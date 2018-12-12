Растет количество скептиков в отношении перспектив американской валюты. Аналитики предсказывают повторение кризиса 2008 года и утрату долларом статуса главной мировой резервной валюты.
Как пишет журнал "Эксперт", исполнительный директор и основатель DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, которого считают "гением инвестиций", думает, что курс доллара будет падать. Необычное сочетание американских дефицитов и повышение ставок ФРС он назвал "самоубийственным".
В свою очередь основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что курс доллара обвалится на 30 процентов в случае, если американская валюта утратит свой статус мировой резервной валюты. И это станет для Америки "худшим кошмаром".
Причиной обвала курса доллара, как считает Далио, может стать дальнейший рост "тройного дефицита США" — дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций. Это отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30 процентов.
Заметим, что глава ФРС Джером Пауэлл поднимал ставки за год три раза. Ожидается, что в декабре они снова будут повышены. Правда он заявляет, что скоро эта политика закончится.
Эксперты проводят параллели с 2005 годом и скатыванием мировой экономики в кризис. Аналитик Петр Пушкарев сказал изданию Vestifinance.ru, что тогда Федрезерв тоже повышал ставки, но многочисленные прогнозы и обоснования дальнейшего укрепления доллара в 2005–2006 годах в итоге так и не сбылись, а пара EUR/USD ушла в итоге на курс выше 1,40.
"В США рос внешний долг, накапливались дефициты и торговые дисбалансы. При этом высокие ставки по кредитам убрали раньше времени из американской экономики стимулы для роста. Все эти события приблизили в итоге, вероятно, и наступление финансового кризиса 2008 года", — сказал Петр Пушкарев.
Сейчас, по его мнению, ситуация идентичная. Упрямо продолжая поднимать ставки, Федрезерв лишает экономику значительной части денежной подпитки и стимулов, увеличивает ценность денег и уменьшает потребности финансового и реального сектора реинвестировать в производство, в развитие.
При этом никуда не делись проблемы гигантских торговых дефицитов США с остальным миром, политической разделенности Америки. А желание ставить на еще более дорогой доллар и дальше отбивают у многих инвесторов торговые войны администрации Трампа, отмечает эксперт.
Чтобы защититься от последствий финансовых претензий США к остальному миру, происходит и ползучая утрата долларом своей привычной львиной доли в мировых расчетах за поставки. Обходные пути через национальные валюты ищут все больше государств.
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