Нефтяники ответили на ультиматум Медведева

Нефтяники экспортируют только десять процентов произведенного в России бензина, поэтому давить на них угрозами заградительных пошлин бесполезно и это может привести к социальному взрыву. Почему же правительство этого не понимает?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в понедельник, 29 октября, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. Он поручил министерству энергетики "в ближайшие несколько дней" провести консультации с нефтяными компаниям и принять план работы "о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке".

"Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной", — подчеркнул Медведев на совещании по вопросам развития РЖД. Заметим, что на оптовых биржах цена на бензин растет постоянно, только за сентябрь — на шесть процентов, а в розницу меньшими темпами — менее чем на один процент в сентябре.

То есть розница работает в убыток. До сих пор правительство заявляло, что будет регулировать увеличение оптовых поставок на внутреннем рынке за счет отмены экспортных пошлин на нефть к 2014 году в обмен на пропорциональное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. Кроме того, отрасль нефтепереработки хотели поддержать через механизм отрицательного акциза. То есть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), производящие высококачественный бензин и дизельное топливо класса Евро-5, могли бы вернуть часть выплаченных акцизов, если берутся поставлять нефтепродукты на внутренний рынок. Кроме того, рассматривался механизм государственных субсидий НПЗ в размере около 120 миллиардов рублей в год.

Однако нефтяники на прошлой недели просили поднять цены на пять-шесть рублей за литр бензина с 1 января. То есть в удержание цен за счет налогового маневра никто не верит? Зачем тогда он вводился? Последнее предложение поступило от вице-премьера Димитрия Козака — давать лицензию на экспорт только тем компаниям, которые обязуются поставлять бензин на внутренний рынок.

Ситуацию "Правде.Ру" комментирует ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

— Дмитрий Медведев вчера выдвинул ультиматум нефтяному комплексу: либо вы стабилизируете цены на моторное топливо, либо я введу запретительные пошлины. Есть заградительные, а что значит запретительные?

— Это пошлины на вывоз бензина, которые должны быть такими, чтобы этот вывоз стал категорически невыгодным. На самом деле, объемы экспорта бензина у нас маленькие. На экспорт уходит не более десяти процентов топлива, которое производится в стране, и за этим достаточно серьезно следят государственные органы, в первую очередь, ФАС. Например, в феврале предупреждения дождался "Сургутнефтегаз". То есть, на самом деле, все контролируется административными мерами и без заградительных пошлин.

Заградительные пошлины, безусловно, можно ввести, а в случае бензинового кризиса даже нужно. Но компании от этого вряд ли сильно пострадают, потому что им и так не дают возможность экспортировать бензин, а во-вторых, у большинства наших компаний есть НПЗ за рубежом. Например, "Роснефть" на рынке Германии занимает третье место и обеспечивает до 20 процентов потребления бензина Германии.

Тем не менее ситуация, которая сложилась на бензиновом рынке России, безусловно, абсолютно недопустимая, потому что производить и продавать бензин не выгодно, это приносит убытки. В этой ситуации уже начали закрываться независимые розничные компании, а в России их 60 процентов. Если этот сегмент рынка убрать, то возникнет жесткий дефицит бензина — даже если производить его будут достаточно, то продавать будет некому.

Это недопустимая ситуация, которая провоцирует кризис. То, что делает сейчас наше правительство в лице вице-премьера Козака, это, по меньшей мере, смешно. Собирает руководителей компаний, которые обладают всего-навсего 40 процентами заправок, и пытается с ними договориться, чтобы они работали себе в убыток.

— Хорошо ли это ставить ультиматумы, почему не удается договориться без работы на публику?

— Все это делается для того, чтобы перевести стрелки с правительства на нефтяников. Договориться можно только одним путем — снизить налоги, которые полностью контролируются правительством. В розничной цене бензина сейчас 71 процент — это налоги. Остальное — это прямые производственные затраты. Затраты на оплату труда — всего два процента.

Надо, чтобы участники рынка получали прибыль, пускай маленькую, но прибыль, и тогда могли бы работать. Для этого нужно полностью отменить акцизы. И это, безусловно, на социальной ситуации очень благотворно скажется, и на экономической тоже, потому что это оживит малый и средний бизнес.

В свое время правительство обещало отменить акцизы, когда ввели дорожный налог, но этого не сделали. В результате два налога стало — и дорожный, и акцизный. В 2018 году поступление в бюджет от акцизов на бензин и дизтопливо составит в сумме 450 миллиардов рублей. При этом за девять месяцев текущего года правительство получило дополнительных доходов от повышения цен на нефть — 1 триллион 600 миллиардов рублей. Еще за три месяца оно получит еще около 500 миллиардов. Этих денег вполне достаточно для того, чтобы отменить акциз безболезненно для бюджета.

Собирать эти деньги в кубышку на фоне того, что происходит сейчас на бензиновом рынке России, — это все равно что при помощи бензина тушить костер.

— У нас никогда не падает цена на бензин, а цена на нефть падала и до 39 долларов уже по теперешнему курсу рубля. Это было в 2015 году. Сегодня это 75 долларов за баррель. То есть рынок в "нефтянке" у нас не работает. Почему же надо уповать на рынок в решении этой проблемы?

— Рынок в "нефтянке" работает очень хорошо, но работает он в карман правительства. Я хочу напомнить, что с 1 января 2005 года у нас установлены плавающие ставки таможенной пошлины и НДПИ, которые зависят от цен на нефть на мировом рынке. Эти две формулы устроены таким образом, чтобы компании независимо от того, какие цены на нефть на мировом рынке, всегда получали сто долларов прибыли с продажи тонны нефти на экспорт. Компании не чувствуют внешнего рынка вообще. Внешний рынок работает только на государственный бюджет России.

Плохой сценарий — это когда в регионах начинается резкий дефицит бензина и за один день цены подскакивают в два с половиной раза. По хорошему сценарию правительство наконец впервые в нашей истории разумно идет к сложившейся ситуации и просто отменяет акциз. В этом случае у нас будет очень много дополнительных преференций для правительства. Во-первых, рейтинги наших политиков сейчас, если не отрицательные, то близкие к нулю. Они, безусловно, восстановятся. Последние выборы показали, что никакой поддержки правящая коалиция в России не имеет.

Нам необходим социальный мир, и, безусловно, эта мера, о которой я говорю, она позволит этот социальный мир сохранить. Это позволит оживить экономику, потому что наша экономика еле шевелится. Надеемся, что достучаться до правительства удастся.

Источник фото: интернет-портал Правительства Российской Федерации

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