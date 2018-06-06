Сын Рогозина вырулит с аналогом "Руслана" в суд. Выиграет?

Какие шансы у ГП "Антонов" выиграть суд у "Авиастар-СП" по вопросу производства аналога "Руслана" в России, рассказал "Правде.Ру" юрист Анатолий Капустин.

Россия заявила, что намерена начать производство тяжелого транспортного самолета на базе Ан-124 "Руслан". "Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске (завод "Авиастар-СП"). Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей", — сказал генеральный директор компании Алексей Рогозин.

Украинское издание "Обозреватель" выяснило, что в Ульяновске был построен производственный комплекс, получивший название АО "Авиастар", именно для выпуска "Русланов". С помощью ГП "Антонов" было запущено серийное производство этого самолета и выпущено 36 самолетов. "Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета — ГП "Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — говорится в письме предприятия в адрес газеты.

Не являются ли намерения и действия Москвы нарушением прав интеллектуальной собственности. Могут ли украинцы подать на нас в суд? И если подадут в суд, то чем он может закончиться?

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, надо разбираться, насколько новый российский самолет будет самостоятельной разработкой, насколько будут там использованы украинские наработки.

"Наверняка были соглашения, которые регулировали вопросы прав на интеллектуальные продукты и, естественно, ограничения на их использование. Скорее всего, договор конфиденциальный, они его покажут только в суде. Если новый самолет будет совершенно новой конструкции, в которой просто будут использоваться элементы или узлы, ранее производимые, то украинцам скажут "до свидания". Если будут зарегистрированные патенты, то закон (и наш, и их, и международная конвенция) обяжет Россию обратиться за получением согласия. Если это второстепенные вещи, и им ("Антонову") нужны деньги, они, конечно же, лучше продадут права, чем будут судиться, и выручат те же самые деньги. Ничего лучшего они не получат", — сказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Напомним, созданный в 1980-е годы в СССР самолет Ан-124 "Руслан" серийно производился в течение 20 лет и сегодня остается самым грузоподъемным самолетом в мире. "Ан-124 — это детище советской авиастроительной промышленности, никаких особых прав на машину у Киева нет. В конце концов, Украина проводит модернизацию своего вертолетного парка, не спрашивая разрешения Московского завода имени Миля", — отметил в беседе с RT военный обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

С 1984-го по 2004 год было выпущено 55 самолетов. Две трети — производства "Авиастара". Россия является и основным эксплуатантом "Русланов". Шестнадцать машин стоят на вооружении ВВС, 12 составляют парк грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", восемь машин эксплуатирует госавиакомпания "224-й летный отряд". Украина использует только семь самолетов.

Универсальность Ан-124 подтверждается его активным использованием российской армией в рамках проведения сирийской операции, а также коммерческим успехом компании "Волга-Днепр", которая доставляет грузы по всему миру.

Недавно компания "Волга-Днепр" сообщила руководству НАТО о своем решении отказаться от перевозок военной техники и грузов альянса. Таким образом, с января 2019 года НАТО станут недоступны услуги самых грузоподъемных и сверхтяжелых самолетов в мире Ан-124 "Руслан", составляющих основу авиапарка компании, контракт не будет продлен.

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