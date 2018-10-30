Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Сырье
Нефть Металлы Лес Уголь Газ
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Нефтяники ответили на ультиматум Медведева

Экономика » Сырье » Нефть

Нефтяники экспортируют только десять процентов произведенного в России бензина, поэтому давить на них угрозами заградительных пошлин бесполезно и это может привести к социальному взрыву. Почему же правительство этого не понимает?

Нефтяники ответили на ультиматум Медведева. 394358.jpeg

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в понедельник, 29 октября, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. Он поручил министерству энергетики "в ближайшие несколько дней" провести консультации с нефтяными компаниям и принять план работы "о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке".

"Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной", — подчеркнул Медведев на совещании по вопросам развития РЖД. Заметим, что на оптовых биржах цена на бензин растет постоянно, только за сентябрь — на шесть процентов, а в розницу меньшими темпами — менее чем на один процент в сентябре.

То есть розница работает в убыток. До сих пор правительство заявляло, что будет регулировать увеличение оптовых поставок на внутреннем рынке за счет отмены экспортных пошлин на нефть к 2014 году в обмен на пропорциональное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. Кроме того, отрасль нефтепереработки хотели поддержать через механизм отрицательного акциза. То есть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), производящие высококачественный бензин и дизельное топливо класса Евро-5, могли бы вернуть часть выплаченных акцизов, если берутся поставлять нефтепродукты на внутренний рынок. Кроме того, рассматривался механизм государственных субсидий НПЗ в размере около 120 миллиардов рублей в год.

Однако нефтяники на прошлой недели просили поднять цены на пять-шесть рублей за литр бензина с 1 января. То есть в удержание цен за счет налогового маневра никто не верит? Зачем тогда он вводился? Последнее предложение поступило от вице-премьера Димитрия Козака — давать лицензию на экспорт только тем компаниям, которые обязуются поставлять бензин на внутренний рынок.

Ситуацию "Правде.Ру" комментирует ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

— Дмитрий Медведев вчера выдвинул ультиматум нефтяному комплексу: либо вы стабилизируете цены на моторное топливо, либо я введу запретительные пошлины. Есть заградительные, а что значит запретительные?

— Это пошлины на вывоз бензина, которые должны быть такими, чтобы этот вывоз стал категорически невыгодным. На самом деле, объемы экспорта бензина у нас маленькие. На экспорт уходит не более десяти процентов топлива, которое производится в стране, и за этим достаточно серьезно следят государственные органы, в первую очередь, ФАС. Например, в феврале предупреждения дождался "Сургутнефтегаз". То есть, на самом деле, все контролируется административными мерами и без заградительных пошлин.

Заградительные пошлины, безусловно, можно ввести, а в случае бензинового кризиса даже нужно. Но компании от этого вряд ли сильно пострадают, потому что им и так не дают возможность экспортировать бензин, а во-вторых, у большинства наших компаний есть НПЗ за рубежом. Например, "Роснефть" на рынке Германии занимает третье место и обеспечивает до 20 процентов потребления бензина Германии.

Тем не менее ситуация, которая сложилась на бензиновом рынке России, безусловно, абсолютно недопустимая, потому что производить и продавать бензин не выгодно, это приносит убытки. В этой ситуации уже начали закрываться независимые розничные компании, а в России их 60 процентов. Если этот сегмент рынка убрать, то возникнет жесткий дефицит бензина — даже если производить его будут достаточно, то продавать будет некому.

Это недопустимая ситуация, которая провоцирует кризис. То, что делает сейчас наше правительство в лице вице-премьера Козака, это, по меньшей мере, смешно. Собирает руководителей компаний, которые обладают всего-навсего 40 процентами заправок, и пытается с ними договориться, чтобы они работали себе в убыток.

— Хорошо ли это ставить ультиматумы, почему не удается договориться без работы на публику?

— Все это делается для того, чтобы перевести стрелки с правительства на нефтяников. Договориться можно только одним путем — снизить налоги, которые полностью контролируются правительством. В розничной цене бензина сейчас 71 процент — это налоги. Остальное — это прямые производственные затраты. Затраты на оплату труда — всего два процента.

