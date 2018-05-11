Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Сырье
Лес Металлы Нефть Уголь Газ
Автор Любовь Степушова

Почему Лондон попросит прощения у Москвы

Экономика » Сырье » Газ

Великобритания ведет себя крайне неразумно, испортив отношения с Россией делом Скрипалей. В связи с сокращением добычи газа в Северном море и объемов собственных хранилищ, а также выходом страны из Единого энергетического рынка после Brexit Лондону очень может понадобиться российский СПГ. Но законодатели хотят запретить поставки энергоносителей из России. Встает дилемма: политические амбиции или экономика.

Почему Лондон попросит прощения у Москвы за Скрипалей. 386804.jpeg

Об этом пишет влиятельное издание Oilprice в статье "Почему российский газ является критическим для Великобритании". Автор статьи, cпециалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия), эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Виктор Катона, указывает, что Великобритания после выхода из Евросоюза лишится финансирования энергетической инфраструктуры из фондов ЕС. И это в условиях, когда она только на 40 процентов удовлетворяет свои потребности в природном газе. При этом 75 процентов ее импортного газа поступают по трубопроводу из Норвегии, с месторождений в Северном море, а десять процентов — это СПГ из Катара.

Добавим, что месторождения в Северном море после Brexit будет оспаривать Шотландия, которая не хочет выхода из ЕС.

Учитывая, что добыча в Северном море сокращается, как и объемы хранилищ, Россия могла бы стать реальной альтернативой для поставок газа в Великобританию, продолжает автор. Однако этому мешают политики, раздувающие русофобию, добавляет он. Виктор Катона указывает, что примеры такого сотрудничества есть. Например, когда Лондону в конце февраля срочно потребовался газ, в кратчайшие сроки с российского завода "Ямал СПГ" было доставлено два груза (каждый по 164 тысячи кубометров газа). "Все были довольны, кроме политической элиты", — замечает Кантона.

С вступлением в строй в 2020 году Балтийского завода СПГ, российский газ станет ближайшим источником этого сырья для британских потребителей. А ведь на ранних этапах планирования газопровода Nord Stream предусматривалось и строительство ответвления на Туманный Альбион, однако потом этот проект был отменен, сожалеет автор.

Не складывать все яйца в одну корзину и говорить со всеми — это хороший девиз. В то время как запрет "несимпатичных" и перекладывание трат на плечи потребителей за неудачные внешнеполитические решения — "это медленное экономическое самоубийство". Недолговечные политики демонстрируют полное незнание правил, по которым живут энергетические рынки, резюмирует автор. Добавим, что и другие рынки, потому что британские товары станут неконкурентноспособными на больших издержках по сырью.

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Виталий Бессель, "экономисты, а не политики управляют миром, поэтому Британия будет закупать сжиженный российский газ". По мнению эксперта "Правды.Ру", "у нас сейчас появился очень хороший шанс торговать, особенно на северных рынках Европы, за счет запуска проекта "Ямал СПГ", а проект "Балтика СПГ" во многом будет ориентирован на страны Северной Европы".

По мнению эксперта "Правды.Ру", потребности Великобритании и всей Европы в российском газе будут расти еще и потому, что Европа "заинтересована уйти с генерации на угле, так как газ — это наиболее эффективное энергетически топливо и экологически чистое топливо".

Надо отметить, что "Газпром" и сегодня поставляет в Великобританию около 17 миллиардов кубических метров в год через своповые поставки — обменные операции с Норвегией. То есть Норвегия поставляет газ в Великобританию в счет обязательств "Газпрома", а "Газпром" поставляет больше газа в континентальную Европу в счет обязательств Норвегии. С января по апрель экспорт российского природного газа в Европу достиг рекордных объемов (более 70 миллиардов кубов), по итогам года можно ожидать более 200 миллиардов. Это абсолютный рекорд за всю историю российского и советского газового экспорта.

Среди конкурентов России проблемы будут не только у Норвегии, но и у Ливии (из-за сложностей на газопроводе Greenstream), Алжира, так как цена здесь привязана к цене на нефть, а черное золото в последние месяцы заметно подорожало. Кроме того, Европа очень надеялась на иранский газ, а теперь в связи с возвратом санкций США это тоже практически закрытый проект. "Газпром" же отказался от прямой привязки контрактных цен к нефтяным котировкам.

По оценкам специалистов Оксфордского института энергетических исследований, к 2020 году добыча газа в ЕС сократится с 256 миллиардов до 212 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — до 146 миллиардов кубометров. По прогнозам Международного энергетического агентства, с 2015-го по 2040 год по темпам роста потребления природный и сжиженный газ будет занимать первое место среди энергоносителей. Спрос повысится в полтора раза, особенно за счет стран Азии и Ближнего Востока. Поэтому Лондону надо крепко над этим всем подумать, извиниться перед Москвой за сфабрикованное дело Скрипалей и налаживать торговые связи.

Читайте по теме:

Российский СПГ признали большой угрозой для США

Британцы будут жечь американские леса

Большая игра: Британия делает ход в пользу России?

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы газ спг Лондон газпром Скрипаль русофобия тереза мэй великобритания
Обсудить
Актуальная аналитика
Практика
К ожирению мир толкнули военные США
Газ
Почему Лондон попросит прощения у Москвы
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Читательский топ
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Сейчас читают
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Власть
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ
Авторские статьи
Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы
Экспертное мнение
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы Видео 
Новости Все >
Как Скрипку наказали в Гааге за русофобию
США планируют тайно взрывать ядерные бомбы
Антироссийские санкции обернулись "туалетным ударом" по Вашингтону
Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов
США вернутся в XIX век от атаки электромагнитным импульсом - вывод комиссии
Россияне выступают за снижение пенсионного возраста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Политика
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России

8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.

Госдума утвердила главу нового правительства России
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Общество
Политиков хотят сажать за вывод школьников на митинги
Любовь Степушова Почему Лондон попросит прощения у Москвы Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.05 интеллектуальны Соломон Соловьев Инна Новикова Ответ либералам: Мы - дети Победы Инна Новикова
Комментарии
Силовики предотвратили расстрел и подрыв "Бессмертного полка"
Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов
Самый старый холодильник находится в Великобритании
Военнослужащие устроили пьяный дебош в кафе Костромы
Аргентинский телеканал требует от Путина вернуть гей-пропаганду накануне ЧМ по футболу
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Аргентинский телеканал требует от Путина вернуть гей-пропаганду накануне ЧМ по футболу
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Почему Лондон попросит прощения у Москвы
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Владимир Слепак: Выплаты по безработице поддерживали тунеядцев
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов
Аргентинский телеканал требует от Путина вернуть гей-пропаганду накануне ЧМ по футболу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу

Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.

Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался