Почему Лондон попросит прощения у Москвы

Великобритания ведет себя крайне неразумно, испортив отношения с Россией делом Скрипалей. В связи с сокращением добычи газа в Северном море и объемов собственных хранилищ, а также выходом страны из Единого энергетического рынка после Brexit Лондону очень может понадобиться российский СПГ. Но законодатели хотят запретить поставки энергоносителей из России. Встает дилемма: политические амбиции или экономика.

Об этом пишет влиятельное издание Oilprice в статье "Почему российский газ является критическим для Великобритании". Автор статьи, cпециалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия), эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Виктор Катона, указывает, что Великобритания после выхода из Евросоюза лишится финансирования энергетической инфраструктуры из фондов ЕС. И это в условиях, когда она только на 40 процентов удовлетворяет свои потребности в природном газе. При этом 75 процентов ее импортного газа поступают по трубопроводу из Норвегии, с месторождений в Северном море, а десять процентов — это СПГ из Катара.

Добавим, что месторождения в Северном море после Brexit будет оспаривать Шотландия, которая не хочет выхода из ЕС.

Учитывая, что добыча в Северном море сокращается, как и объемы хранилищ, Россия могла бы стать реальной альтернативой для поставок газа в Великобританию, продолжает автор. Однако этому мешают политики, раздувающие русофобию, добавляет он. Виктор Катона указывает, что примеры такого сотрудничества есть. Например, когда Лондону в конце февраля срочно потребовался газ, в кратчайшие сроки с российского завода "Ямал СПГ" было доставлено два груза (каждый по 164 тысячи кубометров газа). "Все были довольны, кроме политической элиты", — замечает Кантона.

С вступлением в строй в 2020 году Балтийского завода СПГ, российский газ станет ближайшим источником этого сырья для британских потребителей. А ведь на ранних этапах планирования газопровода Nord Stream предусматривалось и строительство ответвления на Туманный Альбион, однако потом этот проект был отменен, сожалеет автор.

Не складывать все яйца в одну корзину и говорить со всеми — это хороший девиз. В то время как запрет "несимпатичных" и перекладывание трат на плечи потребителей за неудачные внешнеполитические решения — "это медленное экономическое самоубийство". Недолговечные политики демонстрируют полное незнание правил, по которым живут энергетические рынки, резюмирует автор. Добавим, что и другие рынки, потому что британские товары станут неконкурентноспособными на больших издержках по сырью.

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Виталий Бессель, "экономисты, а не политики управляют миром, поэтому Британия будет закупать сжиженный российский газ". По мнению эксперта "Правды.Ру", "у нас сейчас появился очень хороший шанс торговать, особенно на северных рынках Европы, за счет запуска проекта "Ямал СПГ", а проект "Балтика СПГ" во многом будет ориентирован на страны Северной Европы".

По мнению эксперта "Правды.Ру", потребности Великобритании и всей Европы в российском газе будут расти еще и потому, что Европа "заинтересована уйти с генерации на угле, так как газ — это наиболее эффективное энергетически топливо и экологически чистое топливо".

Надо отметить, что "Газпром" и сегодня поставляет в Великобританию около 17 миллиардов кубических метров в год через своповые поставки — обменные операции с Норвегией. То есть Норвегия поставляет газ в Великобританию в счет обязательств "Газпрома", а "Газпром" поставляет больше газа в континентальную Европу в счет обязательств Норвегии. С января по апрель экспорт российского природного газа в Европу достиг рекордных объемов (более 70 миллиардов кубов), по итогам года можно ожидать более 200 миллиардов. Это абсолютный рекорд за всю историю российского и советского газового экспорта.

Среди конкурентов России проблемы будут не только у Норвегии, но и у Ливии (из-за сложностей на газопроводе Greenstream), Алжира, так как цена здесь привязана к цене на нефть, а черное золото в последние месяцы заметно подорожало. Кроме того, Европа очень надеялась на иранский газ, а теперь в связи с возвратом санкций США это тоже практически закрытый проект. "Газпром" же отказался от прямой привязки контрактных цен к нефтяным котировкам.

По оценкам специалистов Оксфордского института энергетических исследований, к 2020 году добыча газа в ЕС сократится с 256 миллиардов до 212 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — до 146 миллиардов кубометров. По прогнозам Международного энергетического агентства, с 2015-го по 2040 год по темпам роста потребления природный и сжиженный газ будет занимать первое место среди энергоносителей. Спрос повысится в полтора раза, особенно за счет стран Азии и Ближнего Востока. Поэтому Лондону надо крепко над этим всем подумать, извиниться перед Москвой за сфабрикованное дело Скрипалей и налаживать торговые связи.

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