги составила около 1,35 миллиарда рублей, увеличившись за 2018 год на 5,5 процента (на 1 июля — около 1,28 миллиарда рублей).

В НБКИ подчеркнули, что средний размер задолженности несколько снизился и находится на уровне 46 тысяч руб.

Кроме того, растет и число юридических лиц, информация о долгах которых также передается в НБКИ. За шесть месяцев 2018 года их уже насчитывается около 2,9 тысячи, что на 16 процентов выше январских показателей.

О тех же проблемах пишут и региональные СМИ. К примеру, долги омичей за тепло превысили 2,6 миллиарда рублей, притом что весь бюджет Омска составляет 17 миллиардов. Почти такая же задолженность и у жителей Уфы. При этом за последний год она увеличилась на 350 миллионов рублей.

В Минстрое отметили, что общая сумма задолженности по коммунальным платежам в 2017 году составила 1,3 триллиона рублей. Однако из этой суммы только половина (645 миллиардов рублей) — долги жильцов. "Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь шесть процентов имеют долги по жилищно-коммунальным услугам", — говорил тогдашний глава Минстроя Михаил Мень. То есть остальная сумма задолженности — долги посредников между потребителями и ресурсоснабжающими компаниями.

Стоит, наверное, вспомнить, что продажи автомобилей получили мощный импульс в начале года за счет государственных программ субсидирования "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и подобных.

"Люди, покупающие новые автомобили, и люди, не оплачивающие услуги ЖКХ, находятся в абсолютно разных социальных стратах. И в одной из этих страт может быть прирост благосостояния, а в другой — падение доходов", — замечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. При этом среди тех, кто не платит коммунальщикам, могут быть и состоятельные люди, признает аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. Тем не менее снижение реальных доходов населения приводит к тому, что многие или не в состоянии платить за коммунальные услуги, или не спешат это делать, направляя свои доходы на другие нужды, продолжает эксперт.

"Рост продаж авто сосредоточен или в секторе кредитных машин, или в секторе премиум-автомобилей, где проблем с финансами нет. С коммунальными услугами россияне остаются один на один и либо планируют свои ежемесячные финансовые поступления таким образом, чтобы не допускать долгов, либо остаются должны структурам ЖКХ. Третьего здесь не дано", — считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

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Налог на доходы богатых поможет справиться с бедностью
Темы ЖКХ нищета кредиты роскошь зарплата неплатежи экономика богатство статистика социология коллекторы платежеспособность расслоение общества на богатых и бедных в России
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Россияне воют от расслоения на богачей и нищих
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