Надо, чтобы участники рынка получали прибыль, пускай маленькую, но прибыль, и тогда могли бы работать. Для этого нужно полностью отменить акцизы. И это, безусловно, на социальной ситуации очень благотворно скажется, и на экономической тоже, потому что это оживит малый и средний бизнес.

В свое время правительство обещало отменить акцизы, когда ввели дорожный налог, но этого не сделали. В результате два налога стало — и дорожный, и акцизный. В 2018 году поступление в бюджет от акцизов на бензин и дизтопливо составит в сумме 450 миллиардов рублей. При этом за девять месяцев текущего года правительство получило дополнительных доходов от повышения цен на нефть — 1 триллион 600 миллиардов рублей. Еще за три месяца оно получит еще около 500 миллиардов. Этих денег вполне достаточно для того, чтобы отменить акциз безболезненно для бюджета.

Собирать эти деньги в кубышку на фоне того, что происходит сейчас на бензиновом рынке России, — это все равно что при помощи бензина тушить костер.

— У нас никогда не падает цена на бензин, а цена на нефть падала и до 39 долларов уже по теперешнему курсу рубля. Это было в 2015 году. Сегодня это 75 долларов за баррель. То есть рынок в "нефтянке" у нас не работает. Почему же надо уповать на рынок в решении этой проблемы?

— Рынок в "нефтянке" работает очень хорошо, но работает он в карман правительства. Я хочу напомнить, что с 1 января 2005 года у нас установлены плавающие ставки таможенной пошлины и НДПИ, которые зависят от цен на нефть на мировом рынке. Эти две формулы устроены таким образом, чтобы компании независимо от того, какие цены на нефть на мировом рынке, всегда получали сто долларов прибыли с продажи тонны нефти на экспорт. Компании не чувствуют внешнего рынка вообще. Внешний рынок работает только на государственный бюджет России.

Плохой сценарий — это когда в регионах начинается резкий дефицит бензина и за один день цены подскакивают в два с половиной раза. По хорошему сценарию правительство наконец впервые в нашей истории разумно идет к сложившейся ситуации и просто отменяет акциз. В этом случае у нас будет очень много дополнительных преференций для правительства. Во-первых, рейтинги наших политиков сейчас, если не отрицательные, то близкие к нулю. Они, безусловно, восстановятся. Последние выборы показали, что никакой поддержки правящая коалиция в России не имеет.

Нам необходим социальный мир, и, безусловно, эта мера, о которой я говорю, она позволит этот социальный мир сохранить. Это позволит оживить экономику, потому что наша экономика еле шевелится. Надеемся, что достучаться до правительства удастся.

Источник фото: интернет-портал Правительства Российской Федерации

Читайте по теме:

Если бензин дорожает — это хорошо для дорог

Такой бензин нам не нужен!

Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Рост цен на бензин: прогноз финансового аналитика
Темы налоги бензин акцизы экспорт цена на бензин Руслан Танкаев социальный взрыв нефтяные компании правительство России првительство Медведева
Обсудить (13)
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Как вырастить здорового кролика?
Православие
Брань Иосифа Волоцкого: взгляд через века
Интересное и полезное
Анималисты обожали кошек с древности
Новости Все >
"На Благо Мира" — интернет-конкурс ищет лучшие работы о патриотизме и нравственности в современном искусстве
Какие изменения приготовила власть россиянам с 1 ноября
Крупнейшие аудиторские компании мира нанимают специалистов по блокчейну
Коммуналки Петербурга растут в спросе
Спасатели поймали сигнал черного ящика рухнувшего Boeing-737
Куда положить мобильный, чтобы не заработать рак и бесплодие
Россия откажется от доллара. Каковы последствия?
Социологи: россияне перестали радоваться жизни
На борту самолета в Москве нашли двух варанов
Россия с союзниками приступила к масштабным миротворческим учениям
Сейчас читают
Перед чертой: США вынуждают Китай биться за Тайвань
Южная Азия
Перед чертой: США вынуждают Китай биться за Тайвань Видео 
Накрыли поляну... для детей
Расследования
Накрыли поляну... для детей
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Ближний Восток
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин" Видео 
Читательский топ
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Подлодки губят ядерную триаду России
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Тимошенко насчитала 100 млрд евро компенсации от России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам

В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.

Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
"Первый канал" хотят засудить за общенациональное унижение женщин
Шоу-бизнес
"Первый канал" хотят засудить за общенациональное унижение женщин
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Нефть
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО

Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.

Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Политика. Новости и аналитика
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Нефть
Медведев пригрозил нефтяникам заморозкой цен на бензин
Воспитание
Как обалаганили конкурс "Великие имена России"
Военные новости
Россия закрыла Калининград от НАТО секретным "Самаркандом"

Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" будут развернуты в 13 военных частях по всей России, и под Калининградом тоже.

Россия закрыла Калининград от НАТО секретным "Самаркандом"
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Политика. Новости и аналитика
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Происшествия
Не спаслись: подробности крушения Boeing-737 в Индонезии
Новости спецслужб
ФСБ разоблачила в России ячейку опасных террористов
Соломон Соловьев Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Уникальное судно найдено в Черном море Игорь Буккер Василий Амирджанов Как обалаганили конкурс "Великие имена России" Василий Амирджанов
Комментарии
Социологи: россияне перестали радоваться жизни
Тимошенко насчитала 100 млрд евро компенсации от России
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Тимошенко насчитала 100 млрд евро компенсации от России
Социологи: россияне перестали радоваться жизни
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Микрокредиторам запретят взыскивать долги с населения
Мастер спорта по боксу забил провинциалку за бутылку
Нефтяники жалуются на убытки и просят поднять цены на бензин
Медведев пригрозил нефтяникам заморозкой цен на бензин
Моряков с "Норда" обменяли на украинцев
Зачем СК увеличит штат следователей наполовину
Мастер спорта по боксу забил провинциалку за бутылку
Зачем СК увеличит штат следователей наполовину
ВЛКСМ: школа лгунов, кузница олигархов или ядро Империи
Зачем солист Rammstein забрал себе Лободу из больницы
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Как обалаганили конкурс "Великие имена России"
Моряков с "Норда" обменяли на украинцев
Тимошенко насчитала 100 млрд евро компенсации от России
История и современность Все >
Просто представим, что интернета больше нет... и что бы мы делали
Просто представим, что интернета больше нет... и что бы мы делали
Тайны и легенды Петербурга
Тайны и легенды Петербурга
Россия с союзниками приступила к масштабным миротворческим учениям
Россия с союзниками приступила к масштабным миротворческим учениям
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний
Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний
Подлодки губят ядерную триаду России
Подлодки губят ядерную триаду России
ФСБ нашла пограничника, который продал данные о перемещении Петрова и Боширова
ФСБ нашла пограничника, который продал данные о перемещении Петрова и Боширова
Почему растут цены на топливо: объяснение ФАС
Почему растут цены на топливо: объяснение ФАС
Американский генерал призвал не ставить под удар отношения с Саудовской Аравией
Американский генерал призвал не ставить под удар отношения с Саудовской Аравией
Как тонул плавдок с "Адмиралом Кузнецовым"
Как тонул плавдок с "Адмиралом Кузнецовым"
Власти не хотят "напрягать" богатых налогами
Власти не хотят "напрягать" богатых налогами
Женское Все >
Как занять скучающего на даче ребенка и вырастить из него заядлого огородника
Как занять скучающего на даче ребенка и вырастить из него заядлого огородника
Важные советы по созданию розария!
Важные советы по созданию розария!
Как узнать тип почвы и зачем это нужно
Как узнать тип почвы и зачем это нужно
Точим топор в зависимости от его назначения
Точим топор в зависимости от его назначения
Замиокулькаc — долларовое дерево
Замиокулькаc — долларовое дерево
Вирус: существо или вещество?
Вирус: существо или вещество?
Какие и кому витамины когда нужны. Полное перечисление
Какие и кому витамины когда нужны. Полное перечисление
