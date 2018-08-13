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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?

Экономика » Финансы » Деньги

Министр финансов Антон Силуанов анонсировал возможный ответ на очередные американские санкции. Те, стоит напомнить, могут включать в себя не только запрет на поставки американской техники двойного назначения, но и ограничения деятельности российских банков, снижение уровня дипломатического взаимодействия, а также запрет на полеты в США компании "Аэрофлот".

Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?. 390690.jpeg

Что касается нашего "ответа Чемберлену", то многие уже назвали его "дедолларизацией". Сам же Антон Силуанов заявил, что "доллар — это ненадежная валюта". При этом чиновник отметил, что "мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов". И, в общем, в контексте санкций против России Антон Силуанов констатирует факт. Однако самое интересное — это выход, который он предлагает в нынешней ситуации.

По словам чиновника, "…мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и, в конце концов, национальную валюту". При этом чиновник добавил, что возможно еще большее сокращение вложений России в американские ценные бумаги. По словам Силуанова, "Россия уже существенно уменьшила вложения госрезервов (золотовалютных и Фонда национального благосостояния) в американские активы".

В социальных сетях, политической и экономической части "Телеграма" мнения разделились. Некоторые видят здесь "начало конца" отечественного рынка, госплан и вообще плановую экономику образца позднего СССР.

Другие прогнозируют, что уже с начала этой недели рубль опять "просядет" по отношению к доллару на международной валютной бирже.

К примеру, в канале "Правая экономика" прямым текстом пишут, что "эти слова вполне могут быть подготовкой почвы к ограничению обращения доллара в РФ, думаю, завтра мы увидим новое снижение рубля, на фоне таких заявлений, наши власти умеют успокоить финансовые рынки, поэтому тут ничего нового. Кстати, я бы не рекомендовал иметь валютные вклады, если, конечно, они у вас есть, вполне могут конвертнуть в рубли, все для вашего блага, конечно, из "ненадежных" долларов в "надежные" рубли. Так, например, сделали в Иране".

С другой стороны, тема "отвязывания от доллара" далеко не нова. И для государства в целом, да и для частных лиц. Собственно, когда президент России предупреждал представителей отечественного крупного бизнеса о том, что хранить деньги на иностранных счетах и в офшорах — становится все более рискованной практикой, он говорил ровно о нынешней ситуации. Кстати, и сам Антон Силуанов говорил о необходимости уходить от доллара значительно раньше.

Предыдущее такое громкое заявление, которое, правда, не вызвало такого широкого резонанса, было сделано министром финансов еще в конце мая этого года. Тогда чиновник заявил, что "ограничения, которые вводятся американскими партнерами, носят экстерриториальный характер. И готовность Европы предоставить свою позицию американским партнерам — от этого будет зависеть, будут ли найдены выходы в расчетах в евро вместо расчетов в долларах".

И при этом пояснял: "Если наши европейские партнеры заявят свою однозначную позицию, безусловно, мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу, европейские инфраструктурные организации для проведения финансовых расчетов, для расчетов за товары, услуги, которые зачастую сегодня попадают под различного рода ограничения".

Сейчас Силуанов просто продолжает эту политику и видит, помимо евро, возможности в национальных валютах, в самом рубле и, например, юане.

Как поясняют общественную реакцию в канале "Всевидящее Око", "Силуанов говорит: нужно меньше вкладываться в доллары и пользоваться ими, чтобы меньше зависеть от санкций. Все читают: правительство затеяло дедолларизацию и скоро запретит доллары насовсем!"

В общем-то, понятно, что нынешняя ситуация с российской экономикой и грядущими санкциями далека от идеальной. И что нужно уже сейчас, превентивно, обозначать какие-то ответные меры. Но говорить о переходе на плановую экономику все же как-то преждевременно. Тем более, что речь идет именно о государстве, а не о частных валютных вкладах, которые многие рекомендуют забирать и хранить чуть ли не под подушкой. Стоит напомнить, что министр финансов именно о частном валютном секторе не сказал ровным счетом ни слова.

А российская государственная политика в отношении экономики США, стоит напомнить еще раз, уже и так выстроена вполне определенным образом и нацелена на сокращение вкладов России в американские облигации и в американский же госдолг. Так что ничего удивительного (и, тем более, шокирующего) в этих заявлениях нет.

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"Отказ от доллара — это идиотизм"
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