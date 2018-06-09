Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Сырье
Лес Металлы Нефть Уголь Газ
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?

Экономика » Сырье » Нефть

Во многих нефтедобывающих странах высокодоходные и часто иностранные компании, добывающие нефть и газ, субсидируются государством за счет сочетания налоговых льгот, субсидий, правил и льготного кредитования.

Сколько каждый россиянин платит

Вся эта поддержка хорошо скрыта от общественного мнения, потому что, по сути, делается за счет налогоплательщика, пишет канадский портал Motherboard. Как обстоят дела в России, "Правде.Ру" прокомментировал исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

— В недавнем исследовании Университета Калгари указывается, что при высоких ценах на нефть в Канаде каждый канадец (будь то мужчина, женщина или ребенок) еще дополнительно "жертвует" порядка 77 долларов США в год высокодоходным нефтегазовым компаниям за счет федеральных и региональных субсидий. А как это у нас в России происходит?

— В Канаде субсидируются разработки нефтебитуминозных песчаников, потому что это очень дорогая нефть. Когда цена на нефть достигает стоимости 70-80 долларов за баррель, нефтяники начинают зарабатывать сами и могут обходиться без субсидирования. Но оно не прекращается, потому что Канада не хочет "уронить" эту отрасль. В трудный момент, пока вы будете думать, от вас просто разбегутся люди, и вы их уже больше никогда не соберете.

И так делает любая страна в мире, которая занимается инновационными проектами. Когда Сергей Павлович Королев начал делать космические ракеты, никто не понимал, зачем этот космос вообще нужен, но тем не менее государство его все равно финансировало. Почему? Потому что через космос мы получили огромное количество совершенно новых уникальных технологий, которые мы используем в повседневной жизни и сейчас.

— А как в России обстоит дело с субсидированием нефтегазовой промышленности?

— У нас сейчас рассматривается вопрос о предоставлении налоговых каникул нефтяникам, которые входят в новые регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа, потому что там надо строить огромную инфраструктуру, где никто никогда не жил и жить не собирался. Там холодно, но именно там находятся как раз новые перспективные провинции для добычи нефти и газа, и государство это понимает.

— Вот эти 77 долларов на субсидирование нефтекомпаний у канадцев — что значит каждый канадец"жертвует"?

— Конкретно ни один канадец ничего не "жертвует". Они просто платят налоги. А куда потом их "жертвует" государство, ни вы, ни я — мы и понятия не имеем. Мы с вами, например, точно жертвуем деньги на развитие сельского хозяйства, оно у нас субсидируется, и это естественно. Мы — северная страна, мы не можем без этого прожить. Но это не является жертвой. Так работает система налогообложения.

— Так сколько из бюджетных денег идет на субсидирование?

— Вот, например, все сейчас говорят о цене на бензин. В ней 60 процентов — это налоги, а остальные 40 процентов — это себестоимость добычи нефти, переработки, логистика и прибыль розницы. У нас в цене на бензин в мире самая высокая доля налогов, потому что других источников для бюджетирования нам просто неоткуда взять.

Вот когда мы с вами начнем по эффективности, по производительности труда работать на уровне США, Японии, когда у нас будут развиты другие сектора экономики… Слишком много времени мы упустили в конце 80-х — в 90-е годы, когда в стране была одна трепотня и никто ничего не делал.

— Вернемся к Канаде... Она обещает, что сократит субсидирование нефтяной промышленности к 2025 году. А что у нас?

— У нас совершенно разные страны. У Канады основа нефтедобычи порядка, наверное, 60 процентов — это добыча нефти в провинции Табаско, это нефть битуминозных песчанников. Всю эту канадскую нефть плюс всю венесуэльскую тяжелую нефть покупает Америка, это прекрасный рынок.

Почему они так говорят о сокращении? Потому что все прекрасно понимают, что к 2025 году цена на нефть будет снова порядка 100-110 долларов США. При этом добыча этой нефти, даже очень дорогой с точки зрения затрат, станет рентабельной.

— На "Прямой линии" Путин обещал остановить цены на бензин. Вернее, сказал, что они уже остановлены. А ваш прогноз?

— Политически он сделал абсолютно правильный шаг. Но они не остановятся, потому что объективность требует их роста. И не надо паниковать, потому что цена на бензин — это своего рода косвенный налог на богатых. Купить дорогую машину за десять миллионов рублей у него есть средства, а заплатить 40 рублей за литр бензина — денег нет?

У нас цена на нефть была 80 долларов за баррель за короткий период три раза: в 2007-м, 2009-м, в 2013-м… Но! В 2007 году курс доллара был 25 рублей, потом был 30, сейчас — 62. Вот вы зарплату как получали в рублях, так и получаете, а в долларах ваша зарплата по сравнению с 2007 годом упала в два раза. Так же и доходы у нефтяников упали.

Если мы хотим и дальше развивать нефтяную отрасль, то кто за это будет платить? Заграница? Так они и платят. А мы? У нас же была стоимость бензина доллар за литр, когда курс рубля по отношению к доллару был 30, а сейчас мы вдруг начали выть, что у нас литр стоит 45 рублей.

Поверьте, он будет 60 рублей за литр! Это не скоро, но будет. Снова произойдет какое-то повышение, снова Путин остановит, это политические шаги, а нефтяникам деваться некуда. Нужны огромные деньги на развитие инфраструктуры в новых регионах добычи. Вы даже не представляете, какие деньги! Это сотни миллиардов долларов! Где их взять? Кредитование у нас закрыто из-за санкций. Мы одновременно должны платить по обязательствам по ранее выданным кредитам, а таких кредитов нефтегазовые компании получили порядка 300 миллиардов долларов. И плюс надо развивать новые регионы.

Заметим, что российский бюджет в 2017 году потерял один триллион рублей на субсидиях нефтянке, которые компенсируют разницу между экспортными пошлинами на нефтепродукты и пошлинами на сырую нефть. Основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 миллиардов рублей, еще 140 миллирадов рублей бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию, а 300 миллирадов рублей — на сдерживании цен на внутреннем рынке.

Субсидия растет с восстановлением цен на нефть. По оценкам аналитиков Vygon Consulting, в 2018 году только на субсидии НПЗ уйдет до 700 миллиардов рублей. Нефтекомпании пытаются использовать ситуацию — "Роснефть", например, попросила президента РФ Владимира Путина о беспрецедентных налоговых стимулах сразу на 145 миллиардов рублей в год.

В 2017 году минфин хотел избавиться от субсидий, завершив налоговый маневр, обнулив пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, которые компенсирует рост НДПИ. Однако против отмены пошлин выступили минэнерго и нефтяники.

Читайте по теме:

Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены

Если бензин дорожает — это хорошо для дорог

Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

ЭКОНОМИКА РОССИИ: ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ НЕИЗБЕЖНО И ПОЧЕМУ В США БЕНЗИН ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В НАШЕЙ СТРАНЕ
Темы Канада цена на нефть цена на бензин субсидирование нефтегазовая промышленность
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Язык Ефремова до Киева доведет
Человек
Чем вредно плохое питание во время беременности
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Читательский топ
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Власти ДНР назвали честную цифру потерь в Донбассе
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком Видео 
База на Курилах: почему осторожны адмиралы
Силовые структуры
База на Курилах: почему осторожны адмиралы
"В российском Крыму есть то, чего никогда не было в украинском"
Общество
"В российском Крыму есть то, чего никогда не было в украинском" Видео 
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику Видео 
Новости Все >
Рассекречен новый телефонный разговор Путина и Порошенко
Водитель автобуса пытался высадить больного деда за "собачью вонь"
В Туркмении в "Ночь предопределения" помилованы свыше 600 заключенных
СМИ: у россиян начали требовать визы для полета в другой регион
Колорадским школьникам разрешили курить марихуану
Ким Чен Ын летит в Сингапур с тоннами продуктов и машинами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс

Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении  ЛНР и ДНР.

Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Украина
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Общество
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Общество
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост

Россияне Родиной не торгуют.

Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Украина
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Мир
Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения

Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8.

Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Культура
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Политика
Чичерина ставит вопрос: ФИФА в гостях у России или наоборот?
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Василий Амирджанов Язык Ефремова до Киева доведет Василий Амирджанов Игорь Буккер Чем вредно плохое питание во время беременности Игорь Буккер Любовь Степушова Трамп понял, что ШОС может заменить G7 Любовь Степушова
Комментарии
Турция vs Россия: как вести дела с непредсказуемой страной?
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Армия США готовит ракеты для удара по России
Украина хвалится: Ан-26 перехватил ракетный катер у Крыма
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
G7 начался с обсуждения возврата России и войны пошлин США
Ким Чен Ын летит в Сингапур с тоннами продуктов и машинами
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Дома по реновации построят в поселке Новобратцевский
Украина хвалится: Ан-26 перехватил ракетный катер у Крыма
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Старый натовский Перкун запрягает козлов
G7 начался с обсуждения возврата России и войны пошлин США
Порошенко клянется поднять украинский флаг над Севастополем
Пассажир "сдал" бортпроводника, выпивающего в туалете
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?

Каждый гражданин Канады ежегодно "жертвует" около $77 высокодоходным нефтегазовым компаниям через государственные субсидии. А как дела обстоят в России?

Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Евросоюз
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался