Председатель центрального банка Швейцарии (UBS) Аксель Вебер, заявил, что биткоин и криптовалюты — не более, чем спекулятивные инвестиции. ЦБ Швейцарии также не рекомендует своим клиентам такой вид вложений, сообщает cnbc. com.
Помимо всего прочего, Вебер добавил, что банк проводит чёткую грань между своими клиентами. Одни — это достаточно зрелые крупные инвесторы, которые правильно и трезво оценивают все риски при таких опасных вложениях.
Есть и другие — розничные клиенты, которые до конца не понимают, от каких инвестиций всё же стоит воздержаться. К таким банк относится с опаской. Ведь, впоследствии именно они выставляют банки, предоставившие им доступ на биржу криптовалют, в неприятном свете.
Председатель ЦБ Швейцарии предупреждает, что "биткоин — это, несомненно, спекулятивная инвестиция, она крайне рискованна. Я даже не считаю её за валюту, а розничные клиенты не осознают все риски, тем более, они не имеют должных знаний в области экономики, чтобы инвестировать в криптовалюты."
Тем не менее, ЦБ Швейцарии всё же предоставляет розничным клиентам возможность торговать биткоином. Однако, Аксель Вебер достаточно ясно дал понять, что "криптовалюты — это не тот вид инвестиций, который бы мы советовали своим клиентам."
Биткоин - самая известная криптовалюта, часто называют "цифровым золотом". Он имеет открытый программный код и все последующие криптовалюты созданы на его основе.
Несмотря на то что биткоин часто называют цифровой валютой, на самом деле он сильно отличается от привычной фиатной валюты (например, доллара). У любой криптовалюты есть ряд особенностей:
Криптовалюта - это последовательность уникальных зашифрованных блоков информации. Говоря простыми словами, криптовалюта биткоин - это набор цифр, защищенный шифрованием.
Биткоин является децентрализованной валютой, у нее нет связи с физической валютой или государственной финансовой системой.
Криптография защищает биткоин от возможных подделок.
Пользователи не платят комиссию при проведении транзакций.
Все транзакции проводимые с биткоинами - безотзывные.
При желании можно сделать все транзакции анонимными.
Добывать биткоины может любой пользователь.
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