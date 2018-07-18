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Автор Любовь Степушова

Тайна Набиуллиной: где выведенные из США деньги

Экономика » Финансы » Ценные бумаги

Россия за десять лет более чем в десять раз сократила свои вложения в американские гособлигации — со 170 миллиардов долларов до почти 15. Это плохая или хорошая новость? И где зависли эти выведенные из американской экономики миллиарды, на что пошли или пойдут? Увы, как всегда, ноль прозрачности в делах правительства.

"Где деньги, Зин?"

Максимум российских инвестиций в американскую экономику пришелся на октябрь 2010 года — 176,3 миллиарда долларов. На март текущего года у России было гособлигаций США на 96,1 миллиарда, на апрель — 48,7 миллиарда, на май — 14,9 миллиарда долларов, по данным минфина США. Это самое низкое значение за 11 лет. Такое стремительное падение, с одной стороны, вызывает положительные эмоции, так как Россия перестала кредитовать американскую экономику, администрация которой проводит в отношении нее недружественную политику. А с другой — возникает ряд уместных вопросов, на которые власти России не дают ответа.

Первый. А в какие ресурсы, акции теперь вкладывается Россия, формируя свои резервы, учитывая тот факт, что нефть теперь торгуется не по 40 долларов за баррель, как заложено в бюджете, а по 75 и вся дополнительная прибыль, по новому бюджетному правилу, идет не в бюджет, а в резервы.

Второй вопрос. Каким странам — эмитентам ценных бумаг теперь доверяет Россия. И третий — если наши резервы растут, то как они могут быть использованы в осуществлении реформ, затраты на которые правительство хочет переложить на плечи населения, увеличивая пенсионный возраст и повышая НДС? Быть может, настало время кредитовать свою экономику, а не экономику других стран?

Как сказал "Правде.Ру" советник гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов, сейчас эти миллиарды "скорее всего, находятся в денежном виде, потому что от продажи до покупки другого инструмента обычно проходит время". Но в итоге опять "будет куплена либо иностранная валюта, либо долговые обязательства других государств". Каких — большой вопрос, заметил эксперт "Правды.Ру". Дело в том, что других достаточно надежных бумаг такой доходности, которая есть по американским бумагам (2,5-2,9 процента), найти невозможно. В Европе доходность близка к нулю, а, например, в Швейцарии — почти отрицательная.

Покупать золото, с точки зрения Сергея Хестанова, тоже не имеет смысла, поскольку оно требует расходов на хранение и не приносит дохода. "Если речь идет о больших количествах золота, то это специальные помещения, охрана и т. д. К тому же, Россия, как и Китай, довольно крупные производители золота. Поэтому пускать эти деньги на покупку золота совершенно нерационально".

Куда направить "зависшие" миллиарды?

Эксперт "Правды.Ру" считает, что "зависшие" миллиарды — это недостаточно большие деньги, "чтобы решить пенсионные проблемы". "Государство каждый год субсидирует пенсионную систему на сумму 3,5-3,7 триллиона рублей. Если считать доллар даже по 60 рублей, это получается — на 60 миллиардов долларов. А мы продали за этот отчетный период около тридцати. То есть мы просто за несколько месяцев проедим эти деньги, и ничего не останется.

"Скорее всего, люди, принимающие такие решения, опасаются заметного ужесточения санкций. Потому что другого рационального объяснения, зачем этот идиотизм делать, просто нет", — сделал вывод Сергей Хестанов для "Правды.Ру". Тем не менее, отметим, что Иран и недавно Казахстан столкнулись с замораживанием своих активов в банках США и это вызвало отказ от ядерной программы в первом случае и предоставление каспийских портов НАТО — в другом. Так что угроза не из приятных и "идиотизмом" не пахнет.

Тем не менее, "даже если все золотовалютные резервы сложить с фондами национального благосостояния и госбюджетом страны — всем пенсионерам пенсию можно будет платить один-три месяца" пояснил "Правде.Ру" политолог Михаил Скляров. "После чего у страны не будет денег. И либо надо будет занимать, как в 90-е, у Запада (не даст, да и дав — будет командовать Россией), либо печатать (гиперинфляция), либо грозит банкротство", — сказал в интервью "Правде.Ру" эксперт.

Как же грамотно использовать золотовалютные резервы, которые до сих пор страна проедала в сложные времена, используя, как подушку безопасности? Как заявил в интервью журналу "Эксперт" академик Виктор Ивантер, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, их можно направлять "для кредитования зарубежных покупателей сложных, высокотехнологичных товаров отечественного производства", как это делают внешнеторговые партнеры РФ, которые "активно и щедро кредитуют покупателей", то есть российских импортеров.

А Эльвира Набиуллина против

Однако держатель резерва Банк России выступает против того, чтобы расходовать золото-валютные резервы на развитие страны. По мнению главы Банка Эльвиры Набиуллиной, золотовалютный резерв — это гарантия защиты российской экономики от рисков, создаваемых извне. Благодаря им можно пресечь возникновение рисков финансовой стабильности, защитить российскую валюту. Имеется в виду — от падения рубля.

Но валютные интервенции плохи для экономики, так как они сокращают денежную массу на рынке. Попав в Центральный банк, рублевая масса как бы замораживается, что ведет к нехватке ликвидности. Сейчас пошедшая по этому пути Аргентина сталкивается с большими трудностями.

Многие страны с большими резервами в случае возникновения нестабильности на валютном рынке делают по-другому. Они допускают небольшое ступенчатое ослабление валюты и поднимают ставки. Такую политику проводил Казахстан. Но настоящим "мастером" такой стратегии считается Китай, за что нещадно критикуется Вашингтоном. Почему мы не учимся у Китая — загадка.

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