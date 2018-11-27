Турецкий газовый гамбит: как реагирует Украина

19 ноября стартовал завершающий этап укладки морской части трубопровода "Турецкий поток", что вызвало поистине шоковую реакцию на Украине.

Turkstream — это фактически два газопровода, проходящих по дну Черного моря, мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждый. Один из них будет удовлетворять турецкие потребности в топливе, по второму газ поступит южно-европейским странам.

"Впереди - укладка сухопутной части "Турецкого потока". Рассчитываем запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года", — заявил президент России Владимир Путин.

Это событие вызвало на Украине весьма бурную и даже паническую реакцию, вроде всхлипывания Гены Козодоева из "Бриллиантовой руки": "Шеф, всё пропало!"

До этого все усилия украинских политиков в тесном сотрудничестве с американскими "партнерами" были направлены на активное противодействие строительству "Северного потока - 2", и Turkstream в это время опрометчиво выпал из их поля зрения. Не доглядели! И теперь вдруг наступило ужасающее прозрение.

"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше сократит объемы перекачки газа через Украину в Европу — на 12-13 миллиардов кубометров в год, что лишит нас дохода примерно на полмиллиона долларов", — забил в набат украинский газовый эксперт Леонид Униговский.

Как же можно помешать этому строительству, кроме как очередной слезной просьбой о содействии, обращенной к заокеанским "друзьям"?

Понятно даже непосвященным, что через год еще больше сократится объем перекачки газа через Украину в Европу. Кроме того, к тому же времени закончится действие нынешнего контракта между "Газпромом" и "Нефтегазом", а о заключении нового договора пока никто из сторон даже не задумывается.

С момента получения независимости Украина не уделяла должного внимания своей ГТС, её капитального ремонта не производилось (о реконструкции и вовсе вопрос не возникал).

Именно поэтому ещё в 2002 году Москва предложила Киеву создать совместный консорциум для управления трубой, но ответа не последовало. И вот теперь вспомнился давний (неоднократно всплывавший, но так и не осуществленный) вариант: привлечь иностранных инвесторов для совместной эксплуатации украинской ГТС или вовсе продать ее по сходной цене.

Но беда в том, что стоимость украинской трубы неуклонно снижается: если еще до майданной революции она оценивалась в 25 миллиардов долларов, то, по словам шефа "Нефтегаза" Андрея Коболева, нынче она потянет не более, чем на 14 миллиардов долларов.

Но толкотни покупателей всё равно не наблюдается. Что касается создания трубного консорциума с участием европейцев или даже вездесущих американцев, то он, возможно, и сможет договориться с "Газпромом" о сохранении транзита по украинской ГТС, но прежних объемов (70-90 миллиардов кубометров в год), конечно, и близко не будет, так что выплаты Украине серьезно уменьшатся.

А украинский политолог Олег Соскин считает виновной в сложившейся неблагоприятной ситуации киевскую власть.

"Люди, которые в 2014-м пришли у нас к власти, совершенно некомпетентны в экономике. Теперь труба пересохла, и они кричат, что их не покормили. Но газа не будет, и тут все дело просто в объективном мировом экономическом процессе.

Но Украине очень хочется выставить себя потерпевшей. Вор обычно сам кричит: "Держите вора!" У них, как всегда, виноваты все, кто угодно, кроме них самих", — пояснил эксперт.

По его мнению, Москва мыслит своими интересами в этом вопросе, что является абсолютно естественным. Россия договорилась с Турцией, что позволит последней увеличить свой ВВП после ввода в эксплуатацию "Турецкого потока".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман похвастался немецкому изданию Die Zeit: "Хотя Россия пытается унизить украинские транзитные возможности ради реализации новых газопроводов, мы хотим стать газовой державой, которая не только удовлетворяет собственные потребности, но и экспортирует его. Мы можем сделать это до 2025 года".

Где он собирается взять столько голубого топлива, политик не уточнил.

"Нефтегаз" находится в постоянных тяжбах с "Газпромом", отказываясь выполнять условия контракта, подписанного в 2009 году премьером Юлией Тимошенко по настоятельному и глупейшему требованию тогдашнего президента Виктора Ющенко.

Украинские политики-"патриоты" не устают сыпать санкциями, обвинениями и проклятьями в адрес "агрессора" и "оккупанта", но при этом Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером "незалежной".

Украина отказывается погашать кредит в три миллиарда долларов, полученный ею от Москвы в декабре 2013-го, выдвигая нелепые отмазки.

Президент Порошенко вопреки конституции (гарантом которой он якобы является) беспардонно вторгается в церковные и гуманитарные вопросы, затрагивающие интересы верующих Украинской православной церкви и всего русскоязычного населения страны.

Об этом же говорит и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Украина волнуется из-за того, что не может больше капризничать и диктовать России свои требования. Киев сам начал все эти газовые войны, вынудив Москву искать альтернативы пути транспортировки газа", — пояснил эксперт.

И после всех этих "дружеских" по отношению к северным соседям слов и поступков украинские горе-политики становятся в третью позицию и с невинным выражением лица задают свой традиционный вопрос: "А нас-то за шо?!?"

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