Какие факторы будут определять цены на нефть в 2019 году

В конце 2018 года цены на нефть стремительно пошли вниз. Для российской экономики, которая по-прежнему зависима от ее экспорта, это плохая новость. Какие факторы будут определять цены на нефть в 2019 году? Прогноз от Геннадия Шмаля.

Цены на нефть росли до конца сентября. Рынок был поддержан сокращением производства в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников (ОПЕК+), а также санкциями США в отношении Ирана.

Цена марки Brent приблизилась к 90 долларам за баррель, но к концу года упала до почти 50. Спекулянтов на фьючерсах испугала возможная рецессия в США и Китае. В апреле Дональд Трамп выразил желание сохранить низкие цены на нефть, и 80 долларов за Brent выглядят для него потолком, потому что дорогая нефть тормозит американскую экономику.

Америка сама добывает много сланцевой нефти и, вероятно, будет добывать еще больше в 2019 году, что будет давить на рынок. В то же время устойчивый спрос на нефть в последние пару лет может уменьшиться, учитывая замедление мировой экономики. В результате избыточное предложение будет держать цены на нефть под негативным давлением.

Цена, вероятно, будет зависеть и от единства ОПЕК, если его не удастся сохранить, то цена упадет до значений в 30 долларов за баррель. С другой стороны Ирак, Ливия, Нигерия, Венесуэла, могут столкнуться с социальными беспорядками или дефолтами по кредитам, тогда цена будет расти.

Как сказал "Правде.Ру" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, цены на нефть зависят от очень многих факторов. По мнению эксперта, 80 долларов за баррель — это справедливая цена, но она маловероятна.

Подписание соглашения ОПЕК+ держит цену, но как только цена становится выше 45-50 долларов за баррель, это дает сигнал для увеличения добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, и это нивелирует усилия ОПЕК+ по стабилизации цен путем сокращения добычи, пояснил эксперт.

Цена в 50 долларов, в принципе, устраивает нас вполне на этом этапе, продолжил Геннадий Шмаль.

Эксперт назвал втрой фактор определяющий цену на нефть в 2019 году — санкции против Ирана — отменит Дональд Трамп послабления в санкциях (8 странам разрешено до апреля импортировать иранскую нефть) или не отменит.

Третий фактор — темпы роста мировой экономики. Если она будет развиваться хорошими темпами, то и спрос на энергоносители будет достаточно велик и будет рост цен. Если мировая экономика начнет развиваться меньшими темпами или будет стагнация, то и цена на нефть сразу уменьшится.

"И, конечно, главную роль в цене сегодня играет даже не спрос и предложение, а позиция нефтяных спекулянтов на фьючерсах. Если выгодный рынок — цена на нефть сразу повышается. Если нет, то цена падает, сказал эксперт. По мнению Геннадия Шмаля "цена в среднем по году будет достаточно комфортной, наверное, близкой к 60 долларов за баррель, может быть, даже чуть больше, учитывая подписание соглашения ОПЕК+".

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