Каким знакам Зодиака не везет в любви и почему
Каким знакам Зодиака не везет в любви и почему
Как потребляли какао 3900 лет назад
Как потребляли какао 3900 лет назад
Надо ли ждать, когда катаракта созреет?
Надо ли ждать, когда катаракта созреет?
Почему стоит отказаться от шеллака
Почему стоит отказаться от шеллака
Как стать фотогеничнее
Как стать фотогеничнее
Россия: новая методика сращения костной ткани
Россия: новая методика сращения костной ткани
Влияние энергетических напитков на человека
Влияние энергетических напитков на человека
Мужское Все >
Картошка стала орудием убийства
Картошка стала орудием убийства
Турецкие рыбаки нашли древнюю картину
Турецкие рыбаки нашли древнюю картину
Хай-тек в интерьере: стильный минимализм
Хай-тек в интерьере: стильный минимализм
Как сделать темную комнату светлее?
Как сделать темную комнату светлее?
Как оформить интерьер в русском кантри-стиле
Как оформить интерьер в русском кантри-стиле
Комфорт и безопасность в "умном доме"
Комфорт и безопасность в "умном доме"
Как правильно выбрать мебель для кухни
Как правильно выбрать мебель для кухни
Разрушая жир: тренировочные стратегии для максимального сжигания жира
Разрушая жир: тренировочные стратегии для максимального сжигания жира
Шоколадные обертывания против целлюлита
Шоколадные обертывания против целлюлита
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Диалоги
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Современная школьная "дедовщина": что общего с фильмом "Чучело"
Точка зрения
Современная школьная "дедовщина": что общего с фильмом "Чучело"
Спецназ ГРУ: "деликатные операции" в тылу противника
Армия России
Спецназ ГРУ: "деликатные операции" в тылу противника
Интересы
Брань Иосифа Волоцкого: взгляд через века
Брань Иосифа Волоцкого: взгляд через века
Патриарх Кирилл раскрыл подробности встречи с Варфоломеем
Патриарх Кирилл раскрыл подробности встречи с Варфоломеем
На борту самолета в Москве нашли двух варанов
На борту самолета в Москве нашли двух варанов
Экоцентр "Конный двор" приглашает на экскурсии
Экоцентр "Конный двор" приглашает на экскурсии
Как вырастить здорового кролика?
Как вырастить здорового кролика?
Анималисты обожали кошек с древности
Анималисты обожали кошек с древности
Анаконда: не нужно быть герпетофобом, чтобы испугаться
Анаконда: не нужно быть герпетофобом, чтобы испугаться
Как защитить самое большое в мире живое существо?
Как защитить самое большое в мире живое существо?
Зловещее пение шельфовых льдов Антарктиды
Зловещее пение шельфовых льдов Антарктиды
Амброз Бирс - исчезнувший писатель
Амброз Бирс - исчезнувший писатель
Какие вещества отрицательно влияют на потенцию?
Какие вещества отрицательно влияют на потенцию?
Как легально купить пистолет
Как легально купить пистолет
Сатья Саи Баба – божество в образе человека
Сатья Саи Баба – божество в образе человека
По улицам Екатеринбурга бегает лось
По улицам Екатеринбурга бегает лось
Ученые сфотографировали фантастическое морское животное
Ученые сфотографировали фантастическое морское животное
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО

Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.

Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Ближний Восток
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Американской журналистке отказали в свободе слова
США и Канада. Новости и аналитика
Американской журналистке отказали в свободе слова
Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
США и Канада. Новости и аналитика
Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
Туристическая целина: торговля Казахстана и России будет прирастать путешествиями
Бывший СССР
Туристическая целина: торговля Казахстана и России будет прирастать путешествиями
Не от хорошей жизни: украинцы бегут из страны
Новости Украины
Не от хорошей жизни: украинцы бегут из страны
Война без начала и конца, или Кто управляет миром на деле
Мир. Новости мира
Война без начала и конца, или Кто управляет миром на деле
Путин и Трамп в Париже будут искать Си Цзиньпина
Евросоюз
Путин и Трамп в Париже будут искать Си Цзиньпина
Почему весь мир не введет санкции за казнь Хашогги
Азия
Почему весь мир не введет санкции за казнь Хашогги
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