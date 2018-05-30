Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?

Страсти по бензину в России разгорелись с новой силой. Просто удивительно: как бы не колебалась цена на нефть, но бензин у нас всегда дорожает. А в мае 2018 года — почти на рубль за неделю. Но дело не в правилах ВТО или рыночной экономике, просто сверху дали отмашку: мол, прошли выборы, можно принимать непопулярные решения.

С 21 по 25 мая розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в среднем по стране выросли на семь процентов.

Как сказал "Правде.Ру" член экспертного совета по развитию конкуренции при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков, "страна, бюджет пользуются преимуществом высоких цен на нефть".

Если цена на нефть растет, то и цена на бензин тоже должна вырасти. И у правительства нет никакого основания вмешиваться в эту рыночную ситуацию, пояснил эксперт "Правды.Ру". "Конкурируют не только продавцы на рынке, но и обычные покупатели. И, соответственно, российские покупатели конкурируют с иностранными тоже. Как показывает подобная практика, устанавливаются условия некоторой равнозначности, чтобы продавцы имели дело со всеми группами покупателей — все должны давать равнозначные предложения", — сказал "Правде.Ру" Вадим Новиков.

"Россия может закрыть границу, и тогда российский рынок никогда не будет связан с иностранным рынком. Но тогда вы теряете и экспортные доходы, которые на данный момент являются основой нашего бюджета", — резюмировал эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Кстати, а почему бы не попробовать? Потому что нет в России никакого рынка. Чем объяснить, что нефть дорожает уже год, как минимум, но перед президентскими выборами стоимость автомобильного топлива поражала своей стабильностью. И только после утверждения состава нового правительства картина радикально поменялась.

Дело в том, что до выборов через биржу продавались объемы нефтепродуктов 50-60 тысяч тонн в сутки, что снижало рост оптовых цен и, соответственно, розничных. А сейчас продают 10-12 тысяч тонн, что подняло оптовые цены за месяц на 12 процентов, а за прошедшую неделю — на 30 процентов. Кто дает отмашку на изменение объемов продаж (причем, скорее всего, была дана отмашка до выборов поддерживать большие объемы) — трудно сказать, но дает, безусловно.

То есть российская экономика — директивная. Причем директивная в худшем смысле, потому что обеспечивает политические победы. Этой безнравственностью пользуются капиталисты рангом поменьше. Стоимость бензина не должна сильно влиять на рост цен на продукты, электроэнергию и т. д., а она влияет — с нормой прибыли в 100-200 процентов (у транспортников, энергетиков, ретейлеров, коммунальщиков и т. д.), за что государство расплачивается инфляцией. Бумеранг возвращается, в том числе, снижением акцизов, которые идут на содержание дорог.

А в итоге, за все эти "игры" платим мы с вами — уважаемый простой российский потребитель. И не только напрямую, но и, например, тем, что на пенсию вы заработаете теперь гораздо позже, а через повышенный НДС заплатите за рост цен. И как такие принципиальные вещи менять с новым старым составом правительства?

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