Руководство Банка России решило ужесточить требования к банкам, которые предлагают населению и корпорациям возможность открывать вклады в иностранной валюте.
Как сообщают СМИ, правительство 1 августа намерено увеличить нормативы обязательных резервов, то есть сумм, которые банк должен зарезервировать для обеспечения депозитов.
По данным ЦБ РФ, нормативы вырастут на один процентный пункт: по обязательствам перед физическими лицами до семи процентов, а перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам — до восьми процентов. При этом нормативы по рублевым вкладам останутся без изменений.
Эксперты отмечают, что решение "направлено на дестимулирование роста валютных обязательств" банковской системы. В ЦБ его приняли после того, как ряд крупнейших банков начал повышать ставки долларовых вкладов, стимулируя клиентов вкладывать в валюту в то время, как доходность рублевых депозитов колеблется около исторических минимумов.
Как пояснил аналитик Денис Порывай, обязывая банки больше платить за валютные вклады, ЦБ намерен добиться снижения ставок и тем самым лишить население стимула держать средства в иностранной валюте. По его словам, изменение нормативов симметрично повышению коэффициентов рисков по валютным кредитам.
То есть банки не только должны меньше выдавать в валюте, но и меньше привлекать, сокращая долю валюты на балансе, продолжает Денис Порывай. Эксперт отметил, что у банков уже дефицит валюты и он будет дальше нарастать, а в долгосрочной перспективе такая мера будет оказывать прямое давление на курс. Гасить внешний долг необходимо в валюте, что будет осуществляться за счет конвертации рублевых кредитов в валюту, считает эксперт.
А директор по инвестициям ИК "Питер траст" Михаил Алтынов пояснил, что курс рубля лишь в очень небольшой степени остается подвержен влиянию манипуляций ЦБ РФ, которые могут привести лишь к локальным движениям.
Глобально рубль остается заложником внешних рынков: движения капитала из/в развивающиеся рынки и цен на нефть, считает эксперт.
По сути, ЦБ решил не пускать людей и бизнес в валютные депозиты, чтобы от рубля и вовсе не отказались. Это значит только одно: ЦБ предвидит повышенный спрос на валюту и серьезные ограничения к долларовой ликвидности.
Возможно, впереди новые санкции? Не зря же правительство решило вывести средства из американского госдолга и стремится перейти на финансирование федерального бюджета за счет внутренних резервов, повышая налоги и вводя новые акцизы.
Нехороший это признак…
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