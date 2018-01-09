Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию

Россияне могут лишиться страховых пенсий. Уже были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Как не попасть в подобную историю, "Правде.Ру" рассказал председатель сенатского комитета по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский:

— Прежде всего надо понимать, кому можно рассчитывать на страховую пенсию по старости. Она формируется за счет взносов каждого, кто получает "белую" зарплату. Уходя на пенсию, человек будет иметь право на получение гарантированной пожизненной страховой пенсии.

Таким правом на сегодня обладает ряд категорий. Во-первых, учитывается возрастной показатель. Для мужчин — 60 лет, для женщин — 55. Исключением являются те, кто был занят на вредных производствах. Они могут уйти на заслуженный отдых на 5-10 лет раньше.

Вторым не менее важным критерием является трудовой стаж, который вы наработали. По закону это не менее пятнадцать лет. Впрочем, по достижении пенсионного возраста он у многих больше.

И третий показатель — это наличие заработанных пенсионных баллов. Проще говоря, вы должны положить в пенсионную копилку минимум 30 баллов. Как это сделать? Можно отработать 30 лет с минимальной зарплатой или 15 — с двукратным МРОТ, все эти годы перечисляя деньги в пенсионную систему. Таким образом вы получаете право на страховую пенсию. Заработать ее можно и с меньшим стажем. Однако тогда уйти на заслуженный отдых женщины должны с 60 лет, а мужчины с 65 лет.

Есть еще один (четвертый) вариант: вы прекращаете трудовую деятельность, живете на какие-то другие источники дохода и дожидаетесь социальной пенсии. Она меньше трудовой, но если она ниже прожиточного минимума в вашем регионе, то вам будут доплачивать из бюджета. Федеральным законодательством установлено: ни один пожилой человек в нашей стране не должен получать пенсию, которая вместе с социальными выплатами меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.

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