Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года

У России нет адекватного ответа США на запрет поставок композита для новейшего гражданского самолета. Но проблему можно решить за полтора года.

США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла российского самолета МС-21- ключевого перспективного проекта в российском гражданском авиапроме. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на двух топ-менеджеров отрасли и высокопоставленного чиновника в аппарате правительства. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

По словам опрошенных газетой экспертов, удлиненное композитное крыло является одним из конкурентных преимуществ МС-21. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Весь проект Счетная палата оценивала в 438 млрд руб. Санкции наложены на АО "Аэрокомпозит" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех").

Теоретически специализацию может освоить Елабужский завод композитных изделий, но это приведет к сдвигу сроков реализации проекта, как минимум до 2025 года и потребует дополнительных инвестиций более, чем 50-55 млрд руб. лей. Есть так же есть вариант замены композита на металл, однако это резко снизит конкурентные преимущества лайнера.

В "Ростехе" "Коммерсанту" назвали проблему "надуманной": "Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается". В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что "в правительстве в деталях знакомы со всем, что происходит с МС-21. Проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует".

Однако невозможно разделить этот оптимизм, так как это уже второй тревожный сигнал за неделю. Два дня назад проблемы с экспортом в Иран возникли у компании "Сухой", оказалось, что 10-22 % деталей ее гражданского самолета Supеrjet-100 производятся в США, которые запретили его экспорт в Иран.

Возникают вопросы. Почему за пять лет санкций и проведения политики импортозамещения в ключевой отрасли с огромным экспортным потенциалом не решена проблема перехода на отечественные комплектующие и материалы? И второй — почему мы позволяем себя "пинать", не находя достойного ответа? "Боинг", похоже, уже считает дочерним предприятием российскую "Ависму", производящую для него титановые детали.

Таких случаев больших репутационных, финансовых и временных потерь будет все больше, так как санкции будут только усиливаться, а повод для них всегда найдется. В среду прошла новость, что газовики перевели Калининградскую область на сжиженный газ. И хотя это будет дороже магистального, но оправдано со стратегической точки зрения. Так почему же в авиастроении — не придерживаются такой понятной позиции?

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор портала Avia. ru Роман Гусаров, такие проекты как МС-21 реализуются в течение порядка 10-ти лет с "закладкой" туда и технологий, и поставщиков, и партнеров. "Никто подумать не мог, что ситуация изменится настолько, что будут санкции, причем они до сих пор касались оборонных предприятий, а не гражданских предприятий, коим является ОАК" —, отметил эксперт.

"Очевидно, что здесь речь идет о нечестной конкуренции со стороны американцев. Например, "Аэрофлот" приобрел 50 самолетов "Боинга", Это порядка 5 миллиардов долларов", сказал Роман Гусаров. По его мнению, "технологически произвести крыло из отечественных материалов можно уже сейчас, но придется повторить весь комплекс испытаний по сертификации заводов, материалов и самолета по европейским стандартам. На это "уйдет года полтора, не меньше".

По словам Романа Гусарова, России не нужно в своем ответе запрещать продажу "Боингу" титановых изделий. "За 3-4 года все производители авиационной техники нарастят его производство в других странах, а мы уже на этот рынок никогда не вернемся. Наша страна потеряет огромные бюджетные деньги, рабочие места и налоги. Огромное производство, которое, по большому счету, держится на зарубежных заказах, может оказаться на грани закрытия", - сделал вывод эксперт.

Со своей стороны глава Комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов полагает, что "мы могли титан прекратить поставлять Boeing и Airbus". Но тогда может быть ответ - самолеты Boeing и Airbus могут быть помещены в санкционные списки для России. Это означает, "что у нас просто исчезнет такое понятие как воздушный транспорт страны, так как около 95% пассажирооборота выполняется на самолетах западного производства".

«Мы в1990 году в системе Министерства гражданской авиации имели 15 тысяч летательных аппаратов. И ни одного западного. Ни одного! И прикрывали все ниши малой авиации: самолет Ан-2, маленькие вертолетики; средней авиации: самолет М-24 и Як-40 и подобные; межрегиональной авиации: самолеты ТУ-134, 154, ТУ-204, ТУ-214 и так далее, международной дальней авиации: ТУ-114, Ил-62 и других. Первый сверхзвуковой самолет наш полетел по расписанию рейсом «Москва - Алма-Ата». Не французский «Конкорд», а мы полетели. То есть мы были великой авиационной и самолетостроительной державой. Ныне, видите, куда мы скатились куда за эти 30 лет? Стыдоба", - сказал Олег Смиронов для "Правды.Ру".

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