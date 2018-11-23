ОПК сопротивляется путинской конверсии. А нужна ли она?

Владимир Путин уже два года настойчиво просит предприятия ОПК переходить на выпуск гражданской продукции. Однако, они не торопятся, успешных примеров - единицы.

Президент России на совещании с представителями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) одной из задач он назвал диверсификацию, то есть расширение ассортимента в пользу гражданской продукции.

"Это ключевая, стратегическая задача, так как перевооружение отечественной армии скоро закончится, нужно будет как-то использовать освободившиеся производственные мощности. Мы должны это понимать, много раз с вами об этом говорили: время пройдет, гособоронзаказ сократится - что делать будете?", — заявил Путин на совещании в Сочи 20 ноября.

Как понять эту настойчивость в условиях обострения противостояния с США и намечающейся гонки вооружений? Помнится, Михаил Горбачев тоже затеял в 90-годы прошлого века конверсию, перестраивая предприятия ОПК на выпуск товаров народного потребления, в частности, даже на производство бытовых кастрюль. В итоге это привело к развалу отрасли и бегству специалистов.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Алексей Леонков есть удачные примеры конверсии. Например, ижевский завод "Купол" выпускает известные комплексы ПВО Тор-М2, но также "высокочистые материалы и сплавы". "Но это предприятие не стало перепрофлировать свои мощности, а было построено рядом фактически отдельное предприятие". Другой пример — компания "Вертолеты России" выпускают как боевые вертолеты, так и транспортные, заметил эксперт.

"То есть, если мы говорим про диверсификацию с умом, то она не должна повторять печальный опыт горбачевской перестройки. Для этого при госкорпорации "Ростех" было создано специальное подразделение, которое сопровождает весь цикл перепрофилирования, начиная от бизнес-проектов будущих производств, до полного сопровождения производственного цикла и помощь в маркетинговой реализации", - сказал Алексей Леонков.

Со своей стороны, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил для "Правды"Ру", что президент таким образом подает сигнал США, что трудные вопросы надо решать с помощью дипломатических переговоров, а не новой гонки вооружений".

"Имея высокотехнологичные средства массового поражения, скорее можно угробить эту лодку, в которой мы все находимся, чем в принципе защитить кого-то от чего-то", — подчеркнул эксперт.

Андрей Кошкин полагает, что из "кастрюлек Горбачева" государство сделало нужные выводы и больше не повторит ошибок. " У нас ОПК — это локомотив в экономике, который должен использовать свои производственные мощности в отраслях, нуждающихся в высокотехнологичных производственных проектах, в медицине, например", — резюмировал эксперт.

Как сообщала "Правда.Ру", по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, оборонной промышленности нужно готовиться к сокращению заказов в рамках государственной программы вооружений. Объемы заказов отечественным оборонным предприятиям будут постепенно снижаться по мере укомплектования российских вооруженных сил новейшими образцами техники. Таким образом, заводам необходимо будет обеспечить свою конверсию в рамках их переоснащения современной техникой, сказал Рогозин.

Известный в мире производитель бронетанковой техники недавно представил гражданскую продукцию — гусеничный экскаватор ЭО-41211А массой 23 тонны. Разработкой машины занимались создатели знаменитой "Арматы" — специалисты Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в корпорацию "Уралвагонзавод").

Однако, судя по недовольному тону российского президента на прошедшем совещании, конверсия двигается с огромным трудом, возможно, "Ростех" плохо руководит этим процессом?

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