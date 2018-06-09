Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?

Во многих нефтедобывающих странах высокодоходные и часто иностранные компании, добывающие нефть и газ, субсидируются государством за счет сочетания налоговых льгот, субсидий, правил и льготного кредитования.

Вся эта поддержка хорошо скрыта от общественного мнения, потому что, по сути, делается за счет налогоплательщика, пишет канадский портал Motherboard. Как обстоят дела в России, "Правде.Ру" прокомментировал исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

— В недавнем исследовании Университета Калгари указывается, что при высоких ценах на нефть в Канаде каждый канадец (будь то мужчина, женщина или ребенок) еще дополнительно "жертвует" порядка 77 долларов США в год высокодоходным нефтегазовым компаниям за счет федеральных и региональных субсидий. А как это у нас в России происходит?

— В Канаде субсидируются разработки нефтебитуминозных песчаников, потому что это очень дорогая нефть. Когда цена на нефть достигает стоимости 70-80 долларов за баррель, нефтяники начинают зарабатывать сами и могут обходиться без субсидирования. Но оно не прекращается, потому что Канада не хочет "уронить" эту отрасль. В трудный момент, пока вы будете думать, от вас просто разбегутся люди, и вы их уже больше никогда не соберете.

И так делает любая страна в мире, которая занимается инновационными проектами. Когда Сергей Павлович Королев начал делать космические ракеты, никто не понимал, зачем этот космос вообще нужен, но тем не менее государство его все равно финансировало. Почему? Потому что через космос мы получили огромное количество совершенно новых уникальных технологий, которые мы используем в повседневной жизни и сейчас.

— А как в России обстоит дело с субсидированием нефтегазовой промышленности?

— У нас сейчас рассматривается вопрос о предоставлении налоговых каникул нефтяникам, которые входят в новые регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа, потому что там надо строить огромную инфраструктуру, где никто никогда не жил и жить не собирался. Там холодно, но именно там находятся как раз новые перспективные провинции для добычи нефти и газа, и государство это понимает.

— Вот эти 77 долларов на субсидирование нефтекомпаний у канадцев — что значит каждый канадец"жертвует"?

— Конкретно ни один канадец ничего не "жертвует". Они просто платят налоги. А куда потом их "жертвует" государство, ни вы, ни я — мы и понятия не имеем. Мы с вами, например, точно жертвуем деньги на развитие сельского хозяйства, оно у нас субсидируется, и это естественно. Мы — северная страна, мы не можем без этого прожить. Но это не является жертвой. Так работает система налогообложения.

— Так сколько из бюджетных денег идет на субсидирование?

— Вот, например, все сейчас говорят о цене на бензин. В ней 60 процентов — это налоги, а остальные 40 процентов — это себестоимость добычи нефти, переработки, логистика и прибыль розницы. У нас в цене на бензин в мире самая высокая доля налогов, потому что других источников для бюджетирования нам просто неоткуда взять.

Вот когда мы с вами начнем по эффективности, по производительности труда работать на уровне США, Японии, когда у нас будут развиты другие сектора экономики… Слишком много времени мы упустили в конце 80-х — в 90-е годы, когда в стране была одна трепотня и никто ничего не делал.

— Вернемся к Канаде... Она обещает, что сократит субсидирование нефтяной промышленности к 2025 году. А что у нас?

— У нас совершенно разные страны. У Канады основа нефтедобычи порядка, наверное, 60 процентов — это добыча нефти в провинции Табаско, это нефть битуминозных песчанников. Всю эту канадскую нефть плюс всю венесуэльскую тяжелую нефть покупает Америка, это прекрасный рынок.

Почему они так говорят о сокращении? Потому что все прекрасно понимают, что к 2025 году цена на нефть будет снова порядка 100-110 долларов США. При этом добыча этой нефти, даже очень дорогой с точки зрения затрат, станет рентабельной.

— На "Прямой линии" Путин обещал остановить цены на бензин. Вернее, сказал, что они уже остановлены. А ваш прогноз?

— Политически он сделал абсолютно правильный шаг. Но они не остановятся, потому что объективность требует их роста. И не надо паниковать, потому что цена на бензин — это своего рода косвенный налог на богатых. Купить дорогую машину за десять миллионов рублей у него есть средства, а заплатить 40 рублей за литр бензина — денег нет?

У нас цена на нефть была 80 долларов за баррель за короткий период три раза: в 2007-м, 2009-м, в 2013-м… Но! В 2007 году курс доллара был 25 рублей, потом был 30, сейчас — 62. Вот вы зарплату как получали в рублях, так и получаете, а в долларах ваша зарплата по сравнению с 2007 годом упала в два раза. Так же и доходы у нефтяников упали.

Если мы хотим и дальше развивать нефтяную отрасль, то кто за это будет платить? Заграница? Так они и платят. А мы? У нас же была стоимость бензина доллар за литр, когда курс рубля по отношению к доллару был 30, а сейчас мы вдруг начали выть, что у нас литр стоит 45 рублей.

Поверьте, он будет 60 рублей за литр! Это не скоро, но будет. Снова произойдет какое-то повышение, снова Путин остановит, это политические шаги, а нефтяникам деваться некуда. Нужны огромные деньги на развитие инфраструктуры в новых регионах добычи. Вы даже не представляете, какие деньги! Это сотни миллиардов долларов! Где их взять? Кредитование у нас закрыто из-за санкций. Мы одновременно должны платить по обязательствам по ранее выданным кредитам, а таких кредитов нефтегазовые компании получили порядка 300 миллиардов долларов. И плюс надо развивать новые регионы.

Заметим, что российский бюджет в 2017 году потерял один триллион рублей на субсидиях нефтянке, которые компенсируют разницу между экспортными пошлинами на нефтепродукты и пошлинами на сырую нефть. Основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 миллиардов рублей, еще 140 миллирадов рублей бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию, а 300 миллирадов рублей — на сдерживании цен на внутреннем рынке.

Субсидия растет с восстановлением цен на нефть. По оценкам аналитиков Vygon Consulting, в 2018 году только на субсидии НПЗ уйдет до 700 миллиардов рублей. Нефтекомпании пытаются использовать ситуацию — "Роснефть", например, попросила президента РФ Владимира Путина о беспрецедентных налоговых стимулах сразу на 145 миллиардов рублей в год.

В 2017 году минфин хотел избавиться от субсидий, завершив налоговый маневр, обнулив пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, которые компенсирует рост НДПИ. Однако против отмены пошлин выступили минэнерго и нефтяники.

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