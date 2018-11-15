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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Казахстанский тенге отмечает юбилей

Экономика » Финансы » Деньги

Четверть века назад, 15 ноября 1993 года, независимый Казахстан обрел свою национальную валюту — тенге. Это стало важным шагом на пути строительства суверенного государства.

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Сейчас, спустя 25 лет, очевидно, что новая валюта состоялась, как состоялось и заняло важное место на карте мира новое казахстанское государство. Сегодня его бессменный руководитель и первый президент Нурсултан Назарбаев имеет полное право заявлять: "Наша национальная валюта — тенге — есть символ независимости и состоятельности государства".

С этим трудно не согласиться. Во все времена национальная валюта и собственная банковско-финансовая система были важнейшими атрибутами независимости. История показывает, что экономики стран, где отказались от введения национальной денежной единицы и используют валюту других стран, остаются в зависимом или полузависимом состоянии. Это характерно для бывших колоний.

Именно запуск в экономику новой национальной валюты был во многих случаях наиболее эффективным средством преодоления гиперинфляции, коллапса финансовой системы, распада экономических связей. Так было в Венгрии после Второй мировой войны, в Германии после Первой, во многих постсоветских странах.

Впрочем, сама по себе национальная валюта не является панацеей, если она не сочетается с разумной экономической и денежно-кредитной политикой. Примеров тому тоже множество. Прямо на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа в Венесуэле, где инфляция, по прогнозам МВФ, может к концу года достичь 1 миллиона процентов. И это в стране, занимающей первое место в мире по запасам "черного золота"! Еще в памяти недавняя чудовищная гиперинфляция в Зимбабве, похоронившая национальную валюту этой страны.

Совсем иначе произошло в Казахстане. Введение в оборот тенге позволило создать национальную финансовую систему, насытить экономику деньгами, преодолеть спад производства, вызванный распадом советских экономических связей, и перейти к устойчивому росту. Сегодня банковско-финансовая система Казахстана — одна из наиболее сильных и устойчивых на постсоветском пространстве. А Астана становится финансовым центром мирового уровня. Во многом благодаря финансовой устойчивости, экономической и политической стабильности власти Казахстана ставят задачу войти в тридцатку наиболее развитых стран мира.

Но вернемся на четверть века назад. Право Казахстана иметь суверенную финансово-кредитную систему и государственный банк было установлено еще Декларацией о государственном суверенитете Казахской ССР, принятой 25 октября 1990 года, когда до распада СССР оставалось больше года. Конституционный закон "О государственной независимости РК" от 16 декабря 1991 года также зафиксировал намерение Казахстана создать свою денежную систему. Это же было подтверждено первой Конституцией РК, принятой 28 января 1993 года.

Тем не менее, Казахстан ввел собственную валюту позже, чем большинство других постсоветских республик, основательно подготовившись к этому ответственному шагу. До 15 ноября 1993 года страна использовала в качестве платежного средства рубль.

Изначально правительство Казахстана пыталось остаться в рублёвой зоне и вело переговоры о её сохранении с Россией и странами СНГ. К концу августа 1993 года все республики бывшего Союза, включая Россию отказались от рубля и ввели свои национальные валюты. Только Казахстан оставался единственной страной, продолжавшей пользоваться советским рублём. Перед руководством страны возникла реальная угроза наплыва на территорию Казахстана никому не нужных советских дензнаков, способная разрушить всю экономику до основания. Введение тенге положило конец такого рода спекуляциям и положило начало созданию собственной денежно-кредитной системы.

Название для новой валюты выбирали из нескольких вариантов, среди которых были "сом", "сум", "алтын", "танга", "акша" и другие. В итоге было решено взять за основу название тюркской серебряной монеты средневековья "денге" или "таньга". От этой монеты ведет свое происхождение русское слово "деньги".

Эскизы первой серии банкнот вручную создавали казахстанские художники. В них были использованы портретные изображения выдающихся деятелей казахского народа: Абая, Аль-Фараби, Абылай-хана, Чокана, Абулхаир-хана, Курмангазы. В дальнейшем от такого дизайна было решено отказаться. Дело в том, что после распада СССР республика переживает ренессанс религии, а ислам не одобряет изображения человека. В последующих сериях для оформления банкнот использовали главным образом картины природы, памятников архитектуры и истории казахского народа, орнаменты. Но есть и исключения. К 25-летию независимости страны была выпущена юбилейная десятитысячная купюра с портретом первого президента Н. Назарбаева, и это нашло понимание у общества, в том числе и верующих мусульман.

Печатались купюры первой серии в Англии. Заказ получила небольшая типография "Харрисон и сыновья", ставшая потом широко известной именно благодаря виртуозному изготовлению клише казахстанских бумажных денег, ярких и запоминающихся. Отпечатанные тенге в обстановке строгой секретности доставили самолетами в Казахстан и распределили по банкам.

Обмен рублей на тенге занял всего пять дней, начиная с 15 ноября. Один тенге давали за пятьсот рублей. Каждый гражданин Казахстана старше 16 лет имел право обменять до 100 тысяч рублей. Тогда же был установлен и первый обменный курс к твердым валютам: один доллар был равен 4,5 тенге.

С этого момента тенге является единственным разрешенным платежным средством для внутренних расчетов на территории Республики Казахстан. Он свободно обменивается на рубли, доллары, евро и другие мировые валюты.

За 25 лет своего существования казахстанская валюта пережила несколько девальваций, связанных с кризисными периодами в мировой экономике. Но гиперинфляции страна избежала, в отличие от некоторых соседей. Сегодня за доллар дают около 370 тенге. Впрочем, постепенное удешевление национальной валюты к доллару — общая черта для переходных экономик, особенно для экспортеров сырья. Достаточно сказать, что со дня первых валютных торгов на Московской межбанковской валютной бирже рубль подешевел к доллару в 540 раз, и это не мешает устойчивому функционированию российской экономики.

Очевидно, что становление национальной валюты дало мощный толчок развитию экономики и всего казахстанского общества. Это отметил глава Национального банка страны Данияр Акишев, выступая на конференции "25 лет независимости Казахстана: национальная валюта" в ноябре 2016 года. "Тенге — это символ финансовой независимости страны", — сказал он. — Только собственная валюта могла обеспечить новый уровень развития и проведения структурных преобразований по построению рыночной экономики. Только собственная валюта могла обеспечить проведение независимой экономической и денежно-кредитной политики и получить реальный экономический суверенитет".

Результаты такой политики налицо. Обеспечив устойчивый экономический рост, накопив инвестиционные средства и наполнив национальные фонды развития, Казахстан ставит перед собой новые задачи, о которых четверть века назад трудно было и мечтать. В стране разворачивается третья модернизация. Ее суть — в создании современной инновационной экономики, адаптированной к реалиям цифрового мира, и максимальном использовании человеческого потенциала.

Финансовые возможности сегодняшнего Казахстана позволяют ему взять курс на строительство социального государства, в котором благосостояние, развитие и интересы людей являются приоритетом. За годы независимости существенно изменились стандарты жизни казахстанцев, возросли её уровень и качество. Реализуются глобальные реформы в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, занятости.

Именно социальной сфере посвящено последнее обращение Нурсултана Назарбаева к народу, озвученное им 5 октября этого года. Название документа "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" само говорит о направленности нынешнего политического курса. Речь в нем идет о росте зарплат, стимулировании занятости, налоговых послаблениях, финансировании социальной сферы, путях решения жилищного вопроса, экологии, реформировании госаппарата и многих других мерах, призванных улучшить качество жизни людей.

"Устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышение уровня жизни, — заявил президент. — Мы готовы к решению новых задач".

Все это было бы невозможно, если бы четверть века назад не были приняты судьбоносные решения, среди которых и указ от 13 ноября 1993 года о введении национальной валюты.

Сегодняшние бумажные тенге — такие же яркие и красивые, как и купюры первой серии. Живописность казахстанских банкнот признают во всём мире, купюры тенге регулярно попадают в рейтинги самых красивых купюр мира. На одной из них мифологическая птица Самрук, венчающая монумент "Қазақ Елі", соседствует с современными небоскребами Астаны и изображениями голубей, символа мира. Все это как нельзя лучше характеризует образ современного независимого Казахстана.

Михаил Чумалов, кандидат исторических наук

Источник фото: Zakon.kz

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