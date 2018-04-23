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Автор Редакция рубрики "Экономика"

"Се ля ви": Россия выиграет, если Иран проиграет

Экономика » Сырье

Нефть будет расти в цене, и этот тренд не остановят некомпетентные твиты Трампа с наездами на ОПЕК, считает эксперт Игорь Юшков. Кто будет диктовать условия на сырьевом рынке и кто проиграет?

Се ля ви: Россия выиграет, если Иран проиграет. 386255.jpeg

Нефть стремительными темпами будет расти в цене, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные хедж-фондов, инвестирующих в "черное золото". Газета называет ближайшую цель в 80 долларов за баррель в мае-месяце. Эксперты полагают, что эту тенденцию не остановит даже критика со стороны Дональда Трампа в Twitter, где президент США написал, что цены "искусственно раздуты" ОПЕК и это "неприемлимо".

Bloomberg указывает, что росту нефти будут способствовать сомнения Трампа в отношении продления "ядерной сделки" с Ираном, игра на повышение со стороны Саудовской Аравии, снижение объемов производства в Венесуэле, падение мировых запасов нефти, а также обострение обстановки в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

Как сказал "Правде.Ру ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, "есть два фактора повышения цен на нефть: сделка ОПЕК+ по ограничении добычи странами-экспортерами и геополитическая дестабилизация, в том числе угроза военного столкновения стран, которые являются крупными производителями и экспортерами нефти".

По мнению эксперта "Правды.Ру", "Трамп не понимает ситуацию на нефтяном рынке, где идет не манипулирование с ценами, а игра с объемами добычи". Именно эта игра формирует баланс спроса и предложения и, следовательно, цену. "Например, в России минэнерго не имеет полномочий указывать компаниям, сколько им надо добывать нефти, но президент может к ним обратиться и сказать: "Товарищи, было бы полезно, давайте соглашение заключим". И ему идут навстречу", — сказал в интервью "Правде.Ру" Игорь Юшков.

На самом деле, рост цен на нефть благоприятно влияет на рост производства сланцевой нефти в США, у которой высокая себестоимость добычи — 40-50 долларов за баррель, продолжил в интервью "Правде.Ру" экономист. И если уж укорять кого, то не ОПЕК, а расширенный формат этого соглашения, куда входит Россия, так как "ОПЕК — это уже не тот монстр, который ранее добывал большую часть нефти в мире. Сейчас это только около 40 процентов".

"Сейчас для США 60-70 долларов за баррель — это очень хорошо и для тех, кто добывает нефть, и для тех, кто ее перерабатывает. Это означает рост промышленности, рабочих мест — именно об этом Трамп все время и говорит", — сказал "Правде.Ру" Игорь Юшков.

Эксперт "Правды.Ру" заметил, что Трамп, скорее всего, не продлит ядерную сделку с Ираном. При Обаме целью вывода Ирана из-под санкций "было дать европейцам альтернативные российским источники газа". Но при Трампе с Европой не церемонятся. "На повестке дня главный вопрос — Россию в угол загнать санкциями, а заодно и всучить европейцам свой СПГ".

России же выгодна ситуация с дорогой нефтью и выгодно, что рубль не укрепляется за ростом нефти. "55, 60, 65 рублей за доллар — это нормально. Для бюджета слабый рубль — это выгодно, потому что нефтяники экспортируют за доллары, а здесь покупают за рубли, поэтому конкурентность российской экономики растет, пополняемость бюджета от этого только выигрывает. Что же касается расчета Трампа на покупку американского СПГ европейцами, то вряд ли последние это потянут, так же как и не построят газопроводы из Ирана в ближайшие десять лет", — сделал вывод в интервью "Правде.Ру" Игорь Юшков.

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