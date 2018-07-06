В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?

Уже в 2020 году предприятия ракетно-космической отрасли России столкнутся с последствиями отказа США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Об этом говорится в пояснительной записке к годовому отчету за 2017 год НПО "Энергомаш", которые и производит вышеназванные двигатели. Действительно все настолько серьезно?

На фото: старт Atlas 5

На предприятии ссылаются на принятый американским конгрессом закон о полномочиях в сфере национальной обороны на 2018 финансовый год, которые вносит значительные изменения в порядок государственных закупок министерства обороны США.

"В 1603 разделе рассматриваемого закона отдельно указано, что к странам, подпадающим под рассматриваемый запрет, относится и Россия. Ограничения не будут применяться к запускам, осуществляемым до 31 декабря 2022 года. Однако с учетом сроков производства ракет-носителей, негативные последствия российские предприятия начнут испытывать уже в 2020 году", — отмечается в записке.

Как отмечается в документе, "Энергомаш" является "экспортером высокотехнологичной и наукоемкой продукции со значительной частью выручки, номинированной в долларах США, и основной частью затрат, номинированных в рублях".

В 2018 году предприятие планирует поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, два РД-191 и шесть двигателей РД-181. Двигатели РД-180 устанавливаются на ракету Atlas 5, РД-181 — на Antares.

Следует отметить, что американские законодатели не первый год лоббируют отказ от российских двигателей. Ранее этому активно противодействовал Пентагон — по той простой причине, что у США не было альтернативы российским двигателям. Теперь у США есть варианты, хотя речь не идет о замене прямо завтра.

Но для российских производителей оборудования ситуация и в самом деле не самая веселая, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"В свое время некоторые наши руководители заявили, что США сильно зависят от наших двигателей. Но это не так, у них много двигателей своих есть. И они сказали, что если вы вносите в коммерческие дела политику, то мы примем свои меры. Нам можно парировать (ущерб) только финансированием за счет госзаказа", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его словам, перебросить эти двигатели на другие рынки не получится. "Это вещи, которые делаются очень долго, а не так, что купил и поставил. Там все совмещается, электросхем очень много. И поэтому если бы такой проект (по альтернативам продаж в другие страны) был, о нем было бы уже несколько лет известно. Были разговоры, что китайцы могли бы купить эти двигатели. Но видимо эти разговоры так и остались разговорами. Китайцы видимо поинтересовались подробнее, что это за двигатели — и на этом остановились. Это в прошлом году было. Они хотели купить парочку двигателей, посмотреть, что у них внутри. А мы хотели продавать большую серию. Да и в принципе, покупка отдельных экземпляров никак не спасает предприятие", — отметил Иван Моисеев.

Он еще раз подчеркнул, что единственным вариантом при неблагоприятном развитии событий останется только государственный заказ. "Это неизбежно. Либо вообще отказываться от производства двигателей", — подчеркнул эксперт. И добавил, что "руководство будет вынуждено на это посмотреть".

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