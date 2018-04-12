Америка, отдай долг! Мы все простим!

В связи с обострением и без того наших непростых отношений с Вашингтоном, в Рунете продолжают появляться публикации о "царском золоте", которое якобы поспешествовало учреждению Федеральной резервной системы США.

Закон о Федеральной резервной системе США (Federal Reserve System), или в обиходе — Федерального резерва (the Federal Reserve и совсем уж по-домашнему the Fed), был принят конгрессом США в канун рождественских каникул 1913 года. Американские историки признают, что лишь узкая группа депутатов осознавала тогда значение принятия решения о создании в стране Центрального банка. Этот законотворческий акт был призван изменить не только экономическую и не только жизнь Америки — всего земного шарика!

23 декабря 1913 года Закон о Федеральном резерве (Federal Reserve Act of 1913) был подписан президентом США Вудро Вильсоном (Woodrow Wilson) и немедленно вступил в силу. Центральный банк США получил столь оригинальное название "Федеральная резервная система США" (ФРС) для того, чтобы заморочить голову "народным избранникам".

Именно Федеральный резерв занимается денежной эмиссией, то есть выпуском денежных знаков под названием "доллар США". Создание ФРС почти совпало с началом Первой мировой войны, из которой США вышли мировой державой, а доллар сделался мировой валютой. Наверное, как говорил Винни-Пух, это "ж-ж-ж" — неспроста!

Ох, как же хочется увидеть здесь "мировую закулису", "масонский заговор" или вовсе не мозолистые руки клана Ротшильдов.

Перед камерами телеканала НТВ кинорежиссер Кирилл Мозголевский, который в архивах Ватикана лишь краем глаза увидел донесение Эдуарда Стекля, растекается по древу: "Это был посол в США во время Александра II. Датирована она была 1865 годом январем-месяцем. Линкольн и Александр II придумали, как привязать рубль и валюту, которая существовала во времена Линкольна, к некоему золотому стандарту. Россия готова была поучаствовать золотом".

Однако главный спец по этой теме — историк Сергей Желенков. В очередном интервью им приведены какие-то абсурдные цифры: "За последние сто с лишним лет в казну Ротшильдов попало 48,6 тысячи тонн русского золота". Такие показатели в несколько раз превышают суммарную добычу золота в нашей стране за весь ХХ век. По официальным сведениям, запасы золота в Госбанке Российской империи накануне Первой мировой войны слегка превышали 1300 тонн. С учетом золота (золотые монеты) в обращении, максимум выходит около двух тысяч тонн.

Так называемое "царское золото" в Америку утекло. Этот факт подтверждается в солидной исторической литературе. Не отсюда ли растут ноги у дутой сенсации?

В свое время, ныне покойный профессор, доктор исторических наук Владлен Сироткин утверждал, что в годы Первой мировой войны (возможно, накануне) император Николай II передал золото в качестве доли в акционерный капитал Федеральной резервной системы США.

"В его работах нет ни одной ссылки на источники, которые бы подтверждали версию о "золотом вкладе" Николая II в капитал частной корпорации под названием "Федеральный резерв", — пишет постоянный эксперт "Правды.Ру", профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Катасонов.

Нет никаких документальных подтверждений факта перемещения золота из России в США по каким-либо другим основаниям. Между прочим, у других историков тоже нет никаких подтверждений и даже намеков на то, что такое перемещение могло состояться. Подобные утверждения можно найти лишь в некоторых поздних публикациях, авторы которых, вероятно, некритически заимствуют версию Сироткина. "Открытия" Сергея Желенкова — продолжение этого мифа, который сегодня принимает характер пародии".

Валентин Юрьевич Катасонов специально занимался данной проблематикой и опубликовал касательно этой темы несколько вдумчивых книг. К слову, он совсем не противник идеи "подоить" ФРС.

Цитируем: "Мы можем и должны выставить счет Америке по ее уже хорошо подзабытым долгам. Одна из наиболее энергичных попыток вернуть "царское золото" Советской Россией была предпринята на Генуэзской конференции 1922 года. Правда золотые требования в абсолютном выражении измерялись несколькими сотнями тонн (сравните с десятками тысяч тонн в публикациях "эксперта" и "историка" Сергея Желенкова. — Ред.). Они составляли небольшую часть суммарных наших требований к Западу (не более десяти процентов).

Основные претензии — возмещение ущерба от экономической блокады и интервенции, организованных Западом против России. Позднее при переговорах СССР со странами Запада эти претензии постепенно стали уходить на второй и третий план. США в этом плане исключением не являются.

Напомню, наши совокупные претензии к бывшим союзникам по Первой мировой войне приближались к 40 миллиардам золотых рублей, что примерно вдвое превышало совокупные требования Запада к Советской России по кредитам царского и временного правительств".

И экономист Валентин Катасонов не одинок. Так, историк Олег Будницкий в своей книге "Деньги русской эмиграции: колчаковское золото. 1918-1957" пишет, что неизрасходованные остатки американской части кредита (и/или средств, полученных от реализации залогового золота) были перечислены на банковские счета российского финансового агента Сергея Угета.

Этот выпускник экономического отделения Петербургского политехнического института в период Первой мировой войны служил в русских заготовительных учреждениях в Англии, а в начале 1917 года 32-летний Угет был направлен в США. Там он сделал неплохую карьеру от уполномоченного Министерства финансов в Русском заготовительном комитете и одновременно заведующего финансового отдела комитета до и. о. российского поверенного в делах США.

По его информации, более 100 миллионов долларов (100 158 393) пошли на финансирование русской эмиграции в США и в других странах. После октябрьского переворота на спецсчета российского посла Бориса Бахметева в National City Bank of New York было переведено более 56 миллионов долларов — остатки американских и британских кредитов Временному правительству. Кроме того, на счета Угета поступили суммы, вырученные от реализации "золотого займа" колчаковского правительства — 22,5 миллиона долларов.

"По соглашению с правительством США National City Bank of New York продолжил осуществлять платежи по чекам посла (или его ближайшего сотрудника, финансового агента в США Сергея Угета), причем каждый платеж производился с одобрения казначейства и госдепартамента", — пишет Олег Будницкий.

Суммы с этого счета направлялись на содержание посольства России в Вашингтоне, а также оплату процентов по американским кредитам, финальные платежи по контрактам.

Золотой запас пересылал за океан не православный Николаша, а безбожники Лев Троцкий и Яков Свердлов. Получателями золота из Советской России, особенно в период с 1919-го по 1922 год, были частные лица, например, младший брат председателя Всероссийского ЦИК Якова Свердлова Вениамин — американский банкир.

Это был грабительский вывоз золота из России (остатки государственных резервов, а также золото, экспроприированное у граждан), контрабанда которого только в США, по самым скромным оценкам, составила тысячу тонн. Это нелегально переправленное "русское золото" вернуть, увы, невозможно.

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