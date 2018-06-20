Карточный расклад: четыре сбоку - ваших нет

Недавно пришла пора перевыпустить "пластик" — срок действия прежней карты заканчивался. По прежнему опыту знала, что эта процедура в банке через дорогу — минут на десять. Расписаться, активировать… Делов-то. Но не так оказалось на этот раз. Менеджер упорно впаривал мне еще и кредитную карту с нереально высоким лимитом, которую для меня без моей просьбы подготовили в банке. Расписывал фантастические перспективы и преимущества.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Ситуация с распространением кредитных карт за последний период ощутимо изменилась. Прежде банки относились к выдаче подобных карт практически как к выдаче кредита: проверяли потенциального держателя на предмет стабильности дохода, скрупулезно рассчитывали лимит. Сейчас раздают направо и налево, чуть не насильственно впаривают. Причем всем подряд. И пенсионерам, у которых единственный источник дохода — пенсия, и студентам, которым карманные деньги выдают родители.

По статистике, за первый квартал года банки выпустили кредитных карт на две трети больше, чем годом ранее: 2,09 миллиона единиц против 1,27 миллиона. Не только выпустили, разумеется, но и раздали. И если еще в начале 2017 года активировал карту лишь каждый четвертый из тех, кому ее выдали "в нагрузку", то в последние полгода это делает каждый третий.

Между тем, использование кредитных карт — это, по сути, получение кредита, со всеми вытекающими обязательствами и последствиями.

Самый безобидный способ развода по кредитке: стимулировать держателя карты на все новые и новые покупки. Практически все банки предлагают сейчас различные карты с так называемым кэшбэком — возвратом части суммы, потраченной на покупку (уточним: на покупку определенной категории товара, в определенном магазине или торговой сети).

Причем предлагаемый "кэш" — совершенно не обязательно и даже в основном не обязательно именно наличные. Чаще это некие абстрактные поощрения в виде баллов и бонусов, которые чтобы получить еще больше балов и бонусов, нужно, опять же, потратить на определенную группу товаров в определенной торговой сети. И далее по кругу… Рассказывают, в чисто женских коллективах такого рода "спорт" становится гораздо популярнее классических сплетен на тему "кто с кем развелся".

При этом мозги (если они еще остались, в чем большие сомнения) карточных шопоголиков искусно промывают слоганами о баснословных выгодах от такого рода покупок. Ну, это уж пусть сами судят, каковы "выгоды" от перманентных навязываемых покупок. Причем зачастую не очевидно нужных товаров.

Менее безобидны расходы, сопряженные с реальным кредитованием с помощью карты, — те же покупки, но в долг в чистом виде. Карточные кредиты намного дороже "обычных": классический кредит обойдется сейчас в 11-18 процентов годовых, карточный — от 24 процентов и выше (при особом "везении" — до 40 процентов).

Банки устанавливают "льготные" периоды пользования карточным кредитом. Но надо четко понимать: бесплатного пользования кредитными ресурсами не бывает. В лучшем случае, вас просто раскрутят на покупку, по результатам которой банк получит свое комиссионное вознаграждение от продавца.

В реальности все эти "льготные" периоды выстроены по принципу "кручу-верчу, запутать хочу". Принципиальное значение имеет дата отсчета бесплатного срока: она, как правило, не фиксирована и "привязана" к какой-либо другой отметке — дате выпуска карты или дате ее активации. И правильно отсчитать действительно безопасный срок залезания в банковский карман удается далеко не всем. Точнее, почти никому: банки считают лучше простых граждан, факт.

Плюс иллюзия бесплатности провоцирует на импульсивные покупки и траты по принципу "хочу немедленно". Недаром, по официальным данным, самый большой прирост пользователей кредитными картами — в возрастной категории до 25 лет.

Хотя и у взрослых людей не так уж редко крышу сносит. У одной моей знакомой муж кредитку отобрал. Думаю, правильно сделал.

Только задумайтесь над цифрой: по состоянию на начало июня более семи процентов заемщиков тратили на обслуживание кредитов свыше 60 процентов своего месячного дохода (здесь не только "карточные" должники, но именно они входят в группу наибольшего риска). Вы желаете пополнить их ряды после какой-нибудь спонтанной покупки?

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