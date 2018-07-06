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Автор Руслан Веснянко

Полетит ли "Руслан" на российских крыльях

Экономика » Производство » Авиация

После введения Украиной антироссийских санкций, которые запретили поставки двигателей "Мотор Сич" в соседнюю страну, а также продлевать ресурс российских Ан-124, в Москве задумались о самостоятельном производстве двигателей и выпуске собственного транспортного самолета.

Полетит ли
Ан-124 Руслан. Фото: Википедия

На Украине на это страшно обиделись и заявили, что у россиян ничего не получится. Правда те же самые предсказания были слышны пару лет назад по поводу невозможности строительства Крымского моста. Чем закончится это "противостояние"? Попробуем разобраться.

Командующий военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов заявил, что регулярно рассматривается вопрос о возобновлении производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", но окончательного решения пока не принято. Он считает "Руслан" самолетом, опередившим свое время, а также подчеркнул, что Ан-124 нельзя считать исключительно украинской разработкой: хотя концерн "Антонов" находится в Киеве, но в создании лайнера принимали участие предприятия всей авиастроительной промышленности СССР.

Возобновление производства Ан-124 — весьма сложная, но вполне решаемая проблема, считает вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин: "Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности".

Представим кратко "камень преткновения". Военно-транспортный Ан-124 имеет грузоподъемность 120-150 тонн, его дальность полета с такой нагрузкой — 4800 километров, с грузом 80 тонн — до 7500 километров. Для сравнения: дальность полета Ил-76 МД-90А с максимальной нагрузкой до 52 тонн не превышает 4100 километров. Сравним габариты трюмов: у "Руслана" он почти вдвое больше. Его ширина — 6,4 метра, высота — 4,4 метра и длина 36 метров против 3,4, 3,4 и 24,5 метра соответственно у Ил-76 МД-90А. Сейчас на вооружении ВКС России осталось девять Ан-124, еще 12 используются в авиакомпании "Волга-Днепр".

Однако в скором будущем будет необходимо решать проблему с комплектующими, в первую очередь — с двигателями Д-18Т, производимыми на Украине заводом "Мотор Сич". Если вопрос решен не будет, то, по всей вероятности, "Русланы" будут постепенно выводиться из эксплуатации — их по одному будут пускать на "органы", используя как склад запчастей для остальных "собратьев".

"Военные транспортники совсем недавно прошли модернизацию. У всех военных самолетов "Руслан" ресурс разный, но можно говорить о том, что им осталось летать около 15 лет. Этого времени должно хватить для создания самолета им на замену", — считает эксперт комитета по транспорту Госдумы Роман Гусаров.

Именно поэтому в России началась проработка проекта собственного тяжелого дальнего транспортника.

Использованные в Сирии российские "Русланы" доказали, что являются незаменимым средством переброски войск, гуманитарных грузов и техники. Однако вскоре встанет во весь рост проблема, проектировщики самолета ведь находятся в Киеве. И ввиду введенных Киевом антироссийских санкций сотрудничество "Антонова" с россиянами было прекращено, а одновременно и все российско-украинские авиационные проекты, включая производство "Русланов".

В "Антонове" полагают, что в России не смогут сами возобновить производство Ан-124. И даже больше — выражают большие сомнения, что российская промышленность вообще способна создать собственный воздушный грузовик. Изготовление и даже модернизация самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно, заявили в пресс-службе компании. Ибо только они обладают всей необходимой технической информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и летной годности. При этом в Киеве признают, что в 1984–2004 годах на ульяновском авиастроительном заводе "Авиастар-СП" в сотрудничестве с "Антоновым" создали 36 самолетов Ан-124 (две трети от общего числа этих самолетов).

Впрочем сложности с возможным производством самолета в РФ признают и там. Причем они при этом ссылаются не на юридические, а на технологические и даже экономические причины. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что возобновление производства "Русланов" нынче очень проблематично.

"Ан-124 разрабатывался во времена СССР в глубокой кооперации со многими союзными республиками. Многие технологии утеряны, а их восстановление требует значительных ресурсов и финансовых средств, — отмечает он. — Вот уже более десяти лет Россия восстанавливает производство тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76. А массовое серийное производство его только запускается. Ан-124 — изделие более серьезное. На нем установлены уникальные двигатели Д-18Т, которые производились на Украине. По понятным причинам она эти двигатели поставлять в Россию не будет. А своих подобных "движков" у России нет, их разработка только идет. Чтобы проект по Ан-124 заработал, России нужно найти для себя международного партнера, но сейчас это сделать трудно".

А что думают по этому поводу украинские эксперты?

Закончится это тем, что Россия будет выпускать новый самолет, имеющий аналогичные задачи, отметил Василий Стоякин. "Я не специалист в области авиастроения, но "Руслану" более 35 лет — в чем смысл восстановления производства самолета, который разрабатывался в другую технологическую эпоху? Вопрос тут не в том, получится или нет, а в целесообразности, — недоумевает политтехнолог. — Получится — вопрос скорее юридический, чем технологический. У России имеется вся документация и, видимо, часть технологической оснастки, что, наверное, позволяет запустить производство по китайской схеме (в смысле, скопировать и поставить свой лейбл). Украина может обратиться в суд, но что из этого выйдет, я не знаю".

Экономист и политолог Александр Дудчак, наоборот, считает, что Россия способна выпускать подобную технику, и не только значительно модернизированную, а полностью новую, основанную как на постсоветских совместных, так и на самостоятельных разработках. "Две трети всех созданных "Русланов" были собраны в России. И в РФ в конце 2013 года были грандиозные планы на совместное производство с украинским "Антоновым" новых самолетов. Однако не от большого ума эти планы были похоронены Майданом. Теперь в Киеве могут кусать локти, могут шаманить по образцу "ничего-у-вас-не-получится". Но зависть — плохое чувство, особенно при отсутствии ума", — подчеркивает эксперт.

"Маловероятно, что Ан-124 имеет будущее в России или на Украине. Это продукт СССР, и его создавали не столько для бизнеса, сколько для имиджа. Поэтому ему сложно конкурировать на мировом рынке. Скорее всего, Россия и сама поймет, что нет ничего лучше "Боинга", а "Ан" — это уже история", — резюмировал экономист Александр Охрименко.

"Честно говоря, на "обиды" Украины уже мало кто обращает внимание. Страна своими руками ради призрачных европейских мифов окончательно уничтожила промышленность: авиастроение, ракетостроение, кораблестроение и прочее, — констатирует политик Александр Голуб. — Специалисты выехали в ту же Россию и другие страны. Европе продукция эта абсолютно неинтересна (нужно поддерживать собственные производства). А посему обижаться в этой ситуации остается только на самих себя".

Концерн "Антонов" продолжает существовать в составе "Укроборонпрома". Всё остальное домыслы, сказал эксперт Александр Мордкович. "Существует он, правда, из последних сил. Заказов нет, и их невозможно принять. Технологически выпустить самолет без РФ "Антонов" не может. Разве что за исключением модернизации "Чебурашки" для саудитов, но это ОДИН опытный образец. Производство планируется в Саудовской Аравии. Что касается "Руслана", то пока речь о возобновлении производства не идет. Напротив, Объединенная авиастроительная корпорация России заказала экспертизу сборочных стапелей для частичного демонтажа в связи с большой загрузкой по программе выпуска "Илов". Так что, скорее всего, Ан-124 уходит в историю", — предрекает эксперт.

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Темы Ан-124 Руслан Россия Украина самолеты авиастроение
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