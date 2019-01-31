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Автор Любовь Степушова

Где голова у газового "спрута" России?

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Затевать непопулярные реформы и повышать налоги в стране, где газ воруют на 40 миллиардов рублей в год, а дефицит Пенсионного фонда составляет 20-30 миллиардов — это совершенно недопустимая вещь. С кого же спросить?

Где голова у газового

По данным Следственного комитета РФ (СКР), задержанный накануне советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз", экс-глава "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и  "Ставрополькрайгаз" Рауль Арашуков обвиняется в организации преступной группы (ОПГ), которая через фиктивные контракты украла у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей. Арашуков, которого прозвали "газовый король Кавказа", является и по сей день действующим депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

Согласно пояснениям официального представителя СК России Светланы Петренко, "соучастники (ОПГ) обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", — цитирует Петренко сайт СК РФ.

Вероятно, эти "несуществующие потребители" и стали причиной роста долга всех кавказских республик за потребление газа. То есть, деньги за газ перенаправлялись в карманы членов ОПГ, а перед "Газпромом" местные ячейки "Газпром межрегионгаза" постоянно отчитывался о долгах.

Как сообщала "Правда.Ру" на совещании с руководством СКФО премьер Дмитрий Медведев заявил, что накопленный за 2007-2015 годы долг за полученный газ в СКФО превысил 53 млрд рублей. В 2017 году долг вырос на 25% (на 13 млрд рублей). А в 1-м квартале 2018-го — еще почти на 10 млрд. Экстраполируя, получаем, что за 2018 год долг вырос примерно на 40 миллиардов рублей. При этом дефицит Пенсионного фонда РФ составит в 2019 году 23 миллиарда рублей, согласно утвержденному бюджету.

Таким образом, если навести порядок в газовом хозяйстве, то надо отменять пенсионную реформу, потому что в год воруют газа в два раза больше, чем составляет дефицит ПФР.

Медведев на том же совещании прямо обвинил в неуплате газовиков. "Ветхие сети, хозяина которого юридически найти невозможно, хотя фактически понятно, кто что контролирует; абсолютно неточные клиентские базы — это все выгодно прежде всего самим злоумышленникам, то есть тем, кто на этом зарабатывает. Они тормозят решение этих проблем (образование долга) и подпитывают коррупцию в этой сфере", — сказал премьер. То есть премьер был в курсе тотальной коррупции в распределительных дочках "Газпрома", только не давал делу ход. Почему? Ведь десять лет назад Счетная палата проводила проверки в "Газпром межрегионгаз Пятигорск" с неутешительными выводами, два года назад о коррупции в организации подробно писали СМИ.

Понятно, что дела подобного рода — это большая работа следствия по выявлению всей сети ОПГ, но это еще и борьба с покровителями в самых высоких кабинетах. Такая коррупция — это "спрут", щупальца которого тянуться, в том числе и к самим силовикам.

Будем следить за отставками и переводом чиновников на другую работу, в том числе и среди работодателей Арушукова и тех, кто вчера арестовывал его в зале заседаний Совета Федерации и предъявлял обвинения. Кстати, Совфед — это часть системы по выстраиванию неприкосновенности в рядах высокопоставленных преступников. В эту же систему всписывается и членство в правящей партии. На предыдущих выборах в КЧР "Единая Россия" набрала 37 мандатов из 50 — все они представители правящих кланов, в том числе Арашуковых.

Представляется, что спусковым крючком для отмашки по арестам Арашуковых (отца, сына и племянника) послужило дело о списании долгов с населения Чечни. После этого, концов уже было бы не найти. Как говорится "нет трупа — нет дела". Однако, если и взят курс на уничтожение "спрута", то совсем недавно, иначе российское руководство не проводило бы непопулярные реформы по повышению пенсионного возраста и НДС. Впрочем, если спрут имеет голову в лице первого лица, то этот вывод совсем не очевиден.

Как сказал "Правде.Ру", экономист, партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин, "в "Газпроме", конечно, все были в курсе проблемы". "Руководство "Газпрома" в курсе того, что уплывает газ, и не поступают за него деньги. Арест тех, кто за это отвечает, происходит только потому, что была дана команда сверху. Кто-то с кем-то, вероятно, не поделился. Поскольку много лет подряд все было в "порядке", — заметил эксперт.

По его мнению, 30 миллиардов рублей хищений — это "подвиги одного человека с подручными". "Но он же там не один он работал, там цифра должна быть намного больше", — заметил Михаил Крутихин.

"Решения потратить деньги туда, откуда они никогда не вернутся, и пользы от этого не будет никакой, принимаются на уровне самого высокого руководства. В одной и той же телепрограмме мы собираем деньги на лечение больных раком детей по копейкам, и в этой же программе объявляем, что мы будем оплачивать позолоту для купола храма в Гаване на Кубе - это из нашего кармана. Сколько можно удивляться, когда выявляют преступников, воров, убийц — от сената до "Газпрома", когда у нас уже скоро 20 лет Путин сидит в Кремле", — сделал вывод Михаил Крутихин.

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Темы опг газ газпром Арашуков долги за газ воровство газа
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