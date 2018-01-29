Биткоин — это скучно: когда "приживутся" криптовалюты

Безумие вокруг криптовалюты в целом было принято институциональными инвесторами с холодным скепсисом. Бонни Ченг, венчурный партнер фирмы 500 Startups, поделилась своим мнением о том, что должно произойти перед тем, как все начнут пользоваться цифровыми валютами. В интервью она призналась:

"С точки зрения инвестиций, а особенно венчурных, биткоин представляется очень скучным по сравнению с Ripple и Ethereum. Его можно сравнить с появлением телефона Motorola в 1984 году. Круто, теперь у нас есть кирпич, который весит почти килограмм, стоит 3900 долларов, но хоть работает.

Но после появления биткоина мы осознали, что есть четыре основных вопроса в его структуре, которые надо решить перед тем, как мы массово начнем вводить эту технологию в нашу повседневную жизнь. Этим мы сейчас как раз и занимаемся.

Три вопроса связаны с пропускной способностью криптовалют. Представьте себе пропускную способность Visa — в среднем 2 000 транзакций в секунду, 500 может делать Paypal, биткоин - всего 7, Ethereum — почти 50. Так что нам предстоит очень и очень долгий путь, чтобы получить необходимую пропускную способность.

Второй вопрос — могут ли разные криптовалюты и блокчейн работать друг с другом без конфликтов. Взаимозаменяемая работоспособность очень важна для нас, потому что одной цепи блокчейн недостаточно. Мы будем жить в мире, где будут и приватные и публичные цепи блокчейн, а коммуникации между ними — это очень сложный вопрос на данный момент.

Третий вопрос заключается в безопасности личной жизни. Люди думают, что криптовалюты по своей природе анонимны и приватны, но я могу вам доказать, что это не так.

Например, если вы сообщите мне номер своего банковского счета, на который я должна буду перевести вам деньги, я буду знать о вас очень мало - у меня будет только номер. Но вот если вы сообщите мне номер своего счета Ethereum или Bitcoin, то я могу очень многое о вас разузнать. Я буду знать ваши транзакционные привычки: сколько криптовалюты обычно через вас проходит и с кем вы обмениваетесь в блокчейне. Так что биткоину в плане анонимности предстоит проделать еще огромный путь".