Почему западные рейтинговые агентства льстят России

На Западе искренне не хотят, чтобы наша экономическая политика менялась. Поэтому западные рейтинговые агентства "постоянно льстят" нашему финансовому блоку —оценил в интервью "Правде.Ру" положительный прогноз агентства Moody's в отношении экономики России Василий Колташев.

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило в своем докладе, что банковская система России способна справиться с негативными последствиями западных санкций за счет накопленных резервов.

"Более высокие цены на нефть помогут правительству добиться дальнейшего прогресса в восстановлении финансовой экономии", — цитирует Reuters. Суверенный кредитный рейтинг России — "Ba1 с позитивным прогнозом — имеет хорошие возможности противостоять последствиям новых санкций", сказала агентству Кристин Линдоу, старший вице-президент Moody's и соавтор отчета.

По оценкам агентства, совокупный уровень риска, связанный с попавшими под санкции компаниями, составляет меньше 15 процентов капитала банковской системы."Кроме того, банковская система имеет высокий уровень ликвидности, способный обеспечить существенную часть рефинансирования корпоративного сектора", — полагают аналитики Moody's.

По мнению авторов обзора, справиться с санкциями поможет сильная внешнеэкономическая позиция и финансовая система России.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, "отлучение от американского рынка по ряду товаров (алюминию в первую очередь) не означает, что Россия теряет возможности сбыта". Москва сумела перенаправить товарные потоки в Азию и в Европу, где интересы Германии не позволяют изолировать Россию, сказал эксперт "Правды.Ру". При этом государственный долг страны не велик, и санкции не могут привести к катастрофическим последствиям. Следовательно, они не являются такими уж эффективными.

Однако, по мнению Василия Колташова, "это не означает, что наша экономическая политика соответствует моменту". Страна по-прежнему имеет преимущественно сырьевую модель развития, внутренний рынок угнетен. С другой стороны, "на Западе искренне не хотели бы, чтобы наша экономическая политика менялась". "Поэтому они постоянно льстят и руководству Центрального банка, и руководству экономического блока: "Смотрите, как хорошо у вас получается, мы вас пнули, а вы держитесь". Но это не означает, что они нас не будут пинать дальше, наоборот", — заметил Василий Колташов в интервью "Правде.Ру".

"Наша готовность менять ситуацию должна выражаться в действиях, если действий нет, значит, наши чиновники удовлетворяются лестью. Значит, они не будут замещать "Боинги" на наши модели, оставят Windows во всех госучреждениях, и за это мы будем продолжать платить американцам", — продолжил эксперт "Правды.Ру".

По мнению экономиста, России надо "провести реиндустриализацию, расширить линейку производимых товаров в сельском хозяйстве, в промышленности, вернуться к национальной патентной системе". "Нам надо взламывать и красть изобретения, как это делает Китай, отыграть обратно реформу образования, прекратить бюрократическую порку науки, защитить внутренний рынок и стимулировать внутреннего покупателя не только к кредитам, но и к повышению его доходов", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" Василий Колташов.

Напомним, Россия находится под санкциями Запада начиная с 2014 года, после "Крымской весны". Последние санкции были введены США 6 апреля в ответ на "разнообразную злонамеренную деятельность РФ".

Ожидалось, что на этой неделе Трамп введет новые санкции за поддержку сирийского президента Башара Асада. Однако президент США заявил, что готов отложить очередные санкции. Эксперты полагают, что он не готов к эскалации конфликта с Россией, которая может ответить на удар по Сирии, в том числе серьезными контрсанкциями.

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