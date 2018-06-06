Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Производство
Авиация Энергетика Металлургия Автопром ВПК Судостроение
Автор Любовь Степушова

Сын Рогозина вырулит с аналогом "Руслана" в суд. Выиграет?

Экономика » Производство » Авиация

Какие шансы у ГП "Антонов" выиграть суд у "Авиастар-СП" по вопросу производства аналога "Руслана" в России, рассказал "Правде.Ру" юрист Анатолий Капустин.

Сын Рогозина вырулит с аналогом

Россия заявила, что намерена начать производство тяжелого транспортного самолета на базе Ан-124 "Руслан". "Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске (завод "Авиастар-СП"). Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей", — сказал генеральный директор компании Алексей Рогозин.

Украинское издание "Обозреватель" выяснило, что в Ульяновске был построен производственный комплекс, получивший название АО "Авиастар", именно для выпуска "Русланов". С помощью ГП "Антонов" было запущено серийное производство этого самолета и выпущено 36 самолетов. "Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета — ГП "Антонов" — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — говорится в письме предприятия в адрес газеты.

Не являются ли намерения и действия Москвы нарушением прав интеллектуальной собственности. Могут ли украинцы подать на нас в суд? И если подадут в суд, то чем он может закончиться?

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, надо разбираться, насколько новый российский самолет будет самостоятельной разработкой, насколько будут там использованы украинские наработки.

"Наверняка были соглашения, которые регулировали вопросы прав на интеллектуальные продукты и, естественно, ограничения на их использование. Скорее всего, договор конфиденциальный, они его покажут только в суде. Если новый самолет будет совершенно новой конструкции, в которой просто будут использоваться элементы или узлы, ранее производимые, то украинцам скажут "до свидания". Если будут зарегистрированные патенты, то закон (и наш, и их, и международная конвенция) обяжет Россию обратиться за получением согласия. Если это второстепенные вещи, и им ("Антонову") нужны деньги, они, конечно же, лучше продадут права, чем будут судиться, и выручат те же самые деньги. Ничего лучшего они не получат", — сказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Напомним, созданный в 1980-е годы в СССР самолет Ан-124 "Руслан" серийно производился в течение 20 лет и сегодня остается самым грузоподъемным самолетом в мире. "Ан-124 — это детище советской авиастроительной промышленности, никаких особых прав на машину у Киева нет. В конце концов, Украина проводит модернизацию своего вертолетного парка, не спрашивая разрешения Московского завода имени Миля", — отметил в беседе с RT военный обозреватель журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

С 1984-го по 2004 год было выпущено 55 самолетов. Две трети — производства "Авиастара". Россия является и основным эксплуатантом "Русланов". Шестнадцать машин стоят на вооружении ВВС, 12 составляют парк грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", восемь машин эксплуатирует госавиакомпания "224-й летный отряд". Украина использует только семь самолетов.

Универсальность Ан-124 подтверждается его активным использованием российской армией в рамках проведения сирийской операции, а также коммерческим успехом компании "Волга-Днепр", которая доставляет грузы по всему миру.

Недавно компания "Волга-Днепр" сообщила руководству НАТО о своем решении отказаться от перевозок военной техники и грузов альянса. Таким образом, с января 2019 года НАТО станут недоступны услуги самых грузоподъемных и сверхтяжелых самолетов в мире Ан-124 "Руслан", составляющих основу авиапарка компании, контракт не будет продлен.

Читайте по теме:

СМИ рассказали, чем ВКС России заменят украинские "Антоновы"

Украина потребовала компенсацию за страдания из-за Крымского моста

Европа заставит "Газпром" заплатить за Украину

Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Украина подает в суд на Россию
Темы суд самолет ГП Антонов Авиастар-СП авиастроение самолет Руслан Украина и Россия Анатолий Капустин
Обсудить
Актуальная аналитика
Авиация
Сын Рогозина вырулит с аналогом "Руслана" в суд. Выиграет?
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Законодательство
Анонимайзеры в России вне закона
Читательский топ
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Сейчас читают
Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ
Авторские статьи
Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ Видео 
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Политика
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
Европа заразила весь мир проказой
Человек
Европа заразила весь мир проказой Видео 
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть Видео 
Новости Все >
"С какого ты района", или Учите русский язык
Центробанк готовится к пятилетке санкций
Россияне потеряют по 822 тысячи рублей из-за пенсионной реформы
Патриарх Кирилл предупредил о язычниках в спецназе и спорте
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Почему в правительстве посмеялись над словами Медведева
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Экономика
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Мир
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Мир
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Происшествия
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Технологии
"Мрию" забрал Китай, "Русланы" заберет Россия
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Сергей Лебедев Анонимайзеры в России вне закона Сергей Лебедев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.06 революционны Соломон Соловьев Любовь Степушова Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу Любовь Степушова
Комментарии
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Россия закроет границу для иностранцев-русофобов
"Снимай санкции!": Париж, Лондон и Берлин выдвинули Трампу ультиматум
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Почему в правительстве посмеялись над словами Медведева
Киев обвинил Россию в захвате новой части Украины
Патриарх Кирилл предупредил о язычниках в спецназе и спорте
Эксперты поражены бедностью 60% россиян
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Патриарх Кирилл предупредил о язычниках в спецназе и спорте
Россияне потеряют по 822 тысячи рублей из-за пенсионной реформы
CNN раскрыл постоянные звонки Трампа и Путина
Эксперты поражены бедностью 60% россиян
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"

Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Как Италия смертельно отравит еврозону
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался