Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ

Минфин США и Олег Дерипаска провели сделку о снятии санкций с компаний бизнесмена с нарушением российского законодательства. Это опасный прецедент, считает Владимир Рожанковский.

Напоминаем, что в понедельник минфин США сообщил о снятии санкций в отношении ключевых компаний Олега Дерипаски — En+, "РусАла" и "Евросибэнерго". При этом "все санкции в отношении Олега Дерипаски продолжают действовать", говорится в сообщении минфина США.

Компании Дерипаски попали под санкции в апреле 2018 года. Как заявил тогда министр финансов США Стивен Мнучин, "российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от коррумпированной системы, больше не будут рассматриваться отдельно от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства". Имелось ввиду влияние на выборы в США.

Бизнесмену для снятия санкций было предложено снизить свою долю в активах и, таким образом, лишиться возможности их контролировать. Дерипаска снизил свою долю в компании En+ (ее дочками являются "РусАл" и"Евросибэнерго") с 70% до 44,95%, передал часть акций En+ благотворительному фонду и отказался от акций, находящихся в залоге у ВТБ.

Так же стороны договорились о "беспрецедентной прозрачности деятельности, взяв на себя обширные, постоянные требования к аудиту, сертификации и отчетности".

Демократы пытались заблокировать решение минфина США об отмене санкций, однако сенат не поддержал нижнюю палату. Как сообщает Би-би-си, различные бизнес-группы "оказывали давление на администрацию, добиваясь снятия санкций с этих трех компаний". Причина в том, что "РусАл" — один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и сразу после введения санкций на некоторе время подскочили мировые цены на алюминий.

Совет директоров En+ согласно договоренностей был обновлен. Из старого состава остался только его председатель Грегори Бейкер — автор плана по выводу из-под санкций En+. Новые кандидатуры были согласованы с минфином США. Это Кристофер Бэнкрофт Бернем, Карл Хьюс, Джоан Макнафтон, Николас Йордан, Игорь Ложевский, Александр Чмель и Андрей Шаронов, пишут "Ведомости". То есть все, за исключением троих— граждане США. В целом эти условия выглядят как передача контроля над активами Олега Дерипаски минфину США, пишет "Коммерсант".

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, в данной сделке обойден закон РФ о назначении совета директоров в публичном акционерном обществе, коим является по уставу En+. Его можно производить только путем назначения внеочередного собрания акционеров. "Согласно закону РФ, на кандидатов должны быть подготовлены досье, дана исчерпывающая информация о том, кто они и какое отношение к алюминиевой промышленности имеют, а акционеры а потом голосуют "за" или "против", и эти люди вводятся или не вводятся в совет директоров", — отметил Рожанковский.

По его мнению, "это дело не может быть спущено на тормозах, так как это опасный прецедент". Фракция КПРФ, продолжил Владимир Рожанковский, в Госдуме уже потребовала провести независимое парламентское расследование по факту изменения в структуре ключевых акционеров "En+, но " это требование было отклонено". Конституционный суд РФ и парламент, "те же самые сенаторы" должны инициировать расследование, заметил эксперт.

"В самих США демократы подали иск в суд на отмену разрешения о разблокировке счетов En+, поэтому пока у нас и в США пока этот процесс не закончился и никакой и ничьей победы в этом деле нет", — резюмировал Владимир Рожанковский.

Напоминаем, что Группа депутатов от фракции КПРФ на заседании Госдумы в среду предложила депутатам принять обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство РФ с просьбой проверить законность сделки Минфина США c Олегом Дерипаской в отношении плана по снятию санкций с En+ и "РусАла".

"C 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского Минфина. Мы считаем, что необходимо обратиться комитету по безопасности в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство, проверить законность и соответствие интересам национальной безопасности РФ всей этой сделки, потому что в такой ситуации уже Сибирь покоряется американцами, а не нами", — заявил, представляя проект поручения, первый зампред комитета по труду Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

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