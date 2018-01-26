"Вам не нужен биткоин" - заявил ЦБ Швейцарии

Председатель центрального банка Швейцарии (UBS) Аксель Вебер, заявил, что биткоин и криптовалюты — не более, чем спекулятивные инвестиции. ЦБ Швейцарии также не рекомендует своим клиентам такой вид вложений, сообщает cnbc. com.

Помимо всего прочего, Вебер добавил, что банк проводит чёткую грань между своими клиентами. Одни — это достаточно зрелые крупные инвесторы, которые правильно и трезво оценивают все риски при таких опасных вложениях.

Есть и другие — розничные клиенты, которые до конца не понимают, от каких инвестиций всё же стоит воздержаться. К таким банк относится с опаской. Ведь, впоследствии именно они выставляют банки, предоставившие им доступ на биржу криптовалют, в неприятном свете.

Председатель ЦБ Швейцарии предупреждает, что "биткоин — это, несомненно, спекулятивная инвестиция, она крайне рискованна. Я даже не считаю её за валюту, а розничные клиенты не осознают все риски, тем более, они не имеют должных знаний в области экономики, чтобы инвестировать в криптовалюты."

Тем не менее, ЦБ Швейцарии всё же предоставляет розничным клиентам возможность торговать биткоином. Однако, Аксель Вебер достаточно ясно дал понять, что "криптовалюты — это не тот вид инвестиций, который бы мы советовали своим клиентам."

Биткоин - самая известная криптовалюта, часто называют "цифровым золотом". Он имеет открытый программный код и все последующие криптовалюты созданы на его основе.

Несмотря на то что биткоин часто называют цифровой валютой, на самом деле он сильно отличается от привычной фиатной валюты (например, доллара). У любой криптовалюты есть ряд особенностей:

Криптовалюта - это последовательность уникальных зашифрованных блоков информации. Говоря простыми словами, криптовалюта биткоин - это набор цифр, защищенный шифрованием.

Биткоин является децентрализованной валютой, у нее нет связи с физической валютой или государственной финансовой системой.

Криптография защищает биткоин от возможных подделок.

Пользователи не платят комиссию при проведении транзакций.

Все транзакции проводимые с биткоинами - безотзывные.

При желании можно сделать все транзакции анонимными.

Добывать биткоины может любой пользователь.