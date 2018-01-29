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Автор Редакция рубрики "Мир"

Посылка с подогревом: как газ из России попал в США

Экономика » Сырье » Газ

Западные СМИ сообщили, что первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России встал под разгрузку в Бостоне. Это произошло в условиях санкций, наложенных США на компанию НОВАТЕК, производящую сырье на заводе "Ямал СПГ". Однако поставщику — французской компании Engie — можно не бояться штрафов за сотрудничество с Москвой.

Наши перспективы по СПГ не в США, а в Китае - эксперт. 382375.jpeg

Как сказал "Правде.Ру" член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев, экспорт российского СПГ в США — это "чудо из чудес и большая случайность". Чудо — танкер из российского арктического порта Сабетта по замерзающему в декабре Северному морскому пути смог дойти до Лондона. Случайность — сильный мороз на восточном побережье США.

Рустам Танкаев пояснил, что система распределения газа в том же Бостоне не способна работать в морозы: она не оборудована компрессорными станциями, которые быстро поднимают давление газа при падении температуры, а при ее росте сбрасывают газ в специальные дополнительные емкости.

В эту зиму цены на газ в США подскочили до совершенно фантастических величин, и он стал намного дороже, чем в Европе. Поэтому, по словам эксперта, "трейдеры решили поставлять туда европейский газ".

"Они (Engie) перелили газ из хранилища в Лондоне в свой танкер и потащили его в США. Конечно, там какая-то доля российского газа есть, но сказать, что это российский газ, нельзя, так как его в дороге перекупали несколько раз. Поэтому это сырье ни под какие санкции попасть не может", — считает Рустам Танкаев.

Это не знаковое событие, наши перспективы кроются не в США, а в Китае, продолжил Рустам Танкаев. Россия скоро выйдет на китайский рынок, и объемы добычи и экспорта газа очень сильно вырастут.

"Поэтому США и вводят всяческие санкции, пытаясь не допустить, чтобы мы заняли на газовом рынке в мире первое место, которое для нас вполне естественно", — заметил эксперт.

Рустам Танкаев пояснил, что главные инвестиции Китая идут сейчас на развитие бытовой распределительной газовой сети, до этого не существовавшей в принципе.

"Пятнадцать лет назад они (китайцы) вообще не потребляли газ, в прошлом году доля газа в энергопотреблении дошла до 5%. Они хотят поднять долю газа в энергопотреблении до 30%. Именно на эту сеть будет работать газопровод "Сила Сибири", — добавил эксперт.

"Если это у них получится — им потребуется один триллион кубометров газа в год. И Россия способна этот триллион добыть", — резюмировал Танкаев.

"Ямал СПГ" — это первый завод компании НОВАТЭК, специализирующийся на сжижении природного газа. НОВАТЭКу принадлежат 50,1% акций нового предприятия, по 20% — у французской компании Total и китайской корпорации CNPC, а еще 9,9% бумаг приходятся на долю Фонда Шелкового пути.

Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что поставка СПГ из Сибири в США говорит о формировании мирового рынка СПГ. Второй танкер с газом из России для США пока что находится в порту Дюнкерка. Поставка в Бостон ожидается в следующем месяце.

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