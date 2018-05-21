Экологичный и биостойкий ПЕНОПЛЭКС®

Современная эколого-технологическая проблема, влияющая на мировую экосистему и здоровье населения, — это биодеструкция. Биоповреждение строительных материалов и конструкций снижает долговечность зданий и сооружений различного назначения, способствует возникновению аварийных ситуаций. К основным причинам таких биоповреждений относятся: сверхнормативная влажность и применение органических компонентов в отделочных и иных материалах.

Актуальная проблема развитых стран

Для многих развитых стран одной из главных экологических проблем является неудовлетворительное качество воздуха внутри помещений. Сырость и плесень служат причиной этой масштабной беде. Например, в Финляндии уже запустили программу по борьбе с плесенью, в которой примут участие шесть крупнейших городов страны. Целью программы страна ставит создание единой для всех городов модели борьбы за улучшение качества воздуха в помещениях.

Нарушение температурного режима и технологических требований при строительстве, повреждение гидроизоляции ведут к повышению влажности строительных материалов и конструкций. Поэтому в последнее время большое внимание уделяется энергоэффективности зданий. Благодаря своим преимуществам в качестве утеплителя ограждающих конструкций зданий и сооружений широкое распространение получил ПЕНОПЛЭКС ® .

Исследования на биостойкость

При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений невозможно полностью исключить намокание утеплителя, поэтому исследователями Власовым Д. Ю. и Старцевым С. А. были проведены всесторонние испытания материала ПЕНОПЛЭКС ® на биостойкость. Исследование было основано на нормативных документах, регламентирующих параметры биостойкости материалов, использующихся в условия агрессивных сред, и на документе, посвященном защите строительных конструкций от негативных биологических воздействий окружающей среды. Микроорганизмами-деструкторами стали микробы, которые реально развиваются на теплоизоляционном материале в различных условиях эксплуатации. Для проведения испытаний использовалось сочетание микроорганизмов (биопленок), обладающих высокой устойчивостью к внешним воздействиям.

Условия испытаний

ПЕНОПЛЭКС ® эксплуатируется при переменных температурах в грунтах, на границе фундаментов и грунта, фасадах с различным содержанием органического и минерального вещества. Поэтому испытания были проведены в различных питательных средах при разных влажностных режимах. Продолжительность исследования составляла от 28 до 84 дней. Поведение ПЕНОПЛЭКС ® и динамику микробов фиксировали начиная с трех суток после заражения до трех месяцев.

ПЕНОПЛЭКС ® - защитный барьер от микробов

ПЕНОПЛЭКС ® поместили на поверхность активно растущей плесени, микробы прикреплялись к материалу за счет свойств питательной среды, но не размножались. Такой тест повторяет природные условия, при которых ПЕНОПЛЭКС ® окажется в зоне интенсивного роста биодеструкторов. При этом ПЕНОПЛЭКС ® фактически останавливает распространение микроорганизмов, создавая защитный барьер.

Исследование в жидкой среде

В экспериментах в жидкой среде, насыщенной микробами, отдельные биопленки развивались на границе воздушной и водной среды. Агрессивные микроорганизмы формировались только на границе раздела сред. Роста микробов на поверхности материала не наблюдается — ПЕНОПЛЭКС ® остается чистым.

Результаты испытаний и преимущества ПЕНОПЛЭКС ®

Ряд испытаний Власова Д. Ю. и Старцева С. А. показал, что ПЕНОПЛЭКС ® является химически и физически нейтральным. ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает влагу и обладает биостойкостью. В ПЕНОПЛЭКС ® отсутствуют питательные вещества, способствующие росту плесневых грибов на его поверхности. Кроме того, технические свойства материала препятствуют впитыванию влаги, а также развитию микроорганизмов. Следовательно, в естественных условиях эксплуатации ПЕНОПЛЭКС ® попадание на его поверхность микроорганизмов не приведет к развитию биопоражения, а будет сдерживаться благодаря свойствам материала.

Безопасное исходное сырье ПЕНОПЛЭКС ®

Сырьем для производства ПЕНОПЛЭКС ® служат гранулы пенополистирола общего назначения. ПЕНОПЛЭКС ® изготавливается из абсолютно безопасного сырья, которое также используется для производства пищевой упаковки, упаковки для медицинских препаратов, пластиковой посуды, детских игрушек, канцелярии, бытовой техники. Качественный утеплитель ПЕНОПЛЭКС ® не содержит вредных веществ и их соединений, он безопасен и экологичен.

Эксплуатация экологичного ПЕНОПЛЭКС ®

Качественный утеплитель ПЕНОПЛЭКС ® позволяет внедрять инновационные энергоэффективные технологии в строительстве. Благодаря своим свойствам экологичный ПЕНОПЛЭКС ® снижает теплопотери конструкций и уменьшает выбросы CO 2 в атмосферу. Эксплуатация ПЕНОПЛЭКС ® в транзитных зонах грунта, в основании зданий и сооружений, где формируется агрессивная водонасыщенная среда, не вызывает опасений. ПЕНОПЛЭКС ® подтвердил свою биостойкость и экологичность.

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