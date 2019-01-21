ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину

В Брюсселе начались трехсторонние переговоры Еврокомиссия-Россия-Украина по вопросу о транзите российского газа через Украину после 2019 года. Будет ли успех?

Еврокомиссия намерена получить твердые обязательства от России и Украины относительно транзита, учитывая, что действующий контракт на транспортировку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года, следует из сообщения ЕК, посвященного переговорам. От России в переговорах будет участие министр энергетики Александр Новак, от Украины — министр иностранных дел Павел Климкин.

Возможно ли согласие, в условиях, когда Россию на Украине считают "страной-агрессором", и все конфликты в газовой сфере заканчивается скандалами, судами и постоянными требованиями пересмотреть уже действующие контракты?

Известно, что Брюссель в качестве условия для успешной реализации проекта "Северный поток-2" поставил РФ условие — транзит через Украину должен быть сохранен. Российская сторона считает, что Украина может остаться транзитером газа в Европу, если выполнит требования энергетического сообщества Евросоюза разделить "Нафтогаз" с выделением в отдельную газотранспортную структуру мощностей по транспортировке, в том числе, по международному транзиту. Правилом в ЕС является бронирование мощностей на транзит. Если Киев их забронирует и отдаст "Газпрому" (а больше некому), то вопрос решиться сам собой.

Однако Украина настаивает на договоре, который подпишет новый оператор газотранспортной системы страны, заявил на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины"Андрей Коболев. Верховная рада еще в 2014 году приняла закон, разрешающий создание нового оператора, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Однако компания до сих пор "находится в процессе создания".

Как сказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, "с одной стороны, время поджимает, так как в конце года завершается транзитный договор, с другой — есть ощущение, что украинская сторона не может вести конструктивные переговоры, которые привели бы к взаимовыгодному решению". "На Украине" идет предвыборная кампания лейтмотивом которой является противостояние с Россией. Даже под давлением со стороны ЕС, достижение приемлемых договоренностей будет объявлено предательством национальных интересов, а их выполнение окажется крайне маловероятным", - отметил эксперт.

Со своей стороны директор Институт национальной энергетики Сергей Правосудов полагает, что противоречия между сторонами слишком велики. "Все прекрасно понимают, что какой-то транзит должен остаться, но обсуждению деталей мешает проблема долга «Газпрома» перед «Нафтогазом» в 2,56 миллиарда долларов, который «Газпром» оспаривает. До решения этого вопроса трудно ожидать успеха" - сказал эксперт "Правде.Ру".

Напоминаем, что Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте, а в мае потребовал полной отмены этого решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств.

В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинского "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.

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