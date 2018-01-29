Премьер-министр Великобритании: "Я всерьез возьмусь за криптовалюты"

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что собирается начать борьбу с криптовалютами, поскольку ее беспокоит их популярность в преступном мире.

Как известно, Южная Корея уже приняла новые законы о криптовалюте, отражающиеся на трейдерах. Мэй намекает, что она может сделать такой же шаг. "Мы должны быть более настороженными, когда дело касается криптовалюты, а в особенности биткоина", - заявила она издательству Bloomberg.

"Меры, направленные на регулирование сферы криптовалют, должны быть приняты осторожно, но решительно. Это связано с тем, как ими пользуются, я говорю о преступном мире. Я думаю, что криптовалюты - это действительно очень серьезная вещь", - сказала глава британского правительства.

На самом же деле пока неясно, какого рода шаги предпримет Великобритания, но вполне вероятно, что это будет ряд регулирующих отрасль криптовалют законов, подобных южнокорейским, пишет The Independent.

Напомним, с 30 января любой трейдер, совершающий сделки с криптовалютами в этой стране, обязан работать, зарегистрировавшись под своим настоящим именем, а юридические лица - пройдя регистрацию в государственной комиссии по финансовым рынкам. Кроме того, Республика Корея запретила совершать какие-либо действия с криптовалютами своим гражданам, которые моложе 19 лет.

При вступлении в силу этого пакета законов все аккаунты, которые ранее использовались для операций с криптовалютами, станут недоступными для пользователей. Сеул рассчитывает, что эти меры позволят при необходимости отследить любые криптовалютные транзакции и предотвратить их использование в противозаконных целях. Некоторые местные эксперты и представители финансового рынка выразили опасение, что в дальнейшем власти могут полностью закрыть оборот криптовалют.

Сотрудники Сиднейского университета и Технологического университета Сиднея, проанализировав выборку с апреля по декабрь 2017 года, утверждают, что 44% операций с биткоинами так или иначе связаны с незаконной деятельностью, а около 24 млн пользователей, совершающих операции с этой криптовалютой, делают это "в первую очередь в незаконных целях".

Исследователи утверждают, что если рынок охватит больше криптовалют, оборот которых гарантирует конфиденциальность (а это вынужденно произойдет, если государства будут принимать законы, подобные южнокорейским), курс биткоина упадет - впрочем, это лишь "вероятность".

Если верить австралийским ученым, высокая стоимость криптовалют определяется их популярностью в преступном мире, поскольку его представители ошибочно считают, будто сохраняют анонимность (на самом деле, пояснили специалисты, при желании и использовании определенных административных рычагов власти могут идентифицировать участников транзакций